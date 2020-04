Kolejne cięcia w mediach. Zwolnienia w RASP i Wydawnictwie Bauer

Ringier Axel Springer Polska zamierza zwolnić 6 proc. pracowników, aby utrzymać stabilną kondycję finansową firmy w obliczu koronawirusa. Z kolei wydawnictwo Bauer podało, że zamyka 34 tytuły prasowe i wypowiada umowy 27 pracownikom.

Jak podają Wirtualne Media, Ringier Axel Springer przystąpiło do konsultacji ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych. Wszystkie decyzje personalne będą omawiane bezpośrednio z pracownikami i nie będą komentowane przez spółkę - podała firma w oświadczeniu.

- Planowane zwolnienia są wynikiem dostosowania działalności do przedstawionej w zeszłym roku struktury oraz strategii. Nowe wyzwania związane z pandemią koronawirusa przyspieszyły konieczność podjęcia tych decyzji w celu utrzymania stabilnej kondycji finansowej firmy - przekazało biuro prasowe w rozmowie z WM.

W obliczu koronawirusa również wydawnictwo Bauer ogłosiło zamknięcie w sumie 34 tytułów prasowych i zwolni 27 pracowników - dowiedział się serwis wirtualnemedia.pl . Redukcje są spowodowane trudną sytuacją na rynku reklamowym. Znikną takie tytuły, jak: "Barwy życia", "Historie o Duchach", "Kalejdoskop Losów", "Sekrety i Namiętności", "Szczypta Magii", "Życie i Nadzieja" - Pożegnaliśmy się dzisiaj z 27 osobami, które otrzymały nie tylko należne im z powodu likwidacji stanowiska odprawy, ale także specjalny, przygotowany wspólnie z firmą Bigram pakiet wspierająco-pomocowy, która zapewni pracownikom indywidualne, dopasowane do ich potrzeb, programy wsparcia - podało Wydawnictwo Bauer w rozmowie z serwisem Wirtualne Media.

Zwolnienia ogłosiły już inne media. Edipresse Polska, właściciel m.in. viva.pl czy polki.pl zapowiedział redukcję 31 etatów i obniżkę wynagrodzeń o 20 proc. na okres od 6 do 8 miesięcy. Niższe płace wprowadzi również Agora i Polska Press Grupa. Zwolnienia dotkną także pracowników Burdy Media, z pracą pożegna się prawie 50 osób.

Sa również tacy, którzy nie zamierzają jak dotąd przeprowadzać zwolnień ani obniżać pensji. Jak wynika z informacji WM, Telewizja Polsat oraz TVN Discovery Polska nie podjęła decyzji ani o redukcji zatrudnienia, ani o obniżeniu płac.

"W ocenie zarządu w obszarze swojej podstawowej działalności Grupa Polsat jest względnie odporna na negatywne skutki pandemii z uwagi na to, że większość działalności operacyjnej spółek z grupy bazuje na modelu biznesowym opartym na dużej bazie klientów kontraktowych, dzięki czemu grupa generuje stabilny i przewidywalny strumień przychodów z opłat abonamentowych. W pierwszych tygodniach pandemii choroby koronawirusowej COVID-19 Grupa Polsat zaobserwowała w swojej sieci mobilnej wzrost ruchu głosowego o ok. 50% oraz transmisji danych o ok. 25% wobec poziomów sprzed wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego" - podał Cyfrowy Polsat w komunikacie giełdowym

WS