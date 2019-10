Globalny odwrót od akcji. Cała wstecz na GPW

Silnymi spadkami zakończyła się środowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Odwrót od rynku akcji obserwowani dziś jednak niemal na całym świecie.

To nie był łatwy dzień dla posiadaczy akcji. WIG20 stracił dziś 2,5 proc. i jednocześnie spadł poniżej poziomu 2100 pkt. po raz pierwszy od blisko miesiąca. WIG zniżkował o 2,2 proc. do 55.598,64 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,7 proc. do 3.616,81 pkt., a sWIG80 spadł o 0,5 proc. do 11.398,36 pkt. Obroty na GPW wyniosły 871 mln zł, z czego 726 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Czerwień dominowała jednak na zdecydowanej większości światowych rynków. Czerwienią dzień zamknęły najważniejsze giełdy Azji, blisko połowa europejskich indeksów straciło ponad 2 proc., od przeszło 1,5-proc. spadków zaczynała dzień także Ameryka. Jednym z najsłabszych światowych indeksów był brytyjski FTSE100, dla którego spadek o 3,2 proc. oznaczał najsłabszą sesję od stycznia 2016 roku.

Najprawdopodobniej globalny odwrót od akcji to efekt obaw o kondycję gospodarki USA. Uwagę inwestorów przykuł przede wszystkim opublikowany wczoraj o godz. 16 raport ISM o kondycji sektora wytwórczego. - Odczyt na poziomie 47,8 pkt. był szokiem. To najniższy rezultat od czerwca 2009 roku, gdy świat tkwił w recesji po wybuchu kryzysu finansowego. Żaden z rynkowych ekonomistów nie spodziewał się tak niskiego wyniku. Mediana prognoz wynosiła 50,1 pkt. wobec 49,1 pkt. odnotowanych w sierpniu - komentował Krzysztof Kolany, analityk Bankier.pl.

W Polsce dodatkowych powodów do obaw dostarczało jutrzejsze kalendarium. Nad ranem spodziewane jest orzeczenie TSUE w sprawie kredytów indeksowanych we frankach szwajcarskich. O tym, dlaczego to ważne szeroko pisaliśmy na Bankier.pl od rana - wyrok ważny jest nie tylko dla frankowiczów, ale i dla banków, a więc pośrednio i dla inwestorów. Nawet jednak po wyroku będzie najprawdopodobniej ciężko określić, jakie obciążenia poniesie sektor bankowy, akcje przedstawicieli sektora - szczególnie tych najmocniej obciążonych kredytami indeksowanymi w CHF - spadają jednak wyraźnie od lipca. Na konferencji prasowej po dzisiejszym utrzymaniu stóp procentowych prezes NBP uspokajał, że nie zakłada negatywnego scenariusza dla gospodarki wynikającego z orzeczenia TSUE

Dziś jednak co ciekawe najbardziej zainteresowane sprawą banki, radziły sobie lepiej od sektora. Podczas gdy ciągnięty w dół przez Santandera (-4,7 proc.), Aliora (-4,2 proc.), PKO BP (-3,8 proc.), czy Pekao (-2,2 proc.) WIG-Banki stracił 2,8 proc., o tyle mBank stracił tylko 1 proc., Getin Noble ledwie 0,2 proc., a Millennium zyskał 1,8 proc.

Słabo radziła sobie dziś także branża odzieżowa, gdzie dwójka liderów zaprezentowała słabsze od oczekiwań dane za III kwartał. Zysk operacyjny grupy CCC - według szacunków - spadł o 48 proc. rdr do 15,7 mln zł, a EBITDA wzrosła o 23 proc. do 201,3 mln zł. Z kolei zacunkowy zysk operacyjny grupy LPP wyniósł 135 mln zł i był o 4 proc. wyższy niż przed rokiem. Wynik okazał się jednak o 12,4 proc. niższy od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Pierwsza ze spółek straciłą dziś 2,7 proc., druga 1,5 proc., na WIG-Odzież zaś spadek siegnął 1,9 proc. Indeks po wrześniowym odbiciu, październik rozpoczyna więc od wyraźnej korekty.

Największe spadki w WIG20 zanotowały akcje JSW – o 5,6 proc. i Play – o 5 proc. Kurs tej pierwszej znalazł się na poziomach najniższych od lipca 2016 roku. Wśród blue chipów na GPW wzrósł tylko kurs Cyfrowego Polsatu - o 1,2 proc. Spółka poinformowała w środę rano o nabyciu po 18,5 tys. akcji przez dwóch członków RN.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżnił się kurs Ten Square Games - poszedł w dół o 7,2 proc. i Work Service - spadek o 9,3 proc. Z kolei kurs Ergis wzrósł o ponad 30 proc. i utrzymuje się na poziomie 3,14 zł po tym, jak po wtorkowej sesji poinformowano o skupie akcji po 3 zł za papier. Notowania Solar zyskały blisko 40 proc. po informacji o rozpoczęciu przez spółkę skupu akcji własnych. W środę zawieszono notowania akcji i obligacji ZM Kania z powodu przekazania niekompletnego raportu za pierwsze półrocze 2019 r.

Adam Torchała