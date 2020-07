Glapiński: Mieliśmy run na bankomaty

fot. YT Sejmu RP /

- Mieliśmy run na bankomaty - powiedział w Sejmie prezes NBP Adam Glapiński. Dane o gotówce w obiegu budzą w 2020 r. szczególne emocje.

- W marcu stwierdziliśmy ogromny wzrost zapotrzebowania uczestników rynku na gotówkę. Mieliśmy run na bankomaty, na okienka bankowe. Popyt na pieniądz materialny wzrósł o 24 proc. Zaspokoiliśmy ten popyt – powiedział Adam Glapiński prezentując sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego.

- W szczególności był popyt na banknoty 100 i 200 zł. Ze względu na ich okresowy brak, w pewnym momencie zaczęliśmy wprowadzać banknot 500 zł – dodał Glapiński. Mowa oczywiście nie o samym wprowadzeniu pięćsetek do obiegu (to stało się w 2017 r.), lecz o zwiększenie jego dostępności – np. poprzez wprowadzenie ich do bankomatów, kas banków oraz Poczty Polskiej.

Polski bank centralny nie opublikował wciąż szczegółowych danych o strukturze obiegu banknotów i monet w pierwszym kwartale – powinny ukazać się w najbliższych dniach. Jednak już z raportu za I kwartał wynika, że mieliśmy do czynienia z największym przyrostem gotówki w obiegu od 2008 r. Równolegle NBP informował też, że polskie banknoty są wycofywane z obiegu najwolniej w historii (po 413 dniach).

