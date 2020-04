Dane NBP: Polacy rzucili się na gotówkę

Obawy o gospodarcze konsekwencje pandemii doprowadziły do znaczącego wzrostu gotówki w obiegu.

W I kw. 2020 r. wartość banknotów w obiegu wzrosła o 22,1 proc. rdr i 13,1 proc. kdk, czyli najmocniej od co najmniej 2007 r. - wynika z danych NBP, które obejmują okres od I kw. 2007 r.

Poprzednie najwyższe przyrosty wskaźnika były notowane w IV kw. 2008 r., gdy Polska zaczęła odczuwać bezpośrednie skutki ówczesnego globalnego kryzysu. W IV kw. 2008 r. przyrost wartości banknotów w obiegu wynosił 19 proc. rdr i 12,6 proc. kdk.

Wartość banknotów, które zostały pobrane z NBP (rozchody) przez banki i inne podmioty posiadające ustawowe upoważnienie do pobierania polskiej waluty również wzrosła w I kw. 2020 r. w historycznej skali - o 50,8 proc. rdr i 29,6 proc. kdk.

Poprzednie najwyższe przyrosty rozchodów banknotów z NBP także pochodziły z IV kw. 2008 r. - wynosiły 25,4 proc. rdr i 23,1 proc. kdk. Dwucyfrowe wzrosty wartości rozchodów banknotów z NBP w ujęciu rdr odnotowano do tej pory jedynie 5-krotnie, licząc od I kw. 2008 r. (łącznie z I kw. '20).

Łącznie na koniec pierwszego kwartału wartość gotówki w obiegu wyniosła 269 mld zł. To o 30 mld zł więcej niż na koniec 2019 r. oraz 48 mld zł więcej niż rok wcześniej. W ujęciu procentowym najmocniej wzrosła liczba banknotów o nominale 500 zł (+23,2 proc., do 25,7 mld zł), wyraźnie przybyło także pięćdziesiątek (+18 proc., do 222,8 mld zł). W strukturze banknotów w obiegu pierwsze skrzypce niezmiennie odgrywa 100 zł (+13 proc., 1552,5 mld zł).

NBP w marcu wystosował dwa komunikaty, które wskazywały na podwyższoną skalę wycofywania gotówki z banków.

18 marca NBP informował o "zwiększonych wypłatach" gotówki z banków przez klientów. 13 marca NBP informował, że gotówki wystarczy dla wszystkich klientów banków.

MZ/PAP