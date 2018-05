GetBack po raz czwarty nie opublikował raportu. Ale ujawnił swoje finanse

GetBack po raz czwarty przełożył publikację raportu za 2017 rok, jednak ujawnił wstępne sprawozdanie finansowe. Zaprezentowana strata spółki przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wynosi 1,33 mld zł.

30 kwietnia, 15 maja, 21 maja oraz 29 maja – to kolejne daty, które zarząd GetBacku wyznaczał jako terminy opublikowania sprawozdania rocznego za 2017 r. Podobnie, jak w trzech poprzednich przypadkach, także i dziś kierownictwo spółki nie wywiązało się ze swoich zapowiedzi.

Na komunikat o zmianie terminu publikacji raportu czekać musieliśmy aż do godziny 23.16. Pewną nowość w standardowo brzmiącej treści stanowi to, że tym razem GetBack w ogóle nie podał nowej daty publikacji dokumentu.

- Aktualnie trwają prace nad sporządzeniem ostatecznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017, jak również nad zakończeniem procesu badania przez firmę audytorską wymienionego wyżej sprawozdania. O dacie publikacji raportu rocznego Emitenta za rok 2017 i skonsolidowanego raportu rocznego dla Grupy Kapitałowej GetBack emitent zawiadomi w treści raportu bieżącego, co nastąpi natychmiast po uzyskaniu przez Emitenta wiedzy odnośnie do daty zakończenia powyższych prac – informuje spółka.

Wbrew pozorom zarząd kierowany od niedawna przez Przemysława Dąbrowskiego podzielił się jednak z akcjonariuszami mniejszościowymi i obligatariuszami solidną porcją informacji na temat kondycji spółki. Windykator opublikował bowiem wstępne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 r. W zasadzie nie różni się ono od typowego raportu rocznego niczym poza brakiem opinii audytora. Zaprezentowana strata spółki przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wynosi 1,33 mld zł, jest więc o 100 mln zł większa od ostatnio awizowanej.

Ujemne przychody, ujemne kapitały

Raport opublikowany w środku nocy przez GetBack jest kuriozalny. Nie chodzi tu tylko o takie „detale” jak brak opinii audytora (co zresztą każe podchodzić do zapisanych w nim liczb z dużym dystansem), godzinę publikacji, ani nawet fakt, że wyniki dotyczą zamierzchłej przeszłości – ostatnich trzech miesięcy 2017 roku. GetBack raportuje ujemne przychody netto w kwocie 302 mln złotych „osiągnięte” w całym 2017 roku. A ponieważ po trzech pierwszych kwartałach GB twierdził, że odnotował 200,7 mln zł przychodów, to w czwartym kwartale musiał mieć ponad pół miliarda ujemnych przychodów!

"Grupa zaprezentowała ujemne przychody w związku z utratą wartości portfeli wierzytelności w wysokości 639.292 tys. zł z tytułu obsługiwanych portfeli wierzytelności i powracających portfeli wierzytelności, z wycofanych umów sprzedaży z powodu braku zapłaty do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z powodu wycofania wyniku na sprzedaży pakietów wierzytelności w wysokości 178.780 tys. zł z tytułu nabycia certyfikatów inwestycyjnych i przejęcia kontroli nad dwoma funduszami oraz z powodu braku zapłaty ceny przez wybrane fundusze co wiązało się z sytuacją reputacyjną spółki" - napisano w raporcie.

Całoroczna strata netto sięgnęła 1,33 mld zł, co implikuje przeszło 1,5 miliarda złotych pod kreską w samym czwartym kwartale. Przepływy netto z działalności operacyjnej były ujemne i wyniosły -1,17 mld zł. Dodatnie przepływy z działalności finansowej w kwocie 1,65 mld zł oddają skalę przyrostu zadłużenia, jaka miała miejsce już w poprzednim roku obrotowym.

Na koniec grudnia 2017 roku – a więc już pół roku temu – kapitały własne GetBacku były ujemne (!) i wyniosły 622,2 mln zł. Oznacza to, że wartość zobowiązań spółki była o ponad 622 mln zł wyższa od wartości wszystkich jej aktywów. Stan majątku GB podsumował na 2,3 mld złotych, z czego na 1,75 mld zł. wyceniono portfele wierzytelności. Natomiast same tylko zobowiązania z tytułu emisji obligacji oszacowano na 2,2 mld zł. Przy czym ponad miliard złotych stanowiły zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych krótkoterminowych – a więc zapadających do 12 miesięcy. Jeśli wierzyć spółce, to na koniec 2017 roku miała w kasie 146 mln zł gotówki.

Z kolei rachunku zysków i strat w oczy rzuca się pozycja „pozostałe koszty operacyjne”, które wyniosły 482,2 mln złotych wobec 25,7 mln zł rok wcześniej. Z kolei „usługi obce” w 2017 roku pochłonęły 184,8 mln złotych – czyli 2,5-krotnie większa niż rok wcześniej. Niemal dwukrotnie wzrosły także koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. Koszty finansowe wzrosły do 187,7 mln zł wobec 44,6 mln zł rok wcześniej.

Opcyjne samobójstwo

GetBack informuje, że stosując zasadę ostrożności, dokonał odpisów aktualizujących na aktywa grupy w tym portfele wierzytelności stosując metodologię o charakterze „stress - test”, wartości niematerialne oraz inne aktywa zostały także objęte odpisami aktualizującymi”.

Ponadto spółki przyznaje, że z powodu własnych błędów popełnionych w drugim półroczu 2017 roku popadła w tarapaty finansowe. „Zapadające i przedstawione spółce do wykupu w 2018 r. obligacje z opcją PUT, problemy z pozyskaniem nowego finansowania oraz agresywna polityka inwestycyjna grupy w II półroczu 2017 r., stały się główną przyczyną, iż spółka doświadczyła trudności w spełnieniu wszystkich wymagalnych zobowiązań finansowych. Sytuacja płynnościowa Spółki spowodowała utratę zdolności do terminowego wywiązywania się z zobowiązań płatniczych bez ponoszenia nadzwyczajnych kosztów.” – czytamy w sprawozdaniu finansowym GB za 2017 rok.

GetBack zapewnia jednak, że prowadzona restrukturyzacja pozwoli na ustabilizowanie sytuacji płynnościowej oraz umożliwi „zaspokojenie należności wierzycieli w znacznym lub pełnym zakresie”. „Obecnie spółka jest w trakcie weryfikacji ponad 1 900 szt. otrzymanej korespondencji dotyczącej m.in.: żądania natychmiastowego wcześniejszego wykupu obligacji, zgłoszenia przedterminowego wykupu obligacji, wezwania do zapłaty obligacji oraz odsetek do obligacji. Łączna ekspozycja wartości nominalnej obligacji z opcją „put” na dzień bilansowy wyniosła 554,4 mln zł, natomiast wartość ekspozycji na dzień publikacji wynosi 893,7 mln PLN” – tłumaczy zarząd GetBack SA.

Spółka podała, że od 1 stycznia 2018 r. do dnia publikacji skonsolidowanego sprawozdania za 2017 r. wyemitowane zostały obligacje o łącznej wartości nominalnej 465,4 mln zł. Spłaty w tym okresie wyniosły 241,1 mln zł.

GetBack w osobnym komunikacie poinformował, że termin publikacji raportu za pierwszy kwartał został przesunięty z 29 maja na 29 czerwca. Można więc wywnioskować, że spółka spodziewa się publikacji raportu rocznego za 2017 r. w ciągu najbliższego miesiąca.

KNF o nieprawidłowościach

Milczenie samej spółki nie oznacza, że do inwestorów nie trafiły dziś nowe i ważne informacje dotyczące GetBacku. We wtorek po południu Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat informujący o tym, jakich nieprawidłowości dopuszczał się windykator i to właśnie tej sprawy dotyczył drugi dzisiejszy komunikat GetBacku.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „KNF: GetBack żonglował portfelami, by ominąć przepisy”.

Źródło:

Michał Żuławiński, Krzysztof Kolany