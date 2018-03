GPW: sesja utraconej nadziei

Kto wziął udział w środowym zrywie, ten w czwartek mocno tego pożałował. Po najsilniejszej zwyżce od stycznia WIG20 zakończył sesję 2 proc. pod kreską. Zagraniczny kapitał ewakuował się z warszawskiego parkietu, widząc silną przecenę akcji we Frankfurcie i Nowym Jorku.

Rynek nie ma ostatnio litości dla posiadaczy akcji. Za każdym razem, gdy wśród polskich inwestorów rodzą się nadzieje na wzrosty, szybko nadchodzi rozczarowanie. Tak było w poniedziałek, tak jest i dzisiaj. WIG20 utrzymał się ponad kreską tylko przez pierwszą godzinę handlu.

Do 13:00 tracił pół procent, co jeszcze nie było złym wynikiem. Ale po wejściu do gry Amerykanów, europejski rynek po prostu się załamał. WIG20 w ciągu trzech kwadransów stracił ok. 1,5 proc. Zamknięcie sesji na poziomie 2274,10 pkt. oznaczało spadek o 2,01 proc. i wymazanie środowej zwyżki.

Tym razem źródła słabości GPW ewidentnie leżały poza Polską. Indeksy w Paryżu i Frankfurcie także zniżkowały po przeszło 2 proc. Sesja na Wall Street rozpoczęła się od jednoprocentowych spadków. Ale gdy kończył się handel w Warszawie, Dow Jones tracił już 2 proc. W takich warunkach trudno było oczekiwać wzrostów przy Książęcej.

Globalni inwestorzy obawiali się nowych ceł, jakie Donald Trump zamierza nałożyć na towary z Chin . Już po zakończeniu sesji na GPW planowane jest ogłoszenie decyzji amerykańskiego prezydenta, który ma podpisać memorandum „celujące w chińską agresję gospodarczą”.

Spokój zachowali krajowi inwestorzy – zdominowany przez nich sWIG80 stracił tylko 0,49 proc. mWIG40 zamknął dzień ze stratą 1,76 proc. W kontekście mniejszych spółek warto zwrócić uwagę na wręcz ekstremalnie pesymistyczne nastroje inwestorów indywidualnych. W cotygodniowej sondzie SII odsetek inwestorów obstawiających trend spadkowy zwiększył się do niemal rekordowych 57,8 proc. Odsetek giełdowych „byków” skurczył się do 25,7 proc. Wskaźnik INI znalazł się na najniższym poziomie od listopada.

Wśród największych spółek ponad 4 proc. straciły walory CCC i PGE. Przeszło 3 proc. pod kreską znalazły się notowania Energi (-3,9 proc.), PKO BP (-3,8 proc.) i Lotosu (-3,5 proc.). Trend spadkowy kontynuowały papiery KGHM-u, które zostały przeceniono o 2,9 proc. Przez ostatnie pół roku wartość rynkowa miedziowego kombinatu spadła o ponad jedną piątą. Pod presją sprzedających znów znalazły się spółki energetyczne - indeks WIG-Energia spadł o 3,4 proc.

Nie lepiej wyglądał mWIG40, gdzie ponad 4 proc. stracili akcjonariusze Medicalgorithmics, PKP Cargo, Banku Millennium, Kęt oraz Enei. Kurs Benefit Systems, któremu nie pomagała publikacja wyników finansowych oraz informacja o emisji akcji, spadł o 5 proc. Jedynym jasnym punktem wśród giełdowej „drugiej linii” były mocno przecenione w ostatnich tygodniach walory Getin Noble (+3,8 proc.). Akcje mocno poturbowanego w ostatnich tygodniach GetBacku zakończyły dzień stratą 1,1 proc., choć w trakcie sesji drożały nawet o 12 proc., po tym jak windykacyjna spółka poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego z potencjalnym nowym zagranicznym inwestorem branżowym.

Za to niemal 10-procentowy wzrost do końca sesji „dowiozły” walory Prairie Mining. W akcjonariacie górniczej spółki nagle pojawił się słynny bank JP Morgan Chase. Mieszane uczucia mieli akcjonariusze CD Projektu, który przed sesją przedstawił lepsze od oczekiwań analityków wyniki za czwarty kwartał. Mimo to akcje producenta „Wiedźmina” nie oparły się przecenie i straciły 0,8 proc.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3348,19 -1,55 -1,93 -2,44 -2,12 -4,45 DAX Niemcy 12100,08 -1,70 -1,99 -2,90 1,65 -6,33 FTSE 100 W.Brytania 6952,59 -1,23 -2,62 -4,13 -5,08 -9,56 CAC 40 Francja 5167,21 -1,38 -1,90 -2,67 3,45 -2,74 IBEX 35 Hiszpania 9487,40 -1,49 -2,03 -3,94 -7,25 -5,54 FTSE MIB Włochy 22397,84 -1,85 -1,39 -0,29 12,25 2,49 ASE Grecja 787,50 -1,57 -3,69 -6,84 22,92 -1,85 BUX Węgry 37350,75 -2,32 -3,40 -3,35 17,36 -5,15 PX Czechy 1118,73 -0,69 0,30 0,94 14,28 3,76 MICEX Rosja 2285,76 -1,02 0,58 -2,19 10,88 8,34 RTS INDEX (w USD) Rosja 1258,89 -0,88 0,93 -3,24 12,08 9,05 BIST 100 Turcja 117110,30 -0,46 -0,08 0,23 30,40 1,54 WIG 20 Polska 2274,10 -2,01 -2,06 -5,67 2,26 -7,60 WIG Polska 59862,55 -1,76 -2,12 -4,55 1,89 -6,09 mWIG 40 Polska 4652,00 -1,76 -2,97 -2,84 -2,50 -4,03

Krzysztof Kolany