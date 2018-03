Czerwień spadków wróciła na giełdowe parkiety. KGHM poniżej 100 zł

WIG20 zaliczył piątą z rzędu spadkową sesję. Ale tym razem nie był sam. Czerwień giełdowych spadków rozciągała się od Azji przez Europę aż po Wall Street. Notowania akcji KGHM-u po raz pierwszy od stycznia 2017 roku zamknęły sesję poniżej 100 zł.

Poniedziałkowa sesja nie zaczęła się dobrze. Po czerwonych „trzech wiedźmach”, które zbiły WIG20 poniżej 2300 punktów, nasz flagowy indeks szybko stracił kolejnych 30 punktów. Próby odbicia okazywały się nieskuteczne. Ostatecznie WIG20, po utracie 1,6 proc., znalazł się na najniższym poziomie od maja 2017 roku.

Pomimo obserwowanej w ostatnich tygodniach relatywnej (bezwzględnej zresztą też) słabości polskiego parkietu względem giełd europejskich, GPW nie oparła się impulsowi zewnętrznemu. Gdy sesja przy Książęcej dobiegała końca, londyński FTSE100 zniżkował o 1,65 proc., niemiecki DAX spadał o ponad 1,5 proc., a paryski CAC40 tracił 1,2 proc. Od przeszło jednoprocentowych spadków głównych indeksów rozpoczęła się też sesja w Nowym Jorku.

Wśród polskich blue chipów wielką, czerwoną latarnią były walory KGHM-u, które przeceniono o 5,9 proc. przy obrotach przekraczających 100 mln zł. Choć notowania miedzi utrzymują się powyżej 6700 USD/t, to

O 4,4 proc. przeceniono akcje LPP. Walory CCC potaniały o blisko 3 proc. Słabo spisywały się papiery mBanku (-3,7 proc.), choć akurat temu bankowi KNF dała zielone światło dla wypłaty dywidendy w wysokości do 20 proc. zeszłorocznego zysku. BZ WBK takiej zgody nie dostał. Pekao SA będzie mógł wypłacić akcjonariuszom do 100 proc. ubiegłorocznego zysku.

W mWIG-u kolejny fatalny dzień zaliczyli posiadacze akcji PKP Cargo, które w poniedziałek przeceniono o 8,9 proc. po utracie 20 proc. w piątek. Akcjonariusze najwyraźniej bardzo źle przyjęli wyniki kwartale kolejowej spółki. Ponownie kurs „na południe” obrały walory spółek windykacyjnych. Akcje Kruka potaniały o blisko 6 proc., a GetBacku o 5,7 proc. Przed przeceną nie obroniły się nawet walory Dino Polska, choć wyniki kwartale spółki przebiły oczekiwania większości analityków, a zarząd spółki oczekuje kontynuacji dynamicznego wzrostu sprzedaży.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks

Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3394,79 -1,24 -1,01 -0,38 -1,55 -3,12 DAX Niemcy 12217,02 -1,39 -1,62 -1,36 1,01 -5,42 FTSE 100 W.Brytania 7042,93 -1,69 -2,38 -2,82 -5,15 -8,39 CAC 40 Francja 5222,84 -1,13 -1,02 -0,63 3,85 -1,69 IBEX 35 Hiszpania 9664,10 -0,99 -0,65 -1,45 -5,68 -3,78 FTSE MIB Włochy 22633,10 -0,98 -0,58 0,28 12,75 3,57 ASE Grecja 807,44 -0,79 -2,92 -4,57 25,23 0,63 BUX Węgry 37689,09 -3,09 -2,54 -2,16 15,48 -4,29 PX Czechy 1116,69 -0,16 -1,01 0,58 13,86 3,57 MICEX Rosja 2281,72 -0,56 -1,57 1,19 12,02 8,15 RTS INDEX (w USD) Rosja 1241,28 -1,04 -3,27 -1,41 11,64 7,52 BIST 100 Turcja 115450,30 -1,51 -2,50 -0,37 27,58 0,10 WIG 20 Polska 2248,53 -1,60 -5,47 -6,64 -2,11 -8,64 WIG Polska 59596,35 -1,32 -4,25 -5,11 -1,40 -6,51 mWIG 40 Polska 4714,94 -0,82 -2,14 -2,09 -3,66 -2,73 Źródło: PAP

Marnym pocieszeniem może być jedynie fakt, że spadkom towarzyszyły niskie obroty. Na całym rynku właściciela zmieniły papiery za 623 mln zł, co jest wynikiem znacznie niższym niż na poprzednich sesjach. Niepokoić może za to „szerokość” spadków: na plusie dzień zakończył zaledwie co czwarty walor z rynku głównego. Pod kreską znalazła się ponad połowa. Zaś opierający się spadkom w poprzednich tygodniach sWIG80 tym razem spadł o 0,8 proc., zaliczając trzecią spadkową sesję z rzędu.

Krzysztof Kolany