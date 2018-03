Zysk netto CD Projektu w IV kw. sięgnął 45,9 mln zł i był wyższy od oczekiwań

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej CD Projekt w czwartym kwartale 2017 roku wyniósł, według wyliczeń PAP, 45,9 mln zł i był o 15,6 proc. wyższy od oczekiwań analityków. Wynik był o 42,1 proc. niższy niż przed rokiem.



Oczekiwania sześciu biur maklerskich ankietowanych przez PAP Biznes wahały się od 24,2-51,4 mln zł.

Według wyliczeń PAP Biznes, wynik EBITDA sięgnął 56,7 mln zł, co oznacza spadek w ujęciu rok do roku o 40,9 proc. Konsensus PAP Biznes wskazywał na wynik w wysokości 49,5 mln zł. Zysk operacyjny CD Projektu wyniósł natomiast 54,7 mln zł (wyliczenia PAP Biznes) i był o 14,6 proc. wyższy od średniej prognoz analityków (49,5 mln zł) oraz o 40,9 proc. niższy rok do roku.

Przedstawiamy wyniki grupy CD Projekt w czwartym kwartale 2017 roku, ich odniesienie do konsensusu PAP oraz do wyników z poprzednich okresów (dane w mln zł) 4Q2017 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2017 rdr Przychody 123,5 119,0 3,8% -24,7% 45,5% 463,2 -20,7% EBITDA 56,7 49,5 14,6% -40,9% 27,4% 245,8 -27,2% EBIT 54,7 48,0 14,0% -42,8% 26,6% 240,9 -20,6% zysk netto j.d. 45,9 39,7 15,6% -42,1% 28,5% 200,3 -20,1% marża EBITDA 45,9% 41,5% 4,42 -12,53 -6,51 53,07% -4,78 marża EBIT 44,3% 40,0% 4,27 -14,03 -6,59 52,02% 0,03 marża netto 37,1% 33,1% 4,03 -11,18 -4,90 43,24% 0,33

Przychody grupy osiągnęły poziom 123,5 mln zł, podczas gdy średnia prognoz analityków wynosiła 119 mln zł. Przychody spadły o 24,7 proc. rok do roku.

Jak wynika z obliczeń PAP Biznes, przepływy operacyjne grupy w czwartym kwartale wyniosły 33,7 mln zł i były o 44 proc. niższe niż w analogicznym okresie 2016 roku. Z końcem grudnia grupa miała dostęp łącznie do 647,5 mln zł gotówki oraz lokat bankowych powyżej trzech miesięcy, podczas gdy na koniec września było to 638 mln zł.

Grupa poniosła w czwartym kwartale 25,9 mln zł nakładów na prace rozwojowe wobec 18,2 mln zł wydanych w trzecim kwartale.

Według wyliczeń PAP Biznes, spółka zależna CD Projekt Red, zajmująca się produkcją gier komputerowych, wypracowała w czwartym kwartale 87,47 mln zł przychodów o 33 proc. mniej rok do roku. Zysk operacyjny CD Projekt Red sięgnął w czwartym kwartale 52,6 mln zł, czyli spadł o około 50 proc. rok do roku.

Przychody drugiej spółki zależnej grupy, dystrybutora cyfrowych wersji gier komputerowych GOG, zgodnie z wyliczeniami PAP Biznes, spadły rok do roku o 1 proc. do 40,4 mln zł. Zysk operacyjny spółki wyniósł 2,1 mln zł wobec straty 300 tys. zł rok wcześniej. (PAP Biznes)

