Getback ma list intencyjny z potencjalnym zagranicznym inwestorem branżowym

Getback podpisał list intencyjny z potencjalnym zagranicznym inwestorem branżowym, który miałby objąć akcje w emisjach spółki - poinformował Getback w komunikacie.

Zgodnie z treścią listu objęcie akcji przez inwestora nastąpiłoby w drodze subskrypcji prywatnej, z zastrzeżeniem, że walne GetBack podejmie uchwały dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego.

Zakończenie transakcji zostało przewidziane nie później niż na 30 kwietnia 2018 r.

Getback poinformował, że inwestor nie jest żadnym z inwestorów, o których spółka informowała wcześniej.

12 marca Getback informował, że otrzymał oświadczenia od grupy inwestorów z Izraela i USA, którzy zadeklarowali zainteresowanie udziałem w objęciu akcji nowej emisji w przypadku zgody NWZA na przeprowadzenie procesu. Spółka podała, że otrzymała informacje o zainteresowaniu akcjami ze strony Leumi Investment Services Inc., Cukierman & Co Investment House Ltd. oraz Shavit Capital Fund.

Kilka dni później spółka informowała, że Abris Capital Partners chce objąć jej akcje nowej emisji proporcjonalnie do aktualnego zaangażowania.

Na początku marca Getback podał, że zarząd zwrócił się do akcjonariuszy z wnioskiem o podwyższenie kapitału w dwóch transzach - poprzez emisję w formie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 19 999 999 akcji i nie więcej niż 50 000 000 akcji. NWZ w tej sprawie zwołano na 28 marca 2018 r.

Getback z emisji akcji planuje pozyskać około 1 mld zł, które trafić miałyby na dalszy rozwój i umożliwić obniżenie kosztów finansowania.

pel/ asa/