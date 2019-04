Eurostat: polskie bezrobocie najniższe w historii

Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w lutym 3,5 proc. To jeden z najniższych wyników w UE.

Stopa bezrobocia w strefie euro w lutym wyniosła 7,8 proc., powtarzając tym samym rezultat ze stycznia. Dzisiejszy odczyt nie zaskoczył analityków. W długim horyzoncie wynik na poziomie 7,8 proc. jest najniższy od października 2008 r. czyli od ponad 10 lat. Dla porównania, dwanaście miesięcy wcześniej stopa bezrobocia w strefie euro wynosiła 8,5 proc.

W całej UE stopa bezrobocia wyniosła w lutym 6,5 proc. wobec takiego samego wyniku w styczniu i 7,1 proc. w lutym 2018 r. To najlepszy wynik w całej historii comiesięcznych badań, których historia sięga początku 2000 r.

W liczbach bezwzględnych dane o bezrobociu kształtowały się następująco: w UE Eurostat naliczył 16,012 mln bezrobotnych, z czego 12,730 mln zamieszkiwało państwa strefy euro. W porównaniu ze styczniem, liczba bezrobotnych w UE spadła o 102 tys. Z kolei w porównaniu z lutym ubiegłego roku, w Unii ubyło 1,469 mln bezrobotnych (1,169 mln w strefie euro).

Miano kraju o najniższej stopie bezrobocia w UE utrzymały Czechy (1,9 proc.). Drugą pozycję niezmiennie zajmują Niemcy (3,1 proc.), natomiast na trzecią lokatę wskoczyła Holandia (3,4 proc.).

Przypisana Polsce stopa bezrobocia na poziomie 3,5 proc. jest najniższa w najnowszej historii naszego kraju. Warto jednak pamiętać, że dane Eurostatu dotyczące stopy bezrobocia bywają poddawane rewizjom – tak jest i tym razem, zmianie uległy wartości dla poprzednich miesięcy (dane dla stycznia 2019 r. zmieniono z 3,7 proc. do 3,6 proc.).

Liczba bezrobotnych w naszym kraju określana przy pomocy metody BAEL została oszacowana w lutym na 590 tysięcy, co również jest historycznym minimum. W przypadku stycznia Eurostat podał 611 tys. bezrobotnych, podczas gdy miesiąc temu raportowano liczbę 626 tys.

W porównaniu z lutym 2018 r., stopa bezrobocia spadła we wszystkich państwach UE, z wyjątkiem Austrii i Danii (bez zmian). Najwyższy spadek odsetka bezrobotnych odnotowano na Cyprze (z 9,4 proc. do 7,1 proc.) i Hiszpanii ( z 16,2 proc. do 13,9 proc.).

Statystyki bezrobocia publikowane przez Eurostat pochodzą z badań ankietowych zgodnych z metodyką Międzynarodowej Organizacji Pracy. W badaniach aktywności zawodowej (BAEL) za bezrobotnego uznaje się osobę niemającą pracy, gotową ją podjąć w ciągu dwóch tygodni i aktywnie jej poszukującą w ciągu ostatnich czterech tygodni.

Dlatego też statystyki bezrobotnych według BAEL są wyraźnie niższe od wyników podawanych przez GUS i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w lutym 6,1 proc.), które publikują liczbę zarejestrowanych bezrobotnych. Czyli także tych, którzy nie są zainteresowani podjęciem pracy lub pracują „na czarno”.

MZ