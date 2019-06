Wakacyjne dywidendy - te spółki z GPW płacą najwięcej

Lipiec i sierpień to szczyt nie tylko sezonu urlopowego, ale i dywidendowego. Przyjrzeliśmy się, które spółki z GPW oferują najwyższe wakacyjne dywidendy.

W ciągu nadchodzących dwóch miesięcy dzień przyznania prawa do dywidendy swoim akcjonariuszom zaplanowało aż 75 spółek. Średnia stopa dywidendy sięga 4,2 proc., jednak w przypadku czterech spółek stopa ta przekracza 10 proc. Żadna nie przekracza jednak 11 proc.

Najwięcej - według stanu cen na 25 czerwca - proponuje obecnie Famur, gdzie stopa dywidendy wynosi 10,7 proc. Data przydzielenia praw przypada 10 lipca (a więc efektywnie 8 lipca - o czym niżej), zaś wypłata będzie miała miejsce 22 lipca. Co ciekawe zarząd Famuru początkowo rekomendował dywidendę na poziomie 0,36 zł na akcję, jednak miesiąc później główny akcjonariusz - TDJ Equity I - zawnioskował o wypłatę sięgającą 0,53 zł na akcję. By to zrealizować konieczne byłoby jednak sięgnięcie po zysk z poprzednich lat, bowiem w 2018 roku Famur wypracował jedynie 0,36 zł zysku na akcję. Zarząd potwierdził, że taka dywidenda nie stanowi zagrożenia dla finansów i planów spółki, walne zaś przyklepało ten pomysł i w efekcie na konta posiadaczy akcji Famuru wpłynie nieco więcej pieniędzy, niż mogli się tego jeszcze na początku czerwca spodziewać.

Najwyższe proponowane stopy dywidendy w okresie lipiec-sierpnień 2019 Spółka Oznaczenie Wielkość dywidendy Waluta Stopa dywidendy* Źródło** Dzień dywidendy Famur FMF:PL 0,53 PLN 10,71% WZA 10.07.2019 Biuro Inwestycji Kapitałowych** BIK:PL 2 PLN 10,41% Zarząd 24.07.2019(?) LC Corp LCC:PL 0,27 PLN 10,19% WZA 19.08.2019 Instal Kraków INK:PL 1,7 PLN 10,06% WZA 27.08.2019 GPW GPW:PL 3,18 PLN 7,64% WZA 19.07.2019 Archicom ARH:PL 1,15 PLN 7,62% WZA 01.07.2019 Kęty KTY:PL 24 PLN 7,36% WZA 22.08.2019 PZU PZU:PL 2,8 PLN 6,47% WZA 14.08.2019 Mangata MGT:PL 4,5 PLN 5,96% WZA 03.07.2019 Atende ATD:PL 0,22 PLN 5,88% WZA 02.07.2019 Źródło: PAP. *Według ceny z dnia 21-06-19 **Tylko dywidendy ze źródłem "WZA" są w pełni zatwierdzone

Niewiele mniej - 10,4 proc. - proponuje Biuro Inwestycji Kapitałowych. Jednak w przypadku BIK-u, podobnie ja w Famurze, dywidenda również nie będzie pochodziła tylko z zysku za 2018 rok. Ten wyniósł 0,32 zł na akcję, podczas gdy spółka chce na każdy papier wypłacić 2 zł. Konieczne będzie zatem sięgnięcie do kapitału zapasowego. Na tegoroczną dywidendę trafić ma cały zysk za 2017 rok oraz spora część zysku za 2016 rok. Trzeba jednak pamiętać, że WZA BIK-u jeszcze dywidendy nie zatwierdziło. Obrady trwały wprawdzie w środę, ale zarządzono przerwę do 25 lipca. Może się więc okazać, że propozycja przepadnie w głosowaniu. Dodatkowo BIK nie jest klasyczną spółką dywidendową, która rok w rok dzieli się zyskiem, stąd może się okazać, że suta wypłata w 2019 roku (o ile nastąpi) w 2020 roku nie zostanie powtórzona.

Dywidendy przydzielane w okresie lipiec-sierpień 2019 - pełna lista, zestawienie chronologiczne Spółka Oznaczenie Wielkość dywidendy Waluta Stopa dywidendy* Źródło** Dzień dywidendy Dzień wypłaty Archicom ARH:PL 1,15 PLN 7,62% WZA 01.07.2019 08.07.2019 Cyfrowy Polsat CPS:PL 0,45 PLN 3,09% Zarząd 01.07.2019 03.07.2019 0,48 01.10.2019 Kino Polska KPL:PL 0,3 PLN 2,68% WZA 01.07.2019 12.07.2019 Pekabex PBX:PL 0,31 PLN 3,10% WZA 01.07.2019 15.07.2019 Stalprodukt STP:PL 5 PLN 2,08% WZA 01.07.2019 16.07.2019 Ultimate Games ULG:PL 0,35 PLN 1,80% WZA 01.07.2019 05.07.2019 Atende ATD:PL 0,22 PLN 5,88% WZA 02.07.2019 18.07.2019 Caspar Asset Management CSR:PL 0,68 PLN 2,86% WZA 02.07.2019 10.07.2019 CEZ CEZ:PL 24 CZK 4,42% Zarząd 02.07.2019 01.08.2019 Kruk KRU:PL 5 PLN 2,68% WZA 02.07.2019 10.07.2019 ZA Puławy ZAP:PL 1,76 PLN 1,68% WZA 02.07.2019 18.07.2019 Ekopol EGH:PL 0,06 PLN 2,94% WZA 03.07.2019 17.07.2019 Genomed GEN:PL 1 PLN 4,13% WZA 03.07.2019 16.08.2019 Indos INS:PL 0,11 PLN 4,51% Zarząd 03.07.2019 10.07.2019 Mangata MGT:PL 4,5 PLN 5,96% WZA 03.07.2019 31.07.2019 Mo-Bruk MBR:PL 2,71 PLN 3,01% WZA 03.07.2019 10.07.2019 Oponeo.pl OPN:PL 0,4 PLN 1,50% WZA 03.07.2019 20.07.2019 PKP Cargo PKP:PL 1,5 PLN 3,42% WZA 03.07.2019 10.07.2019 Sanok SNK:PL 1 PLN 4,00% WZA 03.07.2019 10.07.2019 Seco/Warwick SWG:PL 0,41 PLN 2,79% WZA 04.07.2019 18.07.2019 Quantum Software QNT:PL 0,83 PLN 5,22% WZA 04.07.2019 25.07.2019 Aplisens APN:PL 0,35 PLN 3,37% WZA 05.07.2019 19.07.2019 Biofactory BFC:PL 0,13 PLN 5,20% WZA 05.07.2019 27.08.2019 Enter Air ENT:PL 0,7 PLN 2,00% WZA 05.07.2019 16.07.2019 Robinson RBS:PL 0,07 PLN 1,15% WZA 05.07.2019 11.07.2019 PEPEES PPS:PL 0,06 PLN 3,39% Rada Nadzorcza 08.07.2019 16.07.2019 Votum VOT:PL 0,19 PLN 2,38% WZA 08.07.2019 22.07.2019 Wawel WWL:PL 25 PLN 4,22% Rada Nadzorcza 08.07.2019 16.07.2619 Bogdanka LWB:PL 0,75 PLN 2,32% WZA 09.07.2019 23.07.2019 Ergis EGS:PL 0,1 PLN 3,27% WZA 09.07.2019 14.07.2019 Vindexus VIN:PL 0,3 PLN 4,09% Zarząd 09.07.2019 19.07.2019 CDA CDA:PL 0,5 PLN 5,62% Zarząd 10.07.2019 17.07.2019 Famur FMF:PL 0,53 PLN 10,71% WZA 10.07.2019 22.07.2019 Pekao PEO:PL 6,6 PLN 5,81% WZA 10.07.2019 30.07.2019 Delko DEL:PL 0,42 PLN 5,06% Zarząd 11.07.2019 31.07.2019 Agora AGO:PL 0,5 PLN 3,95% WZA 12.07.2019 01.08.2019 K2 Internet K2I:PL 0,5 PLN 5,10% WZA 12.07.2019 26.07.2019 Makolab MLB:PL 0,02 PLN 0,91% Rada Nadzorcza 12.07.2019 02.08.2019 Ferro FRO:PL 0,5 PLN 3,57% WZA 16.07.2019 31.07.2019 0,62 30.10.2019 Krka KRK:PL 3,2 EUR 4,89% Rada Nadzorcza 17.07.2019 18.07.2019 GPW GPW:PL 3,18 PLN 7,64% WZA 19.07.2019 02.08.2019 Kruszwica KSW:PL 2,56 PLN 5,59% WZA 19.07.2019 06.08.2019 Abak ABK:PL 0,08 PLN 4,21% WZA 22.07.2019 02.08.2019 PKN Orlen PKN:PL 3,5 PLN 3,95% WZA 22.07.2019 05.08.2019 Korporacja KGL KGL:PL 0,14 PLN 1,08% WZA 23.07.2019 06.08.2019 Biuro Inwestycji Kapitałowych BIK:PL 2 PLN 10,41% Zarząd 24.07.2019 (?) 07.08.2019 (?) Izostal IZS:PL 0,13 PLN 4,09% WZA 24.07.2019 09.08.2019 LSI Software LSI:PL 0,5 PLN 5,01% Rada Nadzorcza 26.07.2019 31.07.2019 PGNiG PGN:PL 0,18 PLN 3,42% Zarząd 26.07.2019 07.08.2019 PKO BP PKO:PL 1,33 PLN 3,08% WZA 31.07.2019 14.08.2019 Torpol TOR:PL 0,25 PLN 3,43% WZA 31.07.2019 31.10.2019 Verbicom VRB:PL 0,02 PLN 1,39% Rada Nadzorcza 31.07.2019 29.08.2019 Newag NWG:PL 0,75 PLN 4,05% WZA 02.08.2019 02.09.2019 Relpol RLP:PL 0,42 PLN 5,83% WZA 07.08.2019 22.08.2019 Rawlplug RWL:PL 0,33 PLN 3,75% Rada Nadzorcza 08.08.2019 23.08.2019 Comarch CMR:PL 1,5 PLN 0,80% WZA 12.08.2019 30.08.2019 Trans Polonia TRN:PL 0,12 PLN 3,46% WZA 13.08.2019 22.08.2019 Hydrotor HDR:PL 2,1 PLN 5,74% Rada Nadzorcza 14.08.2019 06.09.2019 Makarony Polskie MAK:PL 0,25 PLN 5,10% WZA 14.08.2019 29.08.2019 PZU PZU:PL 2,8 PLN 6,47% WZA 14.08.2019 05.09.2019 Stalprofil STF:PL 0,23 PLN 3,26% WZA 14.08.2019 06.09.2019 Inpro INP:PL 0,25 PLN 4,81% WZA 16.08.2019 30.08.2019 PHN PHN:PL 0,41 PLN 3,73% Zarząd 16.08.2019 30.08.2019 Drozapol-Profil DPL:PL 0,05 PLN 3,60% Rada Nadzorcza 19.08.2019 30.08.2019 LC Corp LCC:PL 0,27 PLN 10,19% WZA 19.08.2019 30.08.2019 UHY ECA ECA:PL 0,03 PLN 3,85% WZA 19.08.2019 02.09.2019 Voxel VOX:PL 0,99 PLN 3,37% WZA 19.08.2019 09.09.2019 ATC Cargo ATA:PL 0,24 PLN 5,11% Zarząd 21.08.2019 29.08.2019 Kęty KTY:PL 7 PLN 7,36% WZA 22.08.2019 05.09.2019 17 07.11.2019 Fasing FSG:PL 0,8 PLN 4,75% WZA 26.08.2019 10.09.2019 Instal Kraków INK:PL 1,7 PLN 10,06% WZA 27.08.2019 10.09.2019 JSW JSW:PL 1,71 PLN 4,00% Zarząd 27.08.2019 10.09.2019 Passus PAS:PL 0,05 PLN 0,52% WZA 27.08.2019 10.09.2019 Tower Investments TOW:PL 1 PLN 4,55% WZA 27.08.2019 12.09.2019 ED Invest EDI:PL 0,05 PLN 2,45% WZA 30.08.2019 13.09.2019 Źródło: PAP. *Według ceny z dnia 21-06-19 **Tylko dywidendy ze źródłem "WZA" są w pełni zatwierdzone

Ostatnie miejsce na podiom - ze stopą sięgającą 10,2 proc. - przypadło który niedawno przyjął nową nazwę: Develia . Przeprowadzone 13 czerwca WZA spółki zdecydowało, że na każdą akcje przypadnie 0,27 zł z zysku za 2018 rok . Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do poprzedników LCC nie sięga po rezerwy, co więcej, nie wypłaca nawet całości zeszłorocznego zysku, który wyniósł 0,36 zł na akcję. Pokaźna wypłata to efekt hossy na rynku deweloperskim, która znajduje odzwierciedlenie w wynikach przedstawicieli branży, jednak inwestorzy zdają się na nią patrzeć dosyć chłodnym okiem, bojąc się przegrzania. W efekcie stosunek zysków do ceny z GPW jest bardzo atrakcyjny i pozwala na wypłacanie wysokich dywidend. Wcześniej hojnie akcjonariuszy obdarowali m.in. Atal, czy Dom Development. W gronie wakacyjnych wypłat wysoko uplasował się zaś także Archicom ze stopą na poziomie 7,6 proc

Ponad 10-proc. stopę dywidendy proponuje także Instal Kraków. Przypadek spółki jest szczególnie ciekawy, bowiem WZA 22 czerwca zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 1,7 zł na akcję. Tymczasem wcześniej zarząd rekomendował dywidendę w wysokości 1,2 zł na akcję, a część akcjonariuszy proponowało wypłatę dywidendy w wysokości 3 zł na akcję. W przedstawionej wtedy opinii zarząd Instalu Kraków wskazywał, że wypłata dywidendy w wysokości proponowanej przez akcjonariuszy stanowić będzie nadmierne wykorzystanie środków pieniężnych spółki i może wpłynąć negatywnie na jej sytuację finansową, a tym samym na wyniki finansowe i zdolność do wypłaty dywidendy w latach kolejnych. Ostatecznie jednak i tak dywidenda okazała się wyższa od pierwotnej propozycji zarządu.

Pomiędzy wymienioną czwórką, a pozostałymi spółkami jest przepaść, dywidendy Archicomu, GPW oraz Kętów przewyższające 7 proc. i tak brzmią jednak mocno. Na powyżej 6 proc. mogą liczyć akcjonariusze PZU. Stopę dywidendy z przedziału 5-6 proc. oferuje aż 14 spółek, z tym że cztery czekają jeszcze na potwierdzenie od WZA. W gronie 5-procentowców znalazł się także jeden blue chip - Bank Pekao. Pełną i aktualną listę dywidend można znaleźć w naszej dywidendowej bazie.

Kiedy należy posiadać akcje, by otrzymać dywidendę?

Prześledźmy sposób rozliczania dywidend na przykładzie Famuru. Zgodnie z decyzją WZA uprawnieni do dywidendy będą inwestorzy posiadający akcje spółki na dzień 10 lipca 2019 roku (dzień dywidendy). Jednak ze względu na dwudniowy cykl rozliczeniowy (T+2), ostatnim dniem, w którym zakup akcji Wittchena zapewni otrzymanie dywidendy, będzie 8 lipca (transakcja z 8 lipca zostanie rozliczona w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 10 lipca i to właśnie w tym dniu inwestor stanie się formalnym właścicielem akcji).

Teoretycznie więc akcje, nie tracąc prawa do dywidendy, można sprzedać już 9 lipca, ponieważ formalnie utrata praw własności do nich nastąpiłaby dopiero po 10 lipca. Warto pamiętać, że cykl T+2 bierze pod uwagę tylko dni robocze. Soboty, niedziele i dni wolne od handlu na GPW należy pomijać przy obliczaniu dnia prawa do dywidendy.

Na pieniądze z dywidendy akcjonariusz Famuru musiał będzie poczekać jednak nieco dłużej niż do 10 lipca. Otrzyma je on dopiero 22 lipca 2019 roku, ponieważ na ten dzień przypadał tzw. dzień wypłaty dywidendy. Nie dostanie on jednak 0,53 zł na każdą akcję. Na konto wpłynie dywidenda pomniejszona o podatek, państwo zabierze mu 19%.

Kupując spółki dywidendowe, warto także pamiętać, że wartość dywidendy jest odejmowana od giełdowej kapitalizacji spółki. Oznacza to, że wraz z nadaniem praw do dywidendy od kursu akcji zostaje odjęta wielkość dywidendy przypadającej na jeden papier. Przykładowo akcje Wittchen rozpoczną notowania 9 lipca 0,53 zł poniżej kursu zamknięcia z 8 lipca (pomijając oczywiście zmiany rynkowe).

Adam Torchała