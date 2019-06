LC Corp zmienia nazwę na Develia

Akcjonariusze LC Corp zdecydowali w czwartek o zmianie nazwy spółki na Develia - podała spółka w komunikacie. Nowa nazwa wejdzie w życie po rejestracji zmiany statutu przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Spółka poinformowała w komunikacie prasowym, że zmiana nazwy ma na celu podkreślenie nowego etapu w działalności firmy. Jak dodano, po zmianie struktury właścicielskiej, spółka realizuje strategię rozwoju, zakładającą umacnianie pozycji w segmencie mieszkaniowym oraz nowe podejście do nieruchomości komercyjnych.

"Zamierzamy nadal koncentrować się na stabilnym wzroście i realizacji kolejnych inwestycji w największych miastach Polski (...)" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Dariusz Niedośpiał.

Zmianę nazwy zapowiadano już w listopadzie 2018 roku. Wówczas bardziej dobitnie tłumaczono, że ruch ten związany jest z ochroną wizerunku i interesu spółki poprzez "wyraźne" oddzielenie tożsamości korporacyjnej od jej byłego większościowego akcjonariusza - Leszka Czarneckiego.

Litery "LC" nawiązywały do inicjałów wspomnianego Leszka Czarneckiego, który przez lata był głównym udziałowcem spółki. We wrześniu 2017 roku Leszek Czarnecki wraz ze swoimi spółkami sprzedał 51,17 proc. akcji LC Corp i wrocławski biznesmen tym samym przestał być udziałowcem firmy.

Co ciekawe po wycofaniu się Czarneckiego wartość LC Corp skokowo wzrosła i utrzymuje się powyżej tej z końca ery Czarneckiego do dziś. Akcjonariusze wcześniej obawiali się, że spółka może ucierpieć w związku z problemami innych spółek Czarneckiego, przede wszystkim - wówczas - Getin Noble Banku. Tym bardziej, że we wspomnianym listopadzie 2018 roku wybuchła afera KNF i nazwisko Czarneckiego pojawiało się na czołówkach gazet. Niekoniecznie w pozytywnym świetle.

Ponadto Leszek Czarnecki wciąż posiada spółkę LC Corp, tyle że zarejestrowaną w Holandii (oznaczaną jako LC Corp BV). To przez nią kontroluje część akcji spółek notowanych na GPW.

AT