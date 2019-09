Dom tańszy o 50%. Powstanie w dzień na drukarce 3D

Dom postawiony w jeden dzień i tańszy nawet o połowę? To możliwe dzięki drukarce 3D do betonu, a udowodnili to inżynierowie z polskiego startupu REbuild – donosi serwis propertydesign.pl.

Prototyp domu stanął w podwarszawskich Otrębusach. Ma niewielką powierzchnię, bo tylko 7 mkw., a do jego produkcji zużyto ok. 6 ton betonu. Jak jednak przekonują inżynierowie, drukarka wytwarzająca beton, nad którą pracowali od ponad roku, może znaleźć zastosowanie także przy budowie domów o większych metrażach.

Domy drukowane na autorskiej drukarce 3D do betonu – według wyliczeń założycieli startupu REbuild – mają być nawet od 50 do 80 proc. tańsze. Co równie ważne, domy budowane za pomocą drukarki będą powstawały znacznie szybciej. Wzniesienie 7-metrowej konstrukcji zajęło zaledwie 13 godzin.

– Automatyzacja procesów i znaczące wykorzystanie prefabrykatów są przyszłością branży budowlanej. Drukarka, którą stworzyliśmy jest odpowiedzią na te potrzeby – wyjaśnia cytowany przez portal propertydesign.pl dr inż. Rafał Perz z zarządu REbuild.

Startup oprócz autorskiej drukarki 3DCP opracował także ponad 60 mieszanek i betonowych zapraw, które mogą być używane w produkcji domów. W najbliższym czasie inżynierowie z REbuild będą pracować nad technologią automatycznego układania zbrojenia i budowy szalunków.

Marcin Kaźmierczak