Czerwień na GPW. Mocna korekta Dino Polska

Po dwóch sesjach wyraźnych wzrostów, w piątek na GPW powróciły spadki. W indeksie WIG20 najmocniej potaniały akcje Dino, przeciwwagę dla spadków stanowił zaś CD Projekt.

WIG20 zakończył piątkowe notowania 1,5 proc. poniżej czwartkowego zamknięcia. Słabo poradziły sobie także WIG (-1,3 proc.) oraz mWIG40 (-1,2 proc.). Na tym tle standardowo wyróżniał się sWIG80, który zyskał 0,2 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 840 mln zł.

Dzisiejsza sytuacja na GPW wpisywała się w to, co inwestorzy obserwowali na innych europejskich rynkach. I choć na Starym Kontynencie znalazło się kilka indeksów, które dzisiejszą sesję zakończyły na plusie, to jednak np. niemiecki DAX, hiszpański IBEX, czy francuski CAC również zanotowały ponad 1-proc. straty. Nieco lepiej radziły sobie tuż po otwarciu sesji indeksy z Wall Street.

Za oceanem tematem dnia były działania mające na celu zniwelowanie wpływu pandemii koronawirusa na gospodarkę. Przy ponadpartyjnym poparciu Izba Reprezentantów przegłosowała w czwartek kolejny pakiet pomocowy dla amerykańskich firm. Wart jest on blisko pół biliona dolarów; ponad 300 mld przewidziano w nim na uzupełnienie programu pożyczek dla poszkodowanego przez epidemię małego biznesu.

Na rodzimym parkiecie w składzie WIG20 najsłabiej poradziły sobie dziś papiery Dino Polska, które po wczorajszym wyznaczeniu historycznych maksimów, dziś potaniały aż o 7,4 proc. O 6,3 proc. w dół poszły akcje Aliora, który wczoraj był wiceliderem wzrostów (+5,5 proc.). Papiery banku w ostatnich tygodniach charakteryzują się bardzo wysoką zmiennością. Ponad 4-proc. spadki zanotowały jeszcze akcje PGE, JSW i Tauronu, o 3,7 proc. po publikacji raportu za I kwartał 2020 roku spadło zaś CCC. Spółka pokazała aż 340 mln zł straty netto.

W sumie spadkowo sesje zakończyło jednak aż 18 z 20 podmiotów notowanych w indeksie blue chipów. Skalę spadków WIG20 ograniczał przede wszystkim CD Projekt, który zakończył dzień 2,5 proc. ponad kreską. Producent "Cyberpunka" posiada aż 16-proc. udział w indeksie, przez co jego udana sesja miała ogromne znaczenie dla wyniku WIG20. Warto dodać, że podczas dzisiejszej sesji CD Projekt był wyceniany na tyle co PKO BP i mBank razem wzięci.

Na szerokim rynku pozytywnie wyróżniały się m.in. akcje Pekabeksu (+11,9 proc.), który poinformował o podpisaniu umowy z PFR-em o wartości ok. 9% przychodów grupy. Dotyczy ona budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Toruniu. Aż 34 proc. zyskała Pharmena, po tym jak poinformowała o rozszerzeniu współpracy z Amazon EU w zakresie sprzedaży produktów. Oferta Spółki na rynku europejskim została rozszerzona o trzy nowe produktu dermokosmetyczne.

Po drugiej stronie mocne spadki zaliczył m.in. Famur (-7,4 proc.). Firma planuje zwolnić 204 osoby. O 7,9 proc. w dół poszły notowania Games Operators. Spółka po świetnym debiucie, gdy podwoiła wartość z oferty, póki co na rynku się wychładza. Nie pomogła nawet wczorajsza premiera gry "112 Operator". 7,7-proc. spadek ma za sobą Monnari, które poinformowało o zabezpieczeniu na nieruchomości w związku z kredytem.

Adam Torchała