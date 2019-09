Co kradną hotelowi goście? [Co można, a czego nie powinno się zabierać]

Mydełko to rzecz niemal oczywista. I hops do kosmetyczki. Jak się jednak okazuje polscy urlopowicze nie znają umiaru. Z przeprowadzonych po sezonie urlopowym inwentaryzacjach w hotelach i pensjonatach wynika, że wypoczywający potrafią "na pamiątkę" z wakacji przywieźć obraz, deskę do prasowania czy telewizor.

Media społecznościowe obiegł film przedstawiający rodzinę, najprawdopodobniej z Indii, której bagaż był przetrząsany na hotelowym parkingu na Bali. Zapewne przez przypadek w ich walizkach znalazł się szereg przedmiotów, wchodzących skład wyposażenia hoteli, tj. suszarka czy wazon.

This family was caught stealing hotel accessories. Such an embarrassment for India.



Each of us carrying an #IndianPassport must remember that we are ambassadors of the nation and behave accordingly.



India must start cancelling passports of people who erode our credibility. pic.twitter.com/unY7DqWoSr