Pandemia koronawirusa nie przyniosła spadku cen mieszkań na rynku wtórnym. Te biją kolejne rekordy - wynika z danych Narodowego Banku Polski za II kw. 2020 r. Podczas pandemii, bardziej skorzy do obniżek byli deweloperzy.

Ceny transakcyjne mieszkań - rynek pierwotny

W II kw. 2020 r. za nowe mieszkanie w Warszawie płacono średnio 9438 zł/mkw. – o 3,9 proc. mniej niż w I kw. 2020 r. Nominalnie kupujący wydawali za każdy metr kwadratowy nowego mieszkania średnio o 381 zł mniej. To pierwsza obniżka średniej stawki notowanej w stolicy od IV kw. 2017 r.

Ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym w Polsce – II kw. 2020 Miasto II kw. 2020 I kw. 2020 II kw. 2019 Zmiana k/k Zmiana r/r Białystok 5 811 5 839 5 620 -0,5 +3,4 Bydgoszcz 6 354 6 331 5 930 +0,4 +7,2 Gdańsk 8 733 8 741 8 288 -0,1 +5,4 Gdynia 7 974 8 251 8 181 -3,4 -2,5 Katowice 6 829 6 996 6 275 -2,4 +8,8 Kielce 5 573 5 425 5 020 +2,7 +11,0 Kraków 8 661 8 356 7 775 +3,7 +11,4 Lublin 5 998 5 974 5 852 +0,4 +2,5 Łódź 6 080 6 249 5 853 -2,7 +3,9 Olsztyn 6 270 6 206 5 757 +1,0 +8,9 Opole 6 273 6 300 5 186 -0,4 +20,9 Poznań 7 437 7 424 7 080 +0,2 +5,0 Rzeszów 5 845 6 157 5 523 -5,1 +5,8 Szczecin 6 781 6 968 6 478 -2,7 +4,7 Warszawa 9 438 9 819 8 932 -3,9 +5,7 Wrocław 8 041 8 354 7 435 -3,8 +8,1 Zielona Góra 4 886 4 851 4 496 +0,7 +8,7 7 miast* 8 377 8 506 7 863 -1,5 +6,5 10 miast* 6 184 6 260 5 785 -1,2 +6,9 *7 miast – Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Gdynia ** 10 miast – Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin, Zielona Góra Źródło: Bankier.pl na podstawie danych NBP

Poza stolicą mniej niż w I kw. 2020 r., czyli przed wybuchem pandemii koronawirusa, za nowe mieszkania płacono jeszcze w ośmiu innych stolicach województw. Największą obniżkę średniej kwoty wpisywanej w aktach notarialnych zanotowano w Rzeszowie, gdzie płacono średnio 5845 zł/mkw. (-5,1 proc. k/k).

Powyżej 3 proc. średnia cena transakcyjna nowego mieszkania spadła także we Wrocławiu (średnio 8041 zł/mkw. i -3,8 proc. k/k).

Najbardziej stabilnie kształtowały się ceny nowych mieszkań w Gdańsku, gdzie w II kw. 2020 r. płacono średnio 8733 zł/mkw. (-0,1 proc. k/k) oraz w Poznaniu (średnio 7437 zł/mkw.). W stolicy Wielkopolski odnotowano jednak nieznaczną podwyżkę – o 0,2 proc.

Znacznie mocniej w ciągu kwartału wzrosła średnia kwota, jaką wydawano na nowe mieszkania w Krakowie. W stolicy woj. małopolskiego w II kw. 2020 r. płacono średnio 8661 zł/mkw. – o 3,7 proc. więcej w relacji do I kw. 2020 r.

Na obniżki nie można było jednak liczyć, porównując stawki notowane w II kw. 2020 r. z tymi sprzed roku. Spośród analizowanych miast jedynie w Gdyni była ona niższa (średnio 7974 zł/mkw. i -2,5 proc. r/r). Na drugim biegunie znalazła się średnia cena transakcyjna nowych mieszkań położonych w Opolu. W II kw. 2020 r. płacono tam średnio 6273 zł/mkw. – o 20,9 proc. więcej niż rok wcześniej.

Podwyżki, choć mniej dotkliwe dla kupujących, dominowały także na największych rynkach pierwotnych w Polsce. Średnia kwota wpisywana w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży nowych mieszkań w Warszawie wzrosła w ciągu roku o 5,7 proc. Z kolei w Krakowie płacono średnio o 11,4 proc., we Wrocławiu o 8,1 proc., a w Gdańsku o 5,4 proc. więcej niż w II kw. 2019 r.

Ceny transakcyjne mieszkań - rynek wtórny

Zgodnie z danymi NBP, w II kw. 2020 r. na obniżki średnich cen mieszkań w największych polskich miastach nie mogli liczyć szukający własnego „M” na tamtejszych rynkach wtórnych.

Najmocniej ceny używanych mieszkań wzrosły w przypadku Lublina (średnio 6344 zł/mkw. i +7,8 proc. k/k), Opolu (średnio 5474 zł/mkw. i +5,5 proc. k/k) oraz Olsztynie (średnio 5547 zł/mkw. i -5,3 proc. k/k).

Ceny transakcyjne mieszkań na rynku wtórny w Polsce – II kw. 2020 Miasto II kw. 2019 I kw. 2020 II kw. 2019 Zmiana k/k Zmiana r/r Białystok 5 732 5 518 5 069 +3,9 +13,1 Bydgoszcz 5 456 5 297 4 914 +3,0 +11,0 Gdańsk 8 551 8 347 7 823 +2,4 +9,3 Gdynia 7 738 7 700 7 081 +0,5 +9,3 Katowice 5 327 5 106 4 521 +4,3 +17,8 Kielce 4 774 4 578 4 067 +4,3 +17,4 Kraków 8 061 7 766 6 956 +3,8 +15,9 Lublin 6 344 5 884 5 371 +7,8 +18,1 Łódź 5 245 5 011 4 596 +4,7 +14,1 Olsztyn 5 547 5 269 5 029 +5,3 +10,3 Opole 5 474 5 189 4 978 +5,5 +10,0 Poznań 6 724 6 531 6 305 +3,0 +6,6 Rzeszów 6 611 6 313 5 697 +4,7 +16,0 Szczecin 5 841 5 619 5 123 +3,9 +14,0 Warszawa 9 920 9 705 9 223 +2,2 +7,6 Wrocław 7 496 7 315 6 482 +2,5 +15,6 Zielona Góra 4 758 4 650 4 203 +2,3 +13,2 7 miast* 8 151 7 919 7 382 +2,9 +10,4 10 miast* 5 661 5 405 4 942 +4,7 +14,6 *7 miast – Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Gdynia ** 10 miast – Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin, Zielona Góra Źródło: Bankier.pl na podstawie danych NBP

Średnia kwota jaką płacono za używane mieszkanie w Warszawie zbliżyła się do granicy 10 000 zł/mkw. W II kw. 2020 r. w aktach notarialnych wpisywano tam średnio 9920 zł/mkw. – o 2,2 proc. więcej w relacji do I kw. 2020 r. Była to jedna z mniej znaczących podwyżek, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie polskie miasta wojewódzkie. Jeśli z kolei spojrzymy na nią w sposób nominalny, szukający własnego „M” w stolicy na każdy metr kwadratowy używanego mieszkania wydawali średnio o 215 zł więcej niż trzy miesiące wcześniej.

Warszawa była także jednym z dwóch rynków wtórnych z najsłabszym wzrostem średniej ceny transakcyjnej w relacji rocznej. W II kw. 2020 r. za używane mieszkanie położone w stolicy płacono średnio o 7,6 proc. więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z II kw. 2019 r. średnia cena transakcyjna używanych lokali w Poznaniu wzrosła z kolei o 6,6 proc.

W większości analizowanych miast roczny wzrost wyniósł kilkanaście procent, przy czym najmocniejszy był w Lublinie (+18,1 proc. r/r), Katowicach (+17,8 proc. r/r) oraz Kielcach (+17,4 proc. r/r).