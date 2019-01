Analityk, ekonomista i astrolog o rynkach w 2019 r.

W pierwszym odcinku podcastu PB do słuchania w 2019 r. zajmujemy się tym, jaki to będzie rok. Nasi rozmówcy prognozują to na podstawie modeli ekonomicznych i... astrologii.

Jaka będzie sytuacja gospodarcza? Co z naszymi pensjami? W co inwestować w tym roku? Komu sypną politycy z budżetu? Co z cenami energii? I czy z układu planet można wyczytać co się zdarzy na giełdzie? Na te pytania w najnowszym odcinku podcastu "Puls Biznesu do słuchania" odpowiadają goście: Ernest Pytlarczyk, ekonomista mBanku, Wojciech Białek, jeden z najbardziej doświadczonych analityków w Polsce, Ignacy Morawski, szef platformy Spotdata, Marek Stanio, prezes Onico i Artur Święch, astrolog finansowy.

"Puls Biznesu do słuchania" dostępny jest też w Twojej aplikacji podcastowej (np. w Lectonie).

Archiwalne odcinki Pulsu Biznesu do słuchania dostępne także tu: www.pb.pl/dosluchania

Grzegorz Nawacki