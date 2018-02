Alternatywa dla lokat? Ulica nie zabija się o obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe pozostają niezbyt popularną formą inwestycji - w ubiegłym roku papiery emitowane przez Skarb Państwa kupowało średnio niecałe 10 tys. osób miesięcznie.

W 2017 r. Ministerstwo Finansów pozyskało z emisji obligacji oszczędnościowych rekordowe 6,86 mld zł, czyli o blisko 50 proc. więcej niż rok wcześniej. Wyraźnie wyższe zainteresowanie niż w latach poprzednich było prawdopodobnie efektem powrotu inflacji i poprawy sytuacji budżetów domowych, dzięki lepszej sytuacji na rynku pracy, przy utrzymującym się niskim oprocentowaniu depozytów bankowych, spowodowanym niskim poziomem stóp procentowych NBP.

Wzrost kwoty przeznaczanej na zakup obligacji jest co prawda imponujący, ale bardziej szczegółowe dane wskazują, że wciąż niewielu Polaków jest zainteresowanych tą formą inwestycji. Ale jeżeli już inwestują to niektórzy naprawdę spore kwoty. W 2017 r. oszczędności w obligacjach skarbowych lokowało średnio 8335 osób miesięcznie - wynika z informacji udostępnionych nam przez Ministerstwo Finansów. Daje to średnie miesięczne zakupy w wysokości 68 429,35 zł.

Liczba nabywców obligacji w poszczególnych miesiącach 2017 r. I 6 431 II 6 480 III 7 561 IV 6 729 V 7 813 VI 7 501 VII 7 753 VIII 8 614 IX 8 130 X 11 325 XI 10 914 XII 11 013 Źródło: Ministerstwo Finansów

Wyraźny wzrost liczby kupujących odnotowano w IV kwartale, gdy do oferty weszły papiery trzymiesięczne. Ich oprocentowanie, wynoszące 1,5 proc. w skali roku, pozostaje niższe niż inflacja CPI, ale i tak jest konkurencyjne w porównaniu z przeciętną lokatą, którą można założyć bez dodatkowych warunków. Obligacje o dłuższym terminie zapadalności oferują wyższy zwrot, ale ewidentnie inwestorzy wolą zamrażać środki na możliwie krótki okres. W raptem trzy miesiące Polacy przeznaczyli na zakup papierów trzymiesięcznych ponad 650 mln zł.

Najpopularniejszymi papierami w skali całego roku pozostały "dwulatki", ale ich udział wyraźnie spadł - z 77 proc. w 2016 r. do 43 proc. w 2017 r. Większym zainteresowaniem zaczęły się cieszyć chroniące przed inflacją papiery cztero- i dziesięcioletnie - ich łączna sprzedaż była większa o 1 p. proc. niż obligacji dwuletnich i ponad trzykrotnie wyższa niż rok wcześniej.

Wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów obligacji w 2017 r. Typ obligacji Kwota pozyskana ze sprzedaży (mln zł) Udział w łącznej sprzedaży (proc.) Trzymiesięczne 650,3 9,5 Dwuletnie 2959,6 43,1 Trzyletnie 216,7 3,2 Czteroletnie 2456,9 35,8 Dziesięcioletnie 560,5 8,2 500+ 16,9 0,2 Źródło: Ministerstwo Finansów

Z blisko 7 mld zł zainwestowanych przez Polaków w obligacje skarbowe w ubiegłym roku, aż 75,2 proc. wyłożyły osoby powyżej 50. roku życia. Za 20,9 proc. odpowiadali inwestorzy w wieku 35-50. Młodsi lokują ledwie 4,5 proc.

Najpopularniejszym kanałem sprzedaży pozostają Punkty Sprzedaży Obligacji (placówki PKO BP), gdzie sprzedaje się aż 84 proc. obligacji. Drugi jest internet (17,2 proc.), a marginalny wycinek stanowi kanał telefoniczny (0,2 proc.).

Na koniec 2017 r. obligacje oszczędnościowe posiadało przeszło 94 tys. osób - informuje ministerstwo.

