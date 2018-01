Najlepsze lokaty bankowe na 3 miesiące – styczeń 2018 [Ranking Bankier.pl]

Najwyższy zarobek przyniosą lokaty kwartalne dostępne dopiero po spełnieniu kilku dodatkowych warunków i to dla ograniczonej kwoty. W ich przypadku stawka sięga nawet 4 proc. w skali roku. Znacznie niższy procent opiewa przy ofertach bez tak zwanych haczyków oraz na wyższą kwotę.

Tym razem redakcja Bankier.pl przygląda się najlepszym lokatom kwartalnym. Oferty, które mogą zainteresować posiadaczy 10 000 zł, prezentujemy w dwóch tabelach. W pierwszej z nich znajdują się depozyty, z których można skorzystać dopiero po spełnieniu określonych warunków. Drugie zestawienie obejmuje najwyżej oprocentowane propozycje, które nie posiadają takich ograniczeń. Ostatni ranking przygotowaliśmy z myślą o czytelnikach, którzy zgromadzili 100 000 zł. Jeśli bank pod daną marką oferuje kilka lokat o podobnych parametrach, to do danej tabeli trafiła oferta z najwyższą stawką.

Najlepsze lokaty kwartalne na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

Na czele zestawienia najlepszych lokat kwartalnych na kwotę 10 000 zł obejmujących spełnienie dodatkowych warunków utrzymują się instytucje, które oferują niezmiennie 4,00 proc. w skali roku. Jest to najwyższa stawka, jaką można otrzymać w przypadku tego okresu.

Jednym z liderów jest Bank Millennium, który takie oprocentowanie proponuje na lokacie „Lubię to Polecam”. Oferta jest skierowana do posiadaczy konta, którzy skutecznie polecą rachunek nowemu klientowi lub osób, które założą ROR z polecenia. Nie jest to koniec warunków stawianych przez bank. Przepustką do otwarcia lokaty jest zrealizowanie płatności kartą lub Blikiem na kwotę min. 360 zł przez zakładającego rachunek. Czas na ich wypełnienie jest ograniczony. Ofertą na taki sam procent jest również Nest Lokata Witaj od Nest Banku. Aby z niej skorzystać, należy być nowym klientem, który otworzy konto osobiste. Lokatę można otworzyć w ciągu 30 dni od otwarcia ROR-u. Klient, któremu zależy na oprocentowaniu w wysokości 4,00 proc. w skali roku, może się jeszcze zdecydować na Lokatę na Start, którą znajdzie w ofercie PlusBanku. Podobnie jak u konkurencji, tutaj także klient nie uniknie założenia konta osobistego. Obecni klienci także mogą skorzystać z lokaty, jeśli posiadają rachunek nie dłużej niż rok. Nie mniej ważny jest drugi warunek – Lokatę na Start mogą otworzyć ci, którzy wcześniej nie korzystali z oferty depozytowej banku.

Najlepsze lokaty 3M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Bank Millennium Lokata "Lubię to Polecam" 4,00% 79,89 zł tylko dla posiadaczy konta, którzy: a) skutecznie polecą wskazany ROR znajomemu, który wypełni dodatkowe warunki lub b) są nowymi klientami, a ROR otworzą z polecenia oraz spełnią dodatkowe warunki. Warunki, o których mowa to zrealizowanie płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem na kwotę 360 zł w ciągu 30 dni od otwarcia konta. Nest Bank Nest Lokata Witaj 4,00% 79,89 zł tylko dla nowych klientów zakładających konto PlusBank Lokata na Start 4,00% 79,89 zł tylko dla posiadaczy konta, którzy do tej pory nie korzystali z oferty depozytowej 2. BGŻOptima Lokata Bezkarna 3,50% 69,90 zł tylko dla nowych klientów zakładających konto oszczędnościowe Idea Bank Lokata Happy 3,50% 69,90 zł tylko dla nowych klientów mBank Dla nowych klientów 3,50% 69,90 zł tylko dla nowych klientów zakładających konto 3. Lion’s Bank Lokata Profitable PLUS 2,75% 54,92 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku 4. neoBank energoLOKATA 3M GWARANTOWANA 2,60% 51,92 zł tylko dla nowych klientów zakładających konto lub portfel depozytowy w banku 5. Alior Bank Lokata internetowa (dla nowego klienta) 2,50% 49,92 zł tylko dla nowych klientów Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 08.01.2018 r.

Na drugiej pozycji plasują się depozyty ze stawką w wysokości 3,50 proc. w skali roku. Także w ich przypadku zainteresowany może wybrać spośród trzech ofert. Należą do nich Lokata Bezkarna od BGŻOptima, Lokata Happy od Idea Banku oraz Lokata dla nowych klientów z oferty mBanku. Wszystkie propozycje są dedykowane nowym klientom banku. Decydując się na ofertę mBanku, konieczne będzie założenie wcześniej konta osobistego. BGŻOptima również stawia dodatkowy warunek – otwarcie konta oszczędnościowego. Warto zaznaczyć, że Lokata Bezkarna wyróżnia się możliwością przedwczesnego zamknięcia depozytu bez ryzyka utraty odsetek.

Najniższy stopień podium zajmuje w styczniu Lokata Profitable PLUS (Lion’s Bank) na 2,75 proc. w skali roku. Bank otworzy rachunek lokaty, jeśli klient posiada lub założy konto osobiste w banku. Jest to jeden z dwóch depozytów w banku dostępnych od takiej kwoty.

Najlepsze lokaty kwartalne na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

Najwyżej oprocentowana lokata nie wymagająca od klienta realizacji dodatkowych warunków oferuje dużo niższe oprocentowanie niż liderzy pierwszego zestawienia. Wybierając taką ofertę w styczniu, można otrzymać maksymalnie 2,25 proc. w skali roku. Z taką propozycją wychodzi Lion’s Bank. Lokata Profitable to bliźniacza oferta Lokaty Profitable PLUS, jednak w jej przypadku bank rezygnuje z wymogu posiadania konta w zamian za niższą o 0,50 pp. stawkę.

Najlepsze lokaty 3M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk 1. Lion’s Bank Lokata Profitable 2,25% 44,93 zł 2. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie e-Lokata oranżowa 2,05% 40,94 zł 3. Getin Bank e-Lokata Tradycyjna 1,55% 30,95 zł Idea Bank Lokata NR 1 1,55% 30,95 zł PlusBank Lokata internetowa 1,55% 30,95 zł 4. Toyota Bank Lokata Standard 1,50% 29,96 zł 5. Nest Bank Nest Lokata 1,40% 27,96 zł Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 08.01.2018 r.

Oczko niżej można znaleźć e-Lokatę Oranżową od Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, która pozwoli zarobić 2,05 proc. w skali roku. Trzecie miejsce zajmują oferty, które przyniosą zysk już o 0,50 pp. niższy. 1,55 proc. w skali roku to stawka, która towarzyszy e-Lokacie Tradycyjnej (Getin Bank), Lokacie NR 1 (Idea Bank) oraz Lokacie Internetowej (PlusBank).

Najlepsze lokaty kwartalne na 100 000 zł

Najlepszą ofertę lokaty, na której można przechować kwotę 100 000 zł, mają obecnie dwa banki – Idea Bank oraz Lion’s Bank. Maksymalna stawka, która jest dostępna dla tej kwoty, jest o 1 pp. niższa od najkorzystniejszych ofert dla 10 000 zł z dodatkowymi warunkami. Powodem jest niska kwota maksymalna czołowych propozycji z pierwszego zestawienia.

Na Lokacie na nowe środki PLUS (Idea Bank) oraz Lokacie Desire PLUS (Lion’s Bank) można dostać 3,00 proc. w skali roku. Będzie to możliwe, jeśli klient posiada konto osobiste w banku, w którym chce założyć depozyt oraz ulokuje środki traktowane przez bank jako nowe.

Najlepsze lokaty 3-miesięczne dla 100 000 zł Lp. Bank Lokata Oproc. Odsetki Warunki 1. Idea Bank Lokata na nowe środki PLUS 3,00% 599,18 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku, którzy ulokują nowe środki, lokata zakładana on-line Lion’s Bank Lokata Desire PLUS 3,00% 599,18 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku, którzy ulokują nowe środki 2. BGŻOptima Lokata Bezkompromisowa 2,70% 539,25 zł dla nowych klientów zakładających konto oszczędnościowe 3. neoBANK energoLOKATA 3M GWARANTOWANA 2,60% 519,29 zł dla nowych klientów zakładających konto lub portfel depozytowy w banku, zakładana przez bankowość elektroniczną 4. Alior Bank Lokata internetowa (dla nowego klienta) 2,50% 499,31 zł tylko dla nowych klientów, zakładana on-line 5. PlusBank Lokata „Nowa Kasa = Większy Zysk” 2,30% 459,36 zł dla posiadaczy konta w banku, wyłącznie na nowe środki w banku Sprawdź pozostałe miejsca w zestawieniu» Źródło: Bankier.pl, stan na 08.01.2018 r.

Pozycję drugą zajmuje Lokata Bezkompromisowa od BGŻOptima oprocentowana na 2,70 proc. w skali roku. Aby się cieszyć takim oprocentowaniem, należy posiadać status nowego klienta oraz założyć konto oszczędnościowe. Warunki depozytu są zbliżone do tych obowiązujących przy Lokacie Bezkarnej, jednak oferty różnią się stawką i kwotą maksymalną.

Na energoLOKACIE 3M Gwarantowanej od neoBanku obowiązuje stawka o 0,10 pp. niższa od wicelidera. Jest to kolejna propozycja skierowana do nowych klientów, którzy skorzystają z dodatkowego produktu banku. Do wyboru jest konto osobiste lub portfel depozytowy.

Najlepsze lokaty kwartalne – sytuacja na rynku

Choć stawki maksymalne w poszczególnych tabelach pozostały bez zmian, to bardziej uważni czytelnicy dostrzegą, że kilka propozycji zmieniło swoje pozycje w stosunku do zestawienia z ubiegłego miesiąca. Na aktualizację oprocentowania zdecydowały się w ciągu ostatniego miesiąca m.in. Idea Bank, Lion’s Bank, neoBank oraz PlusBank.

Idea Bank podniósł na Lokacie na nowe środki PLUS stawkę do 3,00 proc. w skali roku. Tym samym depozyt znalazł się na pierwszym miejscu zestawienia dla 100 000 zł. Wcześniej w tabeli znajdowała się inna propozycja banku – Lokata HAPPY PRO, jednak obecnie większe odsetki przyniesie depozyt premiujący nowe środki. W Idea Banku postawiono nie tylko na podwyżki. Z oferty banku zniknęła Lokata Skarbonka ze stawką 2,25 proc. w skali roku. Była to jedna z dwóch najlepszych ofert bez dodatkowych warunków. Jej miejsce zajęła Lokata NR 1, która ma znacznie niższe oprocentowanie - 1,55 proc.

Podobną drogą poszedł Lion’s Bank, który od 28 grudnia 2017 r. jest w stanie zapłacić więcej za założenie kwartalnej Lokaty Desire PLUS. Obecna stawka na tym depozycie wynosi 3,00 proc. w skali roku. Lokując 100 000 zł w Lion’s Banku przed miesiącem, można było otrzymać do 2,75 proc. w skali roku.

To kolejny ranking, w którym energoLOKATA 3M Gwarantowana od neoBanku pojawia się ze zmienioną stawką, jednak tym razem bank zdecydował się na cięcie. Aktualnie depozyt można założyć, otrzymując 2,60 proc. w skali roku, czyli o 0,40 pp. mniej niż w przed miesiącem.

Natomiast PlusBank postawił na lepsze warunki dla klientów. Od 14 grudnia 2017 r. zainteresowani mogą otworzyć Lokatę „Nowa Kasa = Większy Zysk” na 2,30 proc. w skali roku. Dzięki tej zmianie oferta banku znalazła się w TOP5 najlepszych lokat na 100 000 zł.

Monika Dekrewicz