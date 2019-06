Akcje Providenta dołują przez ustawę antylichwiarską

Akcje International Personal Finance, właściciela marki Provident, tanieją na londyńskiej giełdzie o ponad 20 proc. Firma informuje rynek o proponowanych zmianach w ustawie o kredycie konsumenckim w Polsce i zapowiada aktywny udział w pracach nad regulacjami.

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano właśnie autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Przypomnijmy, że Ministerstwo Sprawiedliwości niespodziewanie 25 czerwca zdecydowało się zmodyfikować zawarty w ustawie o kredycie konsumenckim wzór.

Wzór ten określa maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów pobieranych od konsumentów. W pierwotnej wersji projektu opłaty i prowizje miały być limitowane następująco:

pozaodsetkowe koszty nie mogą przekroczyć 20 proc. kwoty pożyczki i 25 proc. za każdy rok trwania umowy,

wszystkie koszty łącznie nie mogą przekroczyć 75 proc. całkowitej kwoty kredytu.

Autopoprawka zmienia pierwszą część algorytmu, zastępując wartości 20 proc. i 25 proc. stawkami 10 proc. i 10 proc. Druga część pozostaje bez zmian. W obecnie obowiązujących regulacjach stawki wynoszą odpowiednio 25 proc., 30 proc. i 100 proc.

Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, część instytucji pożyczkowych nie będzie w stanie kontynuować działalności. Przed nadmierną regulacją przestrzegają organizacje skupiające niebankowych pożyczkodawców.

Na zamieszanie wokół zmian w polskim prawie zareagowały akcje IPF na londyńskiej giełdzie. 28 czerwca walory IPF tanieją o 20 proc. IPF w raporcie informującym o pracach nad nowym prawem w Polsce wskazuje, że propozycje prawdopodobnie zostaną przedstawione do konsultacji na szczeblu Unii Europejskiej i będą obiektem dyskusji w parlamencie. „IPF będzie aktywnie uczestniczyć w tym procesie, aby zapewnić pozytywny wynik dla konsumentów i biznesu. Będziemy informować rynek o naszych przewidywaniach co do potencjalnego finansowego wpływu regulacji na Grupę, jeśli propozycje zostaną sfinalizowane i wprowadzone w życie” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z ostatnim raportem rocznym IPF obsługiwała 2,3 mln klientów, a Polska pozostaje jednym z kluczowych rynków dla firmy w segmentach pożyczek udzielanych w domu oraz online.

MK