DM BOŚ: Zyski spółek za II kwartał powyżej oczekiwań

Analitycy DM BOŚ w raporcie miesięcznym z 1 września ocenili, że zyski pokrywanych przez nich spółek w drugim kwartale 2020 r. okazały się znacząco powyżej oczekiwań. Ich zdaniem, pozytywnie zaskoczyła wynikami m.in. branża paliwowa, górnicza, dóbr konsumpcyjnych oraz budowlana.

"Zyski korporacyjne znalazły się w dołku, który jednak okazał się nie tak głęboki, jak obawialiśmy się kwartał temu. (...) Zbiorcze powtarzalne zyski za II kw. br. okazały się wyższe od naszych prognoz, odpowiednio o 18 proc. i 9 proc. na poziomie operacyjnym i netto, ze względu na wyniki zarówno spółek o dużej kapitalizacji, jak i małych oraz średnich spółek. Nasze spostrzeżenia są dwojakie: przede wszystkim II kwartał był drugim z rzędu, kiedy poziom zbiorczych powtarzalnych zysków korporacyjnych przekroczył nasze oczekiwania, a ich spadek rdr okazał się niższy niż prognozowaliśmy; po drugie, nigdy wcześniej różnica między faktycznym zbiorczym powtarzalnym wynikiem operacyjnym a naszymi oczekiwaniami nie była tak duża jak w przypadku tegorocznego II kwartału" - napisano w raporcie.

"Do sektorów, które zaskoczyły wynikami pozytywnie w II kwartale, należy branża paliwowa, górnicza, dóbr konsumpcyjnych oraz budowlana, natomiast nie zanotowaliśmy szczególnie negatywnych niespodzianek na poziomie agregatów sektorowych" - dodano.

Zdaniem analityków, drugi kwartał najprawdopodobniej wyznaczył „dołek” dynamiki tegorocznych zysków dla notowanych na GPW spółek.

Zwrócili oni uwagę, że lepsza dynamika znormalizowanych zysków w ujęciu rdr utrzymała się w zbiorze małych i średnich spółek (kolejny kwartał z rzędu), które zanotowały w drugim kwartale zaledwie 3-proc./16-proc. spadek rdr powtarzalnego wyniku operacyjnego/wyniku netto, podczas gdy spółki o dużej kapitalizacji doznały ok. 26-proc./59-proc. spadku rdr powtarzalnych zysków operacyjnych/znormalizowanych zysków netto.

"W rozbiciu na sektory największe pogorszenie powtarzalnych zysków na poziomie operacyjnym/netto było w II kw. br. udziałem branży górniczej (spadek o ok. 50 proc./70 proc. rdr), chemicznej (spadek o ok. 60 proc. rdr zbiorczego wyniku operacyjnego i wyniku netto), paliwowej (ponad 50-proc. spadek rdr wyniku operacyjnego i wyniku netto) oraz sektora bankowego (spadek wyniku netto o ok. 60 proc. rdr). Natomiast tendencji spadkowej nie poddał się sektor TMT, który utrzymał wynik operacyjny na poziomie ubiegłorocznym i zwiększył wynik netto ponad 10 proc., branża materiałów budowlanych z ok. 50-proc. wzrostem zysków na obu poziomach oraz sektor dóbr podstawowych, który zanotował ok. 20-proc. wzrost rdr" - napisano.

Analitycy DM BOŚ podwyższyli rekomendację do "trzymaj" ze "sprzedaj" dla CCC oraz PlayWaya.

Rekomendacja dla CCC została podwyższona, ponieważ - jak podano - analitycy nie dostrzegają dalszego potencjału spadkowego dla kursu akcji.

"Podwyższamy (...) rekomendację dla PlayWaya, gdyż oczekiwane w najbliższym czasie debiuty gier (m.in. Junkyard Simulator, Bum Simulator) mogą wspierać w krótkim okresie kurs akcji spółki oraz biorąc pod uwagę dalszy znaczący wzrost mnożników porównywalnych spółek oraz ok. 16-proc. spadek kursu po 13 lipca (dzień wydania naszej rekomendacji +sprzedaj+)" - napisano.

Analitycy obniżyli natomiast krótkoterminową rekomendację dla LiveChata do "neutralnie" (poprzednio "przeważaj") m.in. ze względu na "masywne" wzrosty kursu w ostatnich miesiącach (skutkujące zdaniem analityków wymagającą wyceną rynkową), przekonanie, że Livechat ma już prawdopodobnie za sobą szczyt kwartalnych przyrostów liczby użytkowników netto oraz oczekiwane spowolnienie tempa wzrostu rdr przychodów i zysków spółki w nadchodzących kwartałach wskutek wyraźnego osłabienia USD.

"Po bardzo silnym wzroście +mieszanego+ ARPU denominowanego w USD widocznego w ostatnich dwóch kwartałach (wg naszych szacunków, odpowiednio +9,6 proc. i +7,4 proc. w I i II kw. br.) dalsza poprawa tego wskaźnika w ujęciu kwartał do kwartału będzie najprawdopodobniej już zdecydowanie mniejsza" - dodano.

Na listę długich pozycji analitycy dodali Mirbud i Voxel, natomiast usunęli Torpol, 11 bit studios oraz LiveChat. Do grupy podmiotów mogących zachować się gorzej od rynku nie wprowadzono nowych spółek, natomiast usunięto z tej listy PlayWay.

