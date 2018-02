Zyski gigantów z GPW jeszcze większe. Kto zaskoczy?

Największe spółki powoli odsłaniają karty dotyczące wyników za ostatni kwartał 2017 roku. Sprawdzamy, gdzie można spodziewać się pozytywów, a kto raczej rozczaruje.

Pod względem rocznych zysków spółek z indeksu WIG20 2017 rok ma szanse być dużo lepszy niż 2016. Póki co karty odsłoniło trzech graczy – Orlen, mimo słabego czwartego kwartału, pokazał w całym roku rekordowe zyski, BZ WBK wynik z poprzedniego roku poprawił kosmetycznie, słabiej wypadł zaś mBank.

Wśród kolejnych raportów należy się jednak spodziewać większej liczby plusów niż minusów. Jak wskazują konsensusy Bloomberga tworzone na bazie raportów analitycznych domów i biur maklerskich oraz banków inwestycyjnych, lepszy wynik niż przed rokiem powinno pokazać 16 blue chipów. W przypadku 10 z nich wzrost był wyższy niż 20 proc. Wzrosty na WIG20, które gościły na GPW w 2017 roku, miały więc swoje uzasadnienie w poprawiających się wynikach.

Nim jednak przejdziemy do pozytywów, warto zatrzymać się na chwilę przy sektorze, który z poprawą wyników z poprzedniego roku będzie miał największe problemy. To banki. Wspomniani już BZ WBK i mBank nie zdołali wyraźnie poprawić swoich zysków, ten drugi wykazał nawet spadek rok do roku. Niewiele lepiej będzie wśród kolejnych graczy tego sektora. Problemów z pobiciem wyniku z zeszłego roku nie powinno mieć w zasadzie tylko PKO BP, gdzie analitycy spodziewają się wzrostu zysku o 8,6 proc. rok do roku. Raport giganta pojawi się 12 marca.

W bankach super, ale było lepiej

Pierwsze karty odsłoni Pekao (publikacja 27 lutego) przejęte w czerwcu przez połączone moce PFR i PZU. Bank w zeszłym roku wypłacił największą nominalną dywidendę na GPW – 2,28 mld zł, czyli niemal 100 proc. zysku. Teraz akcjonariusze mogą liczyć na powtórkę, znów bowiem mówi się o pełnej puli, a zysk – jak wskazują oczekiwania analityków – będzie w 2017 roku podobny zeszłorocznego. Wprawdzie po trzech kwartałach spółka była 20 proc. poniżej wyniku z podobnego okresu poprzedniego roku, lecz w czwartym kwartale powinna odrobić straty. Eksperci przewidują aż 820 mln zł zysku, ok. 400 mln zł będzie pochodziło jednak z aktualizacji wyceny Pionniera. Czwarty kwartał 2017 roku dla Pekao będzie więc najprawdopodobniej gorszy niż ten z 2016.

Zyski i prognozy zysków spółek z WIG20 (w mln zł) IV kw. 2016 IV kw. 2017P Zmiana 2016 2017P Zmiana JSW 295 861 191,86% 7 2 652 37785,71% Energa 80 180 125,00% 151 732 384,77% LPP 158 322 103,32% 176 463 163,16% Pekao 495 820 65,75% 2 279 2 241 -1,68% PKO BP 593 838 41,32% 2 874 3 122 8,63% Tauron 93 123 32,06% 367 1 315 257,85% Eurocash 67 88 31,63% 179 46 - BZ WBK 461 549 19,09% 2 167 2 213 2,13% PZU 638 711 11,44% 1 947 2 857 46,74% mBank 293 310 6,01% 1 219 1 090 -10,60% PGNiG 722 692 -4,16% 2 351 3 157 34,28% CCC 187 178 -4,81% 307 324 5,54% Orlen 1 789 1 596 -10,79% 5 261 6 660 26,59% Lotos 304 247 -18,65% 1 015 1 434 41,25% Polsat 350 270 -22,86% 1 042 1 083 3,93% Alior 369 228 -38,34% 618 600 -2,96% Asseco 76 31 -59,21% 301 433 43,85% KGHM -4 996 690 - -4 371 2 345 - Orange -1 898 -181 - -1 746 -43 - PGE 1 366 -320 - 2 568 2 640 2,80% Źródło: Bloomberg, pogrubione spółki już pokazały raporty

Problemy z pobiciem wyniku z 2016 roku może mieć także drugi bank z Grupy PZU – Alior (publikacja 8 marca), którego podpompowany zdarzeniami jednorazowymi wynik po trzech kwartałach jest wprawdzie rok do roku o 50 proc. wyższy, w ostatnim kwartale spółka najprawdopodobniej „przewagę” tę straci. Warto jednak dodać, że 2017 rok ma być ostatnim tak słabym w wykonaniu Aliora. W 2018, gdy mocniej zarysują się synergie związane z przejęciem BPH, zysk ma być dwukrotnie wyższy. Pytanie, czy do tego czasu sam Alior nie zostanie wchłonięty przez Pekao.

Ostatnią ze spółek, która najprawdopodobniej nie poprawi się względem ubiegłego roku, jest Eurocash (publikacja 28 lutego). Spółka cały 2017 rok zakończyć może na ledwie niewielkim plusie, choć jest to spowodowane zawiązaniem rezerwy na zobowiązania z tytułu zaległego VAT-u (-114,4 mln zł). Gdyby nie ona, Eurocash byłby wyraźnie lepszy niż przed rokiem. Potwierdza to m.in. świetny czwarty kwartał, w którym - według analityków - spółka poprawiła się o 31,6 proc. Wbrew pozorom Eurocash będzie więc można najprawdopodobniej zaliczyć do pozytywów tego sezonu wynikowego.

Odpisy przewijają się jeszcze w wynikach kilku innych spółek. Zapowiedziała je m.in. już PGE, co wyraźnie odbije się na wynikach grupy za czwarty kwartał (publikacja 6 maca). Rok do roku energetyczny gigant będzie jednak najprawdopodobniej 2,8 proc. na plusie względem poprzedniego roku. To wstępne dane spółki, konsensus zakładał, że PGE pobije zeszłoroczny wynik o 27 proc. Na energetycznym gigancie szykuje się więc spore rozczarowanie.

Testy na utratę wartości prowadzi również KGHM. Tu wyników jeszcze nie znamy, tym razem jednak testami nie objęto Sierry Gordy. Wielomiliardowe odpisy podobne do tych sprzed roku czy dwóch nie powinny się więc powtórzyć. Jest więc szansa, że kombinat po dwóch latach wielkich strat w końcu wykaże zysk (raport pojawi się 15 marca). Przewidywania nie biorące pod uwagę odpisów mówią o 2,35 mld zł na plusie. To podobna kwota jaką KGHM zarobił, gdy po raz ostatni wykazał zysk, czyli w 2014 roku.

Największą procentowo poprawę zysku i w czwartym kwartale, i w całym 2017 roku zanotuje zdaniem analityków JSW (publikacja 22 marca). Spółka miała jednak – szczególnie w ujęciu rocznym – niską bazę. Jastrzębianom ze strat udało się wyjść dopiero w czwartym kwartale 2016 roku, gdy zbawieńczo na ich wyniki zaczęły wpływać rosnące ceny węgla. Teraz roczny zysk JSW ma wynieść już aż 2,65 mld zł. Takiego wyniku spółka nie osiągnęła nawet w rekordowym 2011 roku. Dla akcjonariuszy ważne jest też to, że po słabszym trzecim kwartale 2017 roku wyniki za czwarte mają być bliskie historycznym maksimom (wzrost rok do roku o 191 proc. do 861 mln zł). Eldorado powróciło do Jastrzębia i ma się dobrze.

Przeszło 100-proc. wzrost zysku netto w czwartym kwartale zaprezentuje najprawdopodobniej także LPP (publikacja 14 marca). Trwa hossa w rodzimej odzieżówce i właściciel Reserved, jako polski lider branży, potrafi to świetnie wykorzystać. Widać to po notowaniach akcji, które znów zbliżyły się do poziomu 10 000 zł. Zysk LPP według niektórych analityków ma zaś szansę w 2017 roku po raz pierwszy w historii sięgnąć 0,5 mld zł. Nieco słabiej wypada CCC, które wprawdzie cały 2017 rok zakończy według analityków z zyskiem o 5,4 proc. wyższym, czwarty kwartał rok do roku będzie jednak słabszy i to o 4,8 proc. Raport spółki Dariusza Miłka upubliczniony zostanie 26 marca.

W czwartym kwartale rozczarować się mogą także akcjonariusze PGNiG oraz Lotosu (publikacje odpowiednio 13 i 6 marca). Już wyniki Orlenu pokazały, że choć sektor paliwowy ma za sobą udany rok, to w czwartym kwartale nie szło mu już tak dobrze. Analitycy spodziewają się, że zysk gdańskiej spółki wypracowany przez ostatnie trzy miesiące 2017 roku był rok do roku o 18,7 proc. niższy, w przypadku gazowego giganta ten spadek wyniósł zaś 4,2 proc.

Adam Torchała