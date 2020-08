Złoto znów powyżej 2000 dolarów. Srebro też w górę

fot. corlaffra / Shutterstock

Notowania złota powróciły powyżej okrągłego poziomu 2000 dolarów za uncję. Drożeją również akcje producentów złota, w tym Barrick Gold, o którym od kilku dni jest szczególnie głośno.

O 08:20 uncja złota wyceniana była na 2006,2 dolara. Przebicie psychologicznej bariery 2000 dolarów nastąpiło o poranku – były to najwyższe poziomy od tygodnia. Rzecz jasna to nadal mniej od maksimów z 7 sierpnia, kiedy notowania złota podskoczyły do 2077,5 dolara.

Kliknij, aby przejść do notowań / Bankier.pl

Mocniej niż złoto drożały ostatnio akcje producentów. Tylko wczoraj Barrick Gold zyskał 11,6 proc., Newmont 7,05 proc., a Freeport-McMoran 2,3 proc. Od kilku dni szczególnie głośno jest o pierwszej ze spółek, w którą w drugim kwartale zainwestował sam Warren Buffett.

Szybciej od złota drożeje także srebro, którego cena rośnie dziś o 2 proc. Biały metal wyceniany jest na 28,16 USD za uncję, co również jest najwyższym poziomem od tygodnia. Do rajdu złota i srebra podłącza się dziś platyna (1,25 proc.), która walczy o powrót powyżej 1000 dolarów za uncję – obecny poziom to 981 USD.

MZ