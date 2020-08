Warren Buffett kupił akcje kopalni złota

fot. Rick Wilking / Reuters

Warren Buffett przez lata krytycznie oceniał inwestowanie w złoto. Opinia ta nie przeszkodziła mu w nabyciu akcji Barrick Gold, jednego z największych producentów żółtego metalu na świecie.

O transakcjach dokonanych przez kontrolowaną przez legendarnego inwestora spółkę Berkshire Hathaway jak co kwartał dowiadujemy się z dokumentów złożonych do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

W najnowszym sprawozdaniu największą uwagę przykuwa zakup 20,9 mln akcji Barrick Gold Corp o wartości 563,6 mln dolarów. To drugi największy producent złota na świecie (ustępujący pod względem wydobycia jedynie Newmont Corporation), z rocznym wydobyciem na poziomie ok. 5 mln uncji złota. Poza złotem, Barrick zajmuje się również wydobyciem srebra i miedzi.

Pikanterii ostatnim zakupom 90-letniego inwestora dodają dwie kwestie. Po pierwsze, inwestując w akcje kopalni złota, Buffett jednocześnie ograniczył zaangażowanie w sektor bankowy. W ciągu kwartału Berkshire sprzedała 26 proc. posiadanych przez siebie akcji Wells Fargo, 62 proc. akcji JP Morgan oraz zupełnie wyszła z inwestycji w Goldman Sachs.

Po drugie, przez lata Buffett znany był znany z krytycznego podejścia do inwestowania w złota, od którego zawsze wyżej cenił akcje spółek, głównie amerykańskich (w ostatnim czasie np. Apple czy Coca-Cola.

- Oczywiście złoto ma zastosowanie w przemyśle i jubilerstwie, natomiast popyt w tych dwóch obszarach jest zarówno ograniczony, jak i niezdolny do uruchamiania nowej produkcji. Jeżeli posiadasz uncję złota przez wieczność, to wciąż masz tylko uncję złota – mówił Buffett w 2013 r.

- Złoto jest wydobywane z ziemi w Afryce albo gdziekolwiek indziej. Następnie się je przetapia, kopie następną dziurę i przechowuje je tam, płacąc ludziom za pilnowanie go. Złoto nie ma użyteczności. Każdy, kto patrzy na ten proces z Marsa, byłby tym zdziwiony – mówił z kolei w 1998 r.

Rzecz jasna akcje producenta złota to nie to samo, co kupno złota fizycznego lub „papierowego”, w postaci kontraktów czy jednostek funduszy inwestycyjnych. Nie można jednak pominąć faktu, że wycena spółek takich jak Barrick Gold jest nierozerwalnie związana z cenami kruszcu.

Od początku roku akcje, w które zainwestował Buffett podrożały o 46 proc. (+57,8 proc., jeśli uwzględnimy piątkowe wzrosty w handlu pozasesyjnym, już po ogłoszeniu informacji o zakupach Buffetta). Dla porównania, w tym samym czasie złoto zdrożało o 28,5 proc.

Po ostatnich roszadach, największą pozycją w portfelu Berkshire Hathaway pozostają akcje Apple'a (115 mld USD). Numer dwa zajmuje Bank of America (27,3 mld USD), a trzecia jest Coca-Cola (19,4 mld USD).