Złote banki w koronie i po niej [Podcast]

Zapraszamy na podcast z udziałem zwycięzców rankingu Złoty Bankier 2020. Wicelider sprzed roku wskoczył na najwyższe miejsce na podium. Ubiegłoroczny Złoty Bank jest drugi. Największą niespodziankę sprawił nr 3 zestawienia.



Trzy miesiące obserwacji prowadzonej przez tajemniczych klientów w całej sieci bankowej, testów aplikacji mobilnych, serwisów transakcyjnych i stabilności systemów informatycznych, analizy produktów bankowych. Tak powstaje ranking Złoty Bankier – największy projekt badawczy na rynku bankowym w Polsce. Gdy na początku kwietnia Kantar i Obserwatorium.biz sumują wyniki, zawsze towarzyszy temu ekscytacja i ciekawość, kto tym razem znalazł się w czołówce w poszczególnych kategoriach. W historii Złotego Bankiera zdarzały się niespodziewane awanse i dramatyczne spadki w rankingu. Jak było w tym roku? Posłuchajcie podcastu ze zwycięzcami rankingu Złoty Bankier oraz tymi, którzy bankowców oceniali.

Poznacie ludzi, których udział w zmianie sposobu działania branży bankowej w Polsce jest nie do przecenienia. Artur Klimczak, prezes Getinu Noble zdobywca nagrody Złoty Bank, to człowiek, który dwa razy dokonał tej samej sztuki: bank ze szarganą reputacją przekształcił w przyzwoitą instytucję, która zdobywa najlepsze noty w badaniach jakościowych,. Dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, ale dziesięć lat temu Millennium cieszył się fatalną opinią klientów – jak najbardziej zasłużenie zresztą. Artur Klimczak, jako szef detalu, zmienił bank i wprowadził na podium Złotego Bankiera.

Joanna Jabłońska-Białowąs, chief customer expirience w Santander Bank Polska to również człowiek instytucja, specjalistka od jakości serwisu, w branży od dawna. W Kredyt Banku udowodniła to samo, co Artur Klimczak w Getinie – dysponując ograniczonymi środkami, pracując w firmie o przeciętnej marce, tak zmotywowała ludzi, że w cuglach wygrali badanie jakości obsługi klienta w 2013 r. W Santanderze udaje się jej drugi rok z rzędu utrzymać bank na podium. Przed rokiem było to pierwsze miejsce w tym – drugie.

Brązowy medal wywalczył PKO BP. Trzecie miejsce stanowi ukoronowanie 10 lat rządów prezesa Zbigniewa Jagiełły. To, co stało się w tym banku w ciągu dekady to jedna z największych zmian na rynku finansowym w Polsce. PKO BP pokonał długą drogę od urzędu bankowego do nowoczesnej, innowacyjnej firmy. Bo trzecie miejsce w badaniu jakościowym to w dużej mierze zasługa właśnie serwisu w internecie i mobile’u.

Trójka pozostałych rozmówców do partnerzy Złotego Bankiera. Bartek Ciołkowski, szef Mastercarda w naszej części Europy, jest dobrym duchem rankingu, który od początku widział w nim duży potencjał i sens w robieniu bardzo szerokich i pogłębionych badań jakościowych nie tylko w oddziale – co wcześniej rynkową praktyką i standardem – ale również w kanałach zdalnych.

Z kolei Hanna Piotrowicz z Kantar Polska o badaniach jakości serwisu w bankach wie wszystko, bo zajmuje się tym od lat. Miłosz Brakoniecki, z Obserwatorium.biz, były bankowiec, poszerzył badania jakościowe w Złotym Bankierze o bezpieczeństwo systemów informatycznych i jakość serwisu w kanałach zdalnych.

Eugeniusz Twaróg