Kalifornia zakazuje produkcji i sprzedaży futer

Kalifornia jest pierwszym stanem USA, który zakazuje produkcji i sprzedaży naturalnych futer zwierzęcych pod karą grzywny w wysokości 500 dolarów.

Zakaz będzie obowiązywał od 2023 roku i dotyczy produkcji ubrań, butów i torebek wykonanych z naturalnego futra.

- Zakaz wprowadzania do obrotu odzieży i akcesoriów z futrem zwierzęcym to bardzo ważny krok zmierzający do redukcji cierpienia zwierząt futerkowych - komentuje Marta Jarosiewicz, koordynatorka kampanii biznesowych w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki. - Ekologiczne alternatywy futer zwierzęcych są teraz tak wysokiej jakości, że naturalnym krokiem odpowiedzialnego społeczeństwa jest zwrócenie się w ich kierunku - dodaje.

Zakaz nie obejmuje sprzedaży futer z drugiej ręki, wyprodukowanych przed jego wejściem w życie, skóry bydlęcej i pełnych skór jeleni, owiec i kóz. Przepis nie dotyczy także wyrobów futrzanych używanych przez rdzennych Amerykanów podczas obrzędów duchowych i kulturowych oraz wypchanych zwierząt.

Gavin Newsom, gubernator stanu Kalifornia, wskazuje też na nowo wprowadzony zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach - z pominięciem jednak psów, kotów i koni. Zakaz nie dotyczy jednak rodeo.

It's official! California just became the first state in the US to ban all sales of fur 🚫😻Major gamechanger for the fur-free movement! #FurFreeCA https://t.co/0ZCyfRMDWh via @nbcnews — Fur Free Alliance (@FurFreeAlliance) October 13, 2019

- Największe marki i domy mody nie będą miały problemu z szukaniem nowych możliwości, bo już zrezygnowały z futer naturalnych - dodaje Jarosiewicz. W maju tego roku z wykorzystywania futer w swoich kolekcjach wycofał się - jako pierwszy - dom mody Prada. Od sezonu wiosna-lato 2020 roku futra nie będą już przez firmę stosowane.

Które kraje wprowadziły podobne przepisy?

Jeśli chodzi o kraje europejskie, zakaz sprzedaży futer jako pierwsza wprowadziła Wielka Brytania (2000) i Austria (2004), a Holandia ogłosiła obowiązywanie takiego zakazu od 2024 roku. Podobne przepisy obowiązują też na Chorwacji (od 2018 roku + 10 lat okresu przejściowego) i w Słowenii (2018 rok + 3 lata okresu przejściowego), w Norwegii (2018), Czechach (2019), Luksemburgu (2019) i w Belgii (od 2023 roku), w Macedonii (2014), Serbii (2019) oraz w Bośni i Hercegowinie (2029).

O sprawie futer i ferm zwierząt futerkowych było głośno także w Polsce. Na początku 2018 roku prezes PiS Jarosław Kaczyński w nagraniu wideo do uczestników konferencji na ten temat, zorganizowanej we wtorek w Parlamencie Europejskim w Brukseli, mówił: "Niech futra przejdą do historii, by na świecie było o wiele mniej cierpienia zwierząt niż dziś". W kraju odbyło się od tego czasu mnóstwo protestów w tej sprawie. Niestety w wyniku późniejszej polityki PiS sprawa zwierząt futerkowych została odłożona na półkę i do tej pory nie wróciła do politycznej agendy.

Na podobnym etapie, czyli "w zamrażarce", projekty dotyczące ograniczenia sprzedaży futer są też w Irlandii, na Łotwie, w Estonii i na Ukrainie.

Koalicja Fur Free Alliance, która zrzesza około 50 organizacji ochrony praw zwierząt w ponad 40 krajach na całym świecie, w Polsce jest reprezentowana przez właśnie przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki.

Dotychczas do programu Sklepy Wolne Od Futer przystąpiło ponad 1000 marek odzieżowych z całego świata, np. Chanel, Gucci, Versace, Burberry, Armani, Hugo Boss czy Michael Kors. Polskie marki, które przystąpiły do programu, to np. House, Simple, Mohito, Wojas, Risk czy Sinsay.

