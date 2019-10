Za "bambusową kurtyną" - 5 ciekawostek o Komunistycznej Partii Chin

W 70. rocznicę powstania Chińskiej Republiki Ludowej zaglądamy za "bambusową kurtynę", która skrywa tajemnicze mechanizmy władzy za Murem.

- W opisywaniu chińskiego systemu politycznego największą przeszkodę stanowi niejawny charakter reżimu, który na zewnątrz stara się utrzymać wizerunek monolitu, skrywając całą mechanikę władzy za tzw. bambusową kurtyną - piszą w raporcie "Komunistyczna Partia Chin i jej państwo. Konserwatywny zwrot Xi Jinpinga" M. Bogusz i J. Jakóbowski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dlatego wokół działalności KPCh narosło wiele mitów i nieporozumień, a na Zachodzie mało kto słyszał o nietypowych rozwiązaniach wewnątrzpartyjnych. Oto 5 ciekawostek o Komunistycznej Partii Chin.

1. Druga największa partia polityczna świata

W pierwszym zjeździe KPCh w 1921 r. wzięło udział 13 delegatów reprezentujących 57 członków. U zarania ChRL - w 1949 r. - do partii należało blisko 4 mln osób. Obecnie jest to już ponad 90 mln, co czyni KPCh drugą największą partią na świecie - pierwsze miejsce zajmuje indyjska BJP.

2. Mit merytokracji

Jednak, jak zauważają analitycy OSW, w grze o władzę bierze udział niespełna 8 mln członków KPCh - są to tylko działacze kadrowi - natomiast na poziomie centralnym jest to raptem 3-4 tys. ludzi, m.in. członkowie Komitetu Centralnego i ich zastępcy, wysoka kadra dowódcza Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, szefowie ponad stu największych przedsiębiorstw państwowych, członkowie komitetów KPCh 31 jednostek terytorialnych oraz emerytowani działacze i ich rodziny, kontrolujący spółki nomenklaturowe.

Pomimo że oficjalnie KPCh twierdzi, że rygorystyczne reguły awansu gwarantują, że Chinami rządzą najlepsi w swoim pokoleniu, to faktycznie obok skuteczności w zarządzaniu czy politycznej sprawności bardzo istotną rolę odgrywają wewnątrzpartyjne personalne gry o władzę.

"Przejście na wyższy szczebel jest wypadkową politycznego umocowania w Pekinie, siły własnego zaplecza, a także sukcesów w skutecznym zarządzaniu podległymi jurysdykcjami (co po 1978 r. zwykle równało się osiągnięciu wysokiego lokalnego wzrostu PKB) i zapobieganiu niepokojom społecznym" - piszą analitycy OSW. Efektem są m.in. próby maksymalizacji tempa wzrostu PKB przez lokalnych działaczy, bez względu na koszty, a nierzadko tylko na papierze.

3. Pozorny monolit

Między działaczami KPCh trwa nieustanna walka o wpływy i pieniądze. Członków poszczególnych grup interesów łączą powiązania rodzinne i osobiste (guanxi), pochodzenie z jednego miasta czy regionu, wspólne interesy, przynależność do jednej organizacji (Liga Młodzieży Komunistycznej czy państwowe firmy) oraz wcześniejsza współpraca w trakcie awansów przez szczeble partii. "Polityka frakcyjna jest jednym z głównych czynników wpływających na obsadę kluczowych stanowisk decyzyjnych" - wskazują analitycy OSW.

Wśród frakcji można wymienić m.in.:

"Tuanpai"- byli działacze Ligi Młodzieży Komunistycznej, młodzieżówki KPCh, stąd wywodził się b. sekretarz generalny Hu Jintao

"Grupa Jiang Zemina" - emerytowani działacze skupieni wokół b. sekretarza generalnego Jiang Zemina,

"Książątka" - luźna koalicja klanów partyjnych (150– 350 rodzin), potomków działaczy KPCh, którzy budowali ChRL w latach 40. i 50. Z tej grupy wywodzi się Xi Jinping,

"Nowa armia z Zhejiangu" - najbliżsi współpracownicy Xi, których poznał, pracując w prowincjach, zwłaszcza w prowincji Zhejiang (stąd nazwa), ale też ludzie aparatu centralnego, którzy związali się z nim na przestrzeni lat.

W ostatnich latach, także pod wpływem działań Xi (w tym kampanii "antykorupcyjnej") układ frakcji uległ istotnym przekształceniom, a nowa konfiguracja w przeważającej mierze jeszcze się nie ujawniła - twierdzą autorzy raportu.

Analizując dokonania Xi, warto wspomnieć, że realny wpływ władz centralnych w Pekinie na władze lokalne jest niejednoznaczny, a między stolicą a prowincjami utrzymują się napięcia wynikające m.in. ze sprzecznych celów, skupiających się wokół władzy i interesów biznesowych. W interesie działaczy lokalnych jest zachowanie możliwie szerokiej autonomii i istotnej interwencji państwa w gospodarkę, mają także możliwość skutecznego wprowadzania w błąd "centrali" - najbardziej jaskrawe przykłady to zaniżanie poziomu zadłużenia władz lokalnych czy próby ukrywania stymulujących PKB inwestycji degradujących środowisko, choćby w bloki węglowe.

4. Czerwony telefon

Najważniejszych ludzi w ChRL - grupę liczącą ok. 3 tys. osób - łączy bezpieczna szyfrowa linia telefoniczna. Czerwony telefon to symbol pozycji politycznej w Chinach. Samo urządzenie nie ma cyferblatu - wystarczy podnieść słuchawkę i poprosić o połączenie z daną osobą.

Sieć obsługują wyłącznie kobiety należące do specjalnej jednostki wojsk łączności, które potrafią rozpoznać kilkadziesiąt dialektów i języków używanych za Murem oraz posiadły zdolność do pisania 150 chińskich znaków na minutę - na wypadek, gdyby zostały poproszone o stenografowanie rozmowy, gdyż te nie są nagrywane.

5. Studiuj silny kraj

Wszyscy członkowie KPCh zostali zobligowani do zainstalowania na swoich smartfonach aplikacji "Studiuj silny kraj", która obok czatu i funkcji transferowania pieniędzy umożliwia studiowanie myśli Xi Jinpinga oraz sprawdzenie stanu wiedzy w tym obszarze. "Częstotliwość używania oraz wyniki regularnie robionego testu przekładają się na zdobyte punkty" - piszą analitycy OSW. Uzyskania odpowiedniego wyniku wymagają już też od swoich pracowników niektórzy pracodawcy.

Ofensywa ideologiczna ma wymiar zewnątrz- i wewnątrzpartyjny. Jednak, jak wskazują autorzy raportu, największym problemem dla partii nie są ukryci w jej szeregach demokraci, a raczej to, że brakuje w nich prawdziwych komunistów, podczas gdy mnóstwo jest bezideowych i skorumpowanych karierowiczów. W sytuacji kryzysowej ci jako pierwsi opuszczą KPCh - dlatego potrzebne jest nowe pokolenie idealistów.

Maciej Kalwasiński