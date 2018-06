Wniosek o "Dobry Start" złożysz w bankowości internetowej

Od lipca pierwsze banki udostępnią swoim klientom możliwość składania wniosków o świadczenie "Dobry Start" w systemach bankowości elektronicznej. Formuła będzie podobna jak w przypadku świadczenia 500 plus.

W roku szkolnym 2018/2019 rodzice po raz pierwszy dostaną dofinansowanie w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Fundusze w założeniu mają być przeznaczone na sfinansowanie wyprawki szkolnej. Wsparciem zostanie objęte 4,6 mln uczniów. Dziś rozpoczęła się kampania informacyjna programu "Dobry Start" i ruszyły spotkania we wszystkich województwach z udziałem członków kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500+". Są to więc miasta, gminy, ośrodki pomocy społecznej i inne jednostki organizacyjne. Wniosek będzie można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Czasu zostało już niewiele, ale banki obiecują, że zdążą udostępnić odpowiednie mechanizmy do 1 lipca. Taką deklarację złożyły redakcji Bankier.pl PKO Bank Polski, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski i Bank Millennium. Samo składanie wniosku ma przypominać wypełnianie podania o 500+. Konieczne będzie jednak podanie dodatkowych informacji – m.in. dotyczących szkoły, do której uczęszcza dziecko.

"Dobry Start" będzie kolejną już usługą e-administracji dostępną w bankowości internetowej. Przypomnijmy, że pierwszym tego typu rozwiązaniem było umożliwienie składania wniosków o świadczenia 500+. Później pojawiły się kolejne opcje – możliwość zalogowania się za pomocą credentiali bankowych do Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), możliwość złożenia wniosku do urzędu skarbowego o sporządzenie zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy PIT-WZ i założenie Profilu Zaufanego w bankowości elektronicznej. Ta ostatnia opcja pozwoliła klientom na załatwienie wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Od niedawna PKO Bank Polski i mBank umożliwiają też złożenie wniosku do CEiDG o założenie działalności gospodarczej.

Nabór papierowych wniosków o "Dobry Start" ruszy z miesięcznym opóźnieniem w stosunku do wersji elektronicznych – składanie dokumentów będzie możliwe w odpowiednich urzędach od 1 sierpnia. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, środki na wyprawkę trafią do rodzin najpóźniej do 30 września. Na rozliczenie wniosków, które wpłyną później, gminy będą miały 2 miesiące.

Obserwuj @wboczon

Wojciech Boczoń