Wiedźmin trafi do gry japońskiego wydawcy

W wyniku współpracy CD Projekt Red i Bandai Namco postać Wiedźmina – Geralta z Rivii – trafi do kultowej serii gier "Soulcalibur". Stworzona przez Andrzeja Sapkowskiego postać zostanie wykorzystana także na okładce gry zaplanowanej na drugą połowę roku.

Za serię bijatyk "Soulcalibur" odpowiada japoński wydawca Bandai Namco Entertainment. Najnowsza odsłona opatrzona numerem VI zadebiutuje na trzech platformach: Xbox One, PlayStation 4 i PC. Wśród gościnnych postaci obok mistrza Yody czy Linka z The Legend of Zelda pojawi się i polski akcent – Geralt.

Informacje zajawiono już wczoraj na oficjalnym profilu Wiedźmina na Twitterze. – Stare skały Kaer Morhen były światkami wielu bitew. Jeszcze raz poczują ukłucie iskier ze skrzyżowanych ostrzy… - zakomunikowano. Dziś już wiadomo, że chodzi o cross-over serii gier "Wiedźmin" z japońską marką "Soulcalibur".

Poza samą grywalną postacią Geralta w grze pojawi się także dodatkowa arena przedstawiająca Kaer Morhen. Nieznana jest jeszcze dokładna data premiery gry – producent zdradza jedynie, że będzie miała miejsce jeszcze w tym roku. Przypomnijmy, że Bandai Namco jest oficjalnym dystrybutorem gier o Wiedźminie Geralcie na zachodzie.

Geralt z Rivii w grze Soulcalibur VI

To już kolejny przykład globalnego sukcesu, jaki odnosi marka Wiedźmin. Wcześniej Netflix ogłosił prace nad serialem oryginalnym w tym uniwersum, a teraz postać Geralta po raz pierwszy w historii zostanie wykorzystana w innej grze.

MG