WHO rozmawia z Moskwą o rosyjskiej szczepionce przeciwko koronawirusowi

fot. Sam Wordley / Shutterstock

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i rosyjskie władze zdrowotne omawiają proces przyznania ewentualnej wstępnej kwalifikacji WHO dla zarejestrowanej w Rosji szczepionki przeciwko koronawirusowi - poinformował we wtorek rzecznik Organizacji Tarik Jasarević.

"Jesteśmy w bliskim kontakcie z rosyjskimi władzami ds. zdrowia, trwają dyskusje na temat możliwości przyznania wstępnej kwalifikacji WHO dla szczepionki, ale taka procedura obejmuje rygorystyczny przegląd i ocenę wszystkich wymaganych danych, dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności" - powiedział Jasarević w Genewie.

Przeczytaj także Putin: W Rosji zarejestrowano szczepionkę na koronawirusa

Prezydent Rosji Władimir Putin poinformował wcześniej we wtorek, że zarejestrowana została, jako pierwsza na świecie, rosyjska szczepionka przeciwko koronawirusowi, a ministerstwo zdrowia wyjaśniło, że chodzi o preparat instytutu Gamalei w Moskwie.

Rosyjska szczepionka nosi nazwę Sputnik V. "To jedna z pierwszych szczepionek na świecie, której skuteczność i bezpieczeństwo zostało potwierdzone" - powiedział na spotkaniu z Putinem minister zdrowia Michaił Muraszko.

Preparat produkowany jest w Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii im. Nikołaja Gamelei, podległym ministerstwu zdrowia oraz przez firmę Binnofarm. Według resortu zdrowia szczepionka podawana w dwóch dawkach skutkuje odpornością na koronawirusa w ciągu maksymalnie dwóch lat. (PAP)

zm/ mal/

arch.