W odpowiedzi na zaproszenie Cyfrowego Polsatu złożono oferty sprzedaży 18.178.386 akcji Asseco Poland - poinformował Cyfrowy Polsat w komunikacie.

W komunikacie podano, że ostateczna liczba akcji Asseco, na które zostały złożone oferty sprzedaży, nadal jest przedmiotem weryfikacji przez Trigon DM.

Cyfrowy Polsat zamierza podjąć decyzję ws. nabycia akcji 27 grudnia.

Grupa zaprosiła 18 grudnia do składania ofert sprzedaży do 18,22 mln akcji Asseco Poland, stanowiących do 21,95 proc. akcji tej spółki, po 65 zł za akcję. Łaczna wartość transakcji to około 1,18 mld zł. Nabycie akcji Asseco ma być sfinansowane ze środków własnych Cyfrowego Polsatu lub środków dostępnych w ramach zadłużenia finansowego.

Po zakończeniu transakcji - jak podawano - Cyfrowy Polsat zamierza prowadzić z Adamem Góralem, jednym z głównych akcjonariuszy i prezesem Asseco Poland, negocjacje w celu zawarcia umowy akcjonariuszy. Cyfrowy Polsat i Adam Góral chcieli po transakcji posiadać łącznie nieco mniej niż 33 proc. akcji Asseco Poland.

W dniu zaproszenia do sprzedaży akcji Adam Góral miał 9,74 proc. głosów na WZ Asseco Poland. Aviva OFE Santander miał 14,97 proc., OFE PZU 5,16 proc., a NN OFE 5,03 proc. Pozostali akcjonariusze kontrolowali łącznie 65,11 proc. akcji rzeszowskiej spółki.

Przyjmowanie zapisów trwało od 19 do 23 grudnia 2019 roku. Podmiotem pośredniczącym w realizacji zaproszenia jest Trigon DM. (PAP Biznes)

sar/