Trump: Król Arabii Saudyjskiej zgodził się na zwiększenie wydobycia ropy

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w sobotę, że król Arabii Saudyjskiej Salman zgodził się na zwiększenie wydobycia ropy naftowej, "może o 2 mln baryłek". Celem ma być przywrócenie stabilności na rynku po zmniejszeniu produkcji w Iranie i Wenezueli.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed!