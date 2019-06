Telekomy i banki pociągnęły GPW. Mocne wzrosty WIG20

Po trzech spadkowych sesjach z rzędu WIG20 w końcu wyszedł na plus. I to z przytupem. O mocne wzrosty na indeksie blue chipów zadbały telekomy i banki.

Choć w trakcie dnia były momenty, gdy WIG20 rósł nawet o ponad 2 proc., ostatecznie sesja zakończyła się wynikiem +1,7 proc. W utrzymaniu wyniku przeszkodziła m.in. wyraźna korekta na europejskich indeksach mniej więcej w momencie ogłaszania decyzji ws. stóp procentowych przez EBC (choć ta sama w sobie zaskakująca nie byłą). WIG20 szedł więc dziś silnie pod prąd, czego niestety nie można powiedzieć o innych indeksach GPW. mWIG jeszcze zyskał 0,5 proc., sWIG jednak stracił 0,1 proc. WIG, ciągnięty w górę przez blue chipy, zamknął dzień 1,3 proc. na plusie. Obroty na GPW wyniosły 1,086 mld zł, z czego 996 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Z indeksów sektorowych w czwartek na pierwszy plan wysunął się WIG-telekomunikacja, który zyskał 9,3 proc. Same telekomy przewodziły zaś dziś indeksowi WIG20. Orange urosło o 15,6 proc., Play – o 10,7 proc. i Cyfrowy Polsat – o 6,3 proc. Ma to związek najprawdopodobniej z jutrzejszymi podwyżkami taryf przez sieć Play. Wcześniej taki ruch wykonało Orange. Tym samym wydaje się, że powoli zakopywany jest topór wojny cenowej. Zdaniem analityków Trigon DM, cytowanych przez agencję Bloomberg, podwyżki cen usług przez telekomy, podwyższają wycenę: Playa i Orange o ok. 10 proc., a w przypadku Cyfrowego Polsatu o ok. 5 proc.

Mocne wzrosty WIG20 były jednak możliwe także dzięki bankom. Aż 5 proc. zyskało PKO BP, o 4,4 proc. urósł mBank, a 2,6 proc. na plusie sesję kończył Santander. Blisko 1,5-proc. wzrosty zanotowali także PZU oraz Pekao. To sektor o dużej wadze zarówno w gronie blue chipów, jak i WIG-u, stąd jego dobra postawa ciągnęła w górę cały rynek mocniej niż telekomy. Z kolei gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły w czwartek, były: JSW – spadek o 3,9 proc., Lotos - o 2,7 proc. i CCC - o 2,2 proc.

Ze spółek szerokiego rynku drugi dzień z rzędu w tempie dwucyfrowym zwyżkował kurs Datawalk. W ciągu dwóch sesji kapitalizacja spółki wzrosła o niemal 64 proc. Przypomnijmy, że Datawalk podała we wtorek, że podpisała z liderem konsorcjum, pracującego na rzecz amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości umowę na współpracę w zakresie dostarczania systemów i rozwiązań analitycznych w okresie pięciu lat. Z kolei o 26,1 proc. wzrósł T-Bull, który poinformował w trakcie czwartkowej sesji, że gra "Top Speed 2" zostanie wydana 11 czerwca 2019 r. - będzie to dzień premiery w sklepie Google Play (system Android).

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się ZM Kania - spadek kursu o 17,2 proc. Akcje ZM Kania ustanowiły nowe historyczne minimum. Od tegorocznego szczytu z początku marca straciły ok. 80 proc. Spółka informowała w środę, że zgromadzenie obligatariuszy nie było zdolne do podejmowania jakichkolwiek uchwał w związku z obligacjami serii F z powodu braku odpowiedniej większości. Z kolei Alior Bank wypowiedział Kani umowę faktoringu odwrotnego. Jednocześnie bank rozpoczął działania mające na celu wypowiedzenie pełnego pakietu umów zawartych z klientem. Bank poinformował, że kwota ekspozycji związanej z finansowaniem klienta przez Grupę Alior wyniosła na dzień 5 czerwca 2019 r. 233,1 mln zł. W ciągu 7 dni roboczych bank oczekuje spłaty 88,4 mln zł.

Choć zawieszone wciąż pozostają akcje GetBacku, warto wspomnieć o dzisiejszej decyzji sądu, który zatwierdził układ w spółc e. Decyzja nie jest prawomocna, jednak przybliża spółkę do zakończenia procesu układania się z inwestorami. Część obligatariuszy jest niezadowolona z przebiegu procesu restrukturyzacji i zatwierdzenia samego układu w takiej postaci.

Adam Torchała/PAP Biznes