EBC odsuwa zmianę stóp przynajmniej do połowy 2020 r.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego nie zamierza podnosić stóp w ciągu najbliższego roku.

Rada Prezesów EBC na ostatnim w tym roku posiedzeniu postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących (0,00 proc.) oraz stopy kredytu w banku centralnym (0,25 proc.) i depozytu w banku centralnym (-0,40 proc.) na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie.

- Rada Prezesów oczekuje obecnie, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do pierwszego półrocza 2020, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego stabilnego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie – napisano w komunikacie wydanym po wyjazdowym posiedzeniu Rady w Wilnie.

Co istotne, w poprzedniej zapowiedzi EBC, stopy procentowe miały pozostać bez zmian do końca 2019 r. Przypomnijmy, że wraz z końcem października tego roku kończy się kadencja obecnego prezesa Mario Draghiego. Oznacza to, że zasiadający w EBC od listopada 2011 r. Włoch nigdy nie ogłosi podwyżki stóp (poprzednia miała miejsce w połowie 2011 r., za prezesury Jeana-Claudea’ Tricheta).

W mocy pozostały natomiast zasady dotyczące polityki reinwestowania środków z zapadających obligacji znajdujących się w bilansie EBC.

- Rada Prezesów zamierza w dalszym ciągu reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej – dodano.

EBC równocześnie poinformował o warunkach, na jakich prowadzony będzie program TLTRO-III, którego uruchomienie zatwierdzono w marcu

- Rada Prezesów postanowiła, że stopa procentowa każdej operacji będzie o 10 punktów bazowych wyższa niż średnia stopa podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu za czas trwania danej operacji TLTRO. W przypadku banków o kwalifikowanych wierzytelnościach netto powyżej benchmarku stopa stosowana w TLTRO-III będzie niższa i może być tak niska jak średnia stopa depozytu w banku centralnym obowiązująca w czasie trwania operacji powiększona o 10 punktów bazowych – dodano.

O 14.30 rozpoczęła się konferencja prasowa prezesa EBC Mario Draghiego, który przedstawia uzasadnienie decyzji Rady Prezesów oraz kwartalne prognozy inflacji i PKB.

Komunikat EBC spotkał się z reakcją rynku walutowego. Kurs EUR/USD wzrósł z 1,25 do 1,27. Kurs euro nieco rośnie, do 4,277 zł natomiast kurs dolara spada do 3,79 zł.

