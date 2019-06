Sąd zatwierdził układ GetBacku z wierzycielami

Wrocławski sąd zatwierdził układ spółki GetBacku z wierzycielami. Spółka ma nadal funkcjonować i stopniowo regulować zobowiązania.

Decyzja o przyjęciu układu miała zostać podjęta 29 maja, jednak wówczas sąd odroczył sprawę do 6 czerwca. Na pierwszej rozprawie za zatwierdzeniem układu opowiedzieli się w środę przed sądem nadzorca sądowy, rada wierzycieli, kurator obligatariuszy i zarząd GetBacku. Pełnomocnik zarządu GetBack mec. Jarosław Dubiński podkreślił, że nie ma alternatywy dla przyjętego układu: „Upadłość w tym wypadku oznaczałaby, że wierzyciele nic nie dostaną”.

Z kolei nadzorca sądowy podkreślił, że zawarty układ jest wykonalny. „Dłużnik zmniejszył koszty funkcjonowania spółki, poprawił też efektywność działań windykacyjnych. Zrealizowana została również transakcja ze spółką Hoist, co było warunkiem koniecznym do realizacji układu” - mówił nadzorca. Przeciwko zatwierdzeniu układu było czterech przedstawicieli wierzycieli niezabezpieczonych. Postulowali oni przyjęcie układu na innych zasadach.

Zawarcie układu zostało przegłosowane przez wierzycieli spółki GetBack 22 stycznia. Głosowane wówczas były jedynie propozycje zarządu spółki GetBack. Nie obyło się bez kontrowersji, propozycje bowiem – w związku ze zmianą podejścia Hoista – zmieniono tuż przed głosowaniem. Część obligatariuszy podnosiła nawet, że pisano je na kolanie. Szerzej sprawę opisywaliśmy w artykule „GetBack - akt 3, czyli farsa”.

Ostatecznie za przyjęciem układu głosowało ponad 3,3 tys. wierzycieli, czyli 86 proc. wszystkich. Układ zawarty z wierzycielami zakłada działalność operacyjną GetBacku z równoczesnym stopniowym upłynnianiem aktywów spółki tak, by przyśpieszyć spłatę zobowiązań i zneutralizować ryzyko działalności operacyjnej. Według układu niezabezpieczeni wierzyciele spółki zostaną spłaceni na poziomie 25 proc. w ciągu 8 lat. Pierwsza rata dla wierzycieli niezabezpieczonych ma zostać wypłacona według głosowanego układu w 2020 r. W pierwszym kroku spółka spłaci wierzycieli zabezpieczonych. Układ nie przewiduje konwersji obligacji na akcje spółki, co również stanowiło punkt zapalny w sporze z zarządem.

Pod koniec maja Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych po otrzymaniu przelewu od GetBacku wpłacił pieniądze na rachunki posiadaczy obligacji serii G i H zabezpieczonych zastawem rejestrowym. Część obligatariuszy otrzymała więc swoje pieniądze, wypłaty dotyczyły jednak uprzywilejowanych w kolejce zabezpieczonych instytucji, a nie drobnych inwestorów. Sama wypłata była możliwa dzięki wspomnianemu porozumieniu ze szwedzkim inwestorem Hoist Finance, który z końcem kwietnia sfinansował przejęcia aktywów GetBacku.

"Układ ten albo żaden"

Wrocławski sąd nie znalazł podstaw, by stwierdzić, że ukłąd przyjęty na WZW narusza prawo. Część wierzycieli wskazywała na wycofanie propozycji tuż przed głosowaniem, zdaniem sądu cofnięcie propozycji jest jednak możliwe. Chybione zdaniem sądu są także zarzuty dotyczące zbyt dużej wagi głosów kuratora. Sąd pokreślił, że wierzyciele mogą sami zgłaszać własne propozycje oraz, że mała liczba wierzycieli wystąpiła o dopuszczenie do udziału. To ostatnie nie może zaś stanowić podstawy podważenia układu, bowiem nie jest to wypaczenie prawne, a decyzja inwestorów. Sąd obalił także zarzut o konieczność udania się przez zatwierdzeniem układu do UOKiK.

– Jeżeli nie było konwersji na akcje, nie było potrzeby pytać o opinię UOKiK-u – stwierdził dziś sędzia Tomasz poprawa.

Sąd nie uznaje także, że układ zostanie niewykonany. Transakcja z Hoist została przeprowadzona, nadzorca uznał, że układ jest realny. Sędzia zwrócił także uwagę, że wielu wierzycieli, którzy wskazywali na niewykonalność układu sami nie głosowali przeciw układowi.

Inwestorzy zwracali także uwagę na możliwą przewagę upadłości nad układem, nadzorca wskazywał jednak, że możliwość odzyskania pieniędzy w przypadku likwidacji byłaby bliska zeru. – Mamy ten układ, albo żaden – dodał sędzia.

Sąd podkreślił także, że pewnym papierkiem lakmusowym dla układu może być publikacja sprawozdania finansowego, która obecnie znacząco się opóźnia. Zdaniem sędziego, jeżeli pojawi się zażalenie i przed uprawomocnieniem sąd drugiejinstancji nie będzie widział sprawozdania, to może uznac, że istnieje ryzyko niewypełnienia układu. Jak powiedział sędzia, na obecnym etapie dłużnik przedstawił przyczyny braku sprawozdań i w jakiś sposób one uzasadniają brak sprawozdania. - To nie może być jednak przeciągane w nieskonczonosc. Przepisy rachunkowości sa jasne - powiedział sędzia.

Źródło:

Adam Torchała