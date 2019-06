DataWalk przystąpi do kontraktu dla Departamentu Sprawiedliwości USA

DataWalk Inc, spółka z grupy DataWalk, zawarła memorandum z Research Innovation Inc., liderem konsorcjum ofertowego na rzecz Departamentu Sprawiedliwości USA - poinformowała spółka w komunikacie. Departament wybrał konsorcjum do współpracy w zakresie dostarczania systemów i rozwiązań analitycznych w okresie pięciu lat.

Szacowana przez Departament Sprawiedliwości wartość wieloletniego budżetu z udziałem innych konsorcjów wynosi ok. 500 milionów USD.

DataWalk w lutym po ponad sześciu latach notowań na rynku NewConnect, przeniósł się na rynek główny GPW.

Spółka zajmuje się rozwiązaniami do analizy danych poprzez własną opatentowaną platformę analityczną. Znajduje ona zastosowanie w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym m.in. do wykrywania wyłudzeń, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy czy analizowania i monitorowania procesów biznesowych.

