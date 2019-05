Telefon na abonament czy na kartę - co się bardziej opłaca? Policzyliśmy to

Telefon na abonament czy na kartę – przed takim dylematem stajemy, gdy kończy nam się dotychczasowa umowa z siecią komórkową. Sprawdziliśmy i policzyliśmy, co opłaca się bardziej. A zaoszczędzić można całkiem sporo, bo nawet 1700 zł.

Tylko w pierwszym kwartale tego roku numer do innej sieci przeniosło 429 tys. abonentów, a w całym ubiegłym roku było ich niemal 2 mln - wynika z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wszyscy musieli wybrać pomiędzy abonamentem z telefonem, abonamentem bez telefonu lub przejściem na kartę.

Telefon na abonament

Wybierając abonament musimy liczyć się z koniecznością podpisania umowy, która zwiąże nas z operatorem, zazwyczaj na 24 miesiące. W tym czasie mamy jednak pewność, że oferta, na którą się zdecydowaliśmy, nie zmieni się. Wybierając abonament z telefonem, do comiesięcznych opłat będziemy musieli dodać raty za telefon. Sprawi to jednak, że jednorazowy wydatek na sprzęt będzie znacznie mniejszy, niż gdybyśmy kupowali go na własną rękę, musząc zapłacić od razu pełną kwotę. Warto jednak policzyć, czy suma opłat w czasie trwania abonamentu nie będzie wyższa niż rzeczywista wartość telefonu.

Telefon na kartę

Osoby ceniące sobie wolność wyboru mogą skorzystać z oferty na kartę. Przede wszystkim nie jesteśmy wtedy związani umową i w każdej chwili możemy przejść do innej sieci. W ramach oferty na kartę mamy możliwość wykupienia odpowiedniego pakietu, w zależności od aktualnych potrzeb. Co więcej, pakiety można zmieniać w dowolnym momencie. Sieci oferują także bonusy, m.in. powiększające wartość doładowania lub zapewniające dodatkowy transfer danych.

W przypadku oferty na kartę, będziemy jednak zmuszeni do zakupu smartfona na własną rękę (chyba że już posiadamy satysfakcjonujący nas sprzęt), a także do pamiętania o konieczności doładowania konta. Jeśli tego nie zrobimy przed upływem ważności, stracimy możliwość wykonywania połączeń. Na szczęście dzisiaj po doładowanie nie trzeba chodzić do kiosku. Konto doładujemy bez problemu przez stronę operatora lub banku.

Plus - telefon na kartę czy abonament?

Operator Plus oferuje kilka wysokości abonamentu. W porównaniu skupiliśmy się na abonamencie za 50 zł miesięcznie i ofercie na kartę za 25 zł miesięcznie, które umożliwiają korzystanie z nielimitowanych połączeń, SMS-ów i porównywalnego limitu transferu danych.

W przypadku abonamentu, za 24 miesiące korzystania z usługi, oprócz nielimitowanych rozmów i SMS-ów, będziemy mieli do dyspozycji 12 GB transferu danych. Po jego wykorzystaniu prędkość spadnie do 1 MB/s. W ciągu dwóch lat zapłacimy w sumie 1200 zł. W przypadku oferty na kartę, doładowując telefon kwotą 25 zł co 30 dni i uruchamiając odpowiedni pakiet, poza nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami, skorzystamy z 10 GB transferu danych.

Całkowity koszt abonamentu w Plusie na 24 miesiące z telefonem [zł] Model telefonu Abonament 30 zł Abonament 50 zł Abonament 70 zł Samsung Galaxy J6+ 1585 2065 2545 Xiaomi Redmi 7 1261 1741 2221 Sony Xperia L3 1621 2101 2581 Sony Xperia XZ3 3631 4091 4571 iPhone 8 4107 4587 5067 Huawei P20 Lite 2917 2317 2797 Huawei P30 3723 4199 4679 Źródło: opracowanie Bankier.pl na podstawie ofert ofert na stronie internetowej Plusa (stan na 24.05.2019 r.)

Wybierając abonament za 50 zł ze smartfonem Samsung Galaxy J6+, do 1200 zł za usługi będziemy musieli dodać 865 zł za urządzenie. Choć w salonie na dzień dobry zapłacimy jedynie 1 zł, przez kolejne 36 miesięcy będziemy musieli przelewać na konto Plusa po 24 zł.

Korzystniejszym rozwiązaniem jest abonament bez telefonu i osobny zakup smartfona. Wybierając najtańszą ofertę w sieci, za Samsunga Galaxy J6+ zapłacimy 699 zł – całkowity koszt razem z abonamentem (wspomniane 1200 zł) wyniesie nas 1899 zł w ciągu dwóch lat.

Całkowity koszt abonamentu w Plusie na 24 miesiące bez telefonu i oferty na kartę [zł] Model telefonu Abonament 30 zł Abonament 50 zł Abonament 70 zł Oferta na kartę 25 zł Samsung Galaxy J6+ 3719 4199 4679 3599 Xiaomi Redmi 7 1326 1806 2286 1206 Sony Xperia L3 1559 2039 2519 1439 Sony Xperia XZ3 3019 3499 3979 2899 iPhone 8 3019 3499 3979 2899 Huawei P20 Lite 1569 1200 2529 1449 Huawei P30 3115 3595 4075 2995 Źródło: opracowanie Bankier.pl na podstawie ofert ofert na stronie internetowej Plusa (stan na 24.05.2019)

Znacznie korzystniejszą opcją niż abonament, choć z pewnymi mankamentami, jest karta w Plusie. Kupując Samsunga Galaxy J6+ na własną rękę i doliczając 24 doładowania, w ciągu dwóch lat za nielimitowane rozmowy i SMS-y zapłacimy 1299 zł. W ciągu miesiąca będziemy mogli jednak skorzystać z 10, a nie 12 GB transferu danych, jak w przypadku abonamentu.

Jeszcze więcej zyskamy, gdy wybierzemy droższego smartfona. W przypadku modelu iPhone 8, kupując go w ramach abonamentu zapłacimy w ciągu 2 lat 4587 zł, kupując go na własną rękę - 3499 zł, a przechodząc na kartę – 2899 zł.