Telefon u operatora i w sklepie - ile można zaoszczędzić?

Telefon w ofercie z abonamentem czy kupiony na własną rękę? Sprawdziliśmy i policzyliśmy, gdzie bardziej opłaca się kupić smartfona? Zaoszczędzić można całkiem sporo - nawet 2000 zł.

Polacy w pierwszym kwartale 2019 r. kupili około 2 mln smartfonów - wynika z danych GfK. Wszyscy zmieniający smartfon na nowszy model, oprócz wyboru producenta, musieli zdecydować, czy kupią go na własną rękę, czy w pakiecie z abonamentem u jednego z operatorów. Sprawdziliśmy i policzyliśmy, co opłaca się bardziej.

W obliczeniach wzięliśmy pod uwagę ceny siedmiu modeli smartfonów pięciu producentów - iPhone 8, iPhone XS, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note 9, Sony Xperia XZ3, Huawei P30 i Xiaomi Redmi 7, które oferuje czterech największych operatorów sieci komórkowych w Polsce - Orange, Play, Plus i T-Mobile. Porównaliśmy je z ofertami opublikowanymi w serwisie Ceneo.pl.

Najwięcej, spośród przeanalizowanych smartfonów, zaoszczędzimy kupując na własną rękę Samsunga Galaxy Note 9. Najtańsza oferta opublikowana w serwisie Ceneo.pl to 2691,39 zł - o ponad 1800 zł mniej, niż w przypadku abonamentu w T-Mobile.

Wybierając Samsunga Galaxy Note 9 razem z najtańszym abonamentem w T-Mobile zapłacimy 4559 zł - 3599 zł w salonie i po 40 zł przez 24 miesiące. Ten sam smartfon razem z najtańszym abonamentem oferowanym przez Play kosztuje 4039 zł, dzielone na 24 raty po 10 zł i 3799 zł płatne w salonie. Razem z abonamentem Orange 35 za Samsunga Galaxy Note 9 zapłacimy 3899 zł. Najtańszą ofertę w przypadku tego modelu ma Plus. W najtańszym abonamencie za 30 zł smartfon kosztuje 3794,89 zł płatne w 36 ratach po 61 zł i jednorazowo 1598,89 zł w salonie. To i tak o ponad 1100 zł więcej niż kupując go na własną rękę.

Ceny smartfonów u operatorów (w zależności od wybranego abonamentu) w porównaniu z cenami w sklepach internetowych [w zł] Model telefonu Orange Play Plus T-Mobile Najniższa cena rynkowa iPhone 8 2719,24 - 3063 3019 - 3039 3387 3069 – 3189,01 2420 iPhone XS 4555 - 4979 4829 - 2869 4789,99 - 4999 4226 Samsung Galaxy S9 - - 2595 – 2610,99 2499,01 - 2559 2019 Samsung Galaxy Note 9 3240 - 3899 3999 - 4039 3794,89 - 3907 4339 – 4559 2691,39 Sony Xperia XZ3 600,24 – 898,99 699 901 - 722,60 Huawei P30 2591,76 - 3007 2639 - 2679 2999 - 3003 2639 – 2889 2295 Xiaomi Redmi 7 431,76 - 720 509 - 539 613 - 579 Źródło: opracowanie Bankier.pl na podstawie ofert na stronach internetowych operatorów sieci komórkowych i ofert na portalu Ceneo.pl (stan na 14.06.2019 r.)

Blisko 1000 zł możemy zaoszczędzić kupując w sklepie smartfona iPhone 8. Ten, według wyliczeń serwisu Ceneo.pl, zdobędziemy za 2420 zł. Wybiegając go razem z najtańszym abonamentem w Plusie zapłacimy 966,99 zł, płatne w 36 ratach po 33 zł i jednorazowo 2198,99 zł. W Orange ten sam smartfon, w zależności od wybranego abonamentu, kosztuje od 2719,24 do 3063 zł, w Play od 3019 do 3039 zł, a w T-Mobile od 3069 do 3189,01 zł.

Również w Plusie najwięcej zapłacimy za smartfona Huawei P30. Wybierając go razem z najtańszym abonamentem będziemy musieli wydać 3003 zł - jednorazowo 1599 zł, a następnie po 39 zł w 36 ratach. Huawei P30 z abonamentem w Orange to wydatek od 2895 do 3007 zł, w Play od 2639 do 2679 zł, a w T-Mobile od 2639 do 2889 zł. Kupując smartfon Huawei P30 na własną rękę, według wyliczeń serwisu Ceneo.pl, zapłacimy 2295 zł.

Taniej niż w sklepie zapłacimy z kolei u operatora za smartfona Xiaomi Redmi 7. Najtańsza oferta w serwisie Ceneo.pl to 579 zł, z kolei razem z abonamentem w Play - od 509 do 539 zł. Jeszcze mniej za Xiaomi Redmi 7 zapłacimy wybierając go razem z abonamentem Orange 75 - 431,76 zł płatne w 24 ratach po 17,99 zł.

Który z operatorów sprzedaje smartfony po najwyższych cenach, trudno jednoznacznie określić. Ceny wahają się w zależności od modelu telefonu, a dodatkowo nie wszyscy operatorzy oferują te same modele. W przypadku dwóch spośród trzech przeanalizowanych modeli, które oferowali wszyscy czterej operatorzy, najwyższe ceny ma Plus.

Nie ulega jednak wątpliwości, że ceny smartfonów ustalane przez operatorów są z reguły wyższe, niż w sklepach. Im droższy smartfon, tym więcej można zaoszczędzić nie kupując go u operatora.

Marcin Kaźmierczak