Szymon Hołownia startuje z ruchem Polska 2050

fot. Damian Ługowski / Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Rozbudowanie struktur stowarzyszenia Polska 2050, uruchomienie radia internetowego i przedstawienie założeń dot. rozwiązania problemu wynagrodzeń osób sprawujących najwyższe funkcje państwowe - zapowiedział w sobotę lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Zaprezentował też logo stowarzyszenia.

Hołownia, lider Stowarzyszenia Polska 2050 zainaugurował w sobotę w Warszawie spotkanie władz regionalnych z całej Polski.

Na konferencji prasowej Hołownia nawiązał do 40. rocznicy Porozumień Sierpniowych '80 roku. "Odwołujemy się dzisiaj do Porozumień Sierpniowych i bardzo się cieszymy z tego, że nasz zjazd, nasz kongres odbywa się właśnie w tym momencie, bo podzielamy wartości, o które chodziło wtedy, kiedy te porozumienia były negocjowane, a więc przede wszystkim to, że dialog jest metodą rozwiązywania sporów zarówno w obrębie społeczeństwa, ale też w relacjach społeczeństwa z tymi, którzy sprawują w danym momencie władzę" - podkreślił były kandydat na prezydenta. Wspomniał także o takich wartościach, jak jawność, transparentność czy solidarność.

Jak przekazał Hołownia, w ciągu dwóch dni stowarzyszenie Polska 2050 będzie m.in. zajmowało się nominacjami szefów zarządów wojewódzkich, a także pochyli się nad projektem statutu, który będzie konsultowany "do samego dołu, do poziomu liderów powiatowych". Zapowiedział, że odbędą się też warsztaty dotyczące programu stowarzyszenia, komunikacji, kontaktów z mediami i mediacji.

Podkreślił, że choć stowarzyszenie Polska 2050 jest zarejestrowane od tygodnia, to udało się już wiele zrobić. "Dziś zjazd, dalej dalsze działania liderów wojewódzkich i powiatowych, rozbudowanie naszych struktur, trwają prace programowe, działa już nasz think-tank Instytut Strategie 2050, który tworzy pierwsze dokumenty programowe, ale pozwala nam je też jak najszybciej i merytorycznie reagować na to, co się na polskiej scenie politycznej dzieje" - mówił.

"Złożyliśmy też dzisiaj nasze postulaty do programu równego traktowania czy zapobiegania nierównościom na lata 2020-2030, o co zwróciła się pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania, odrobiliśmy naszą pracę bardzo szybko, przygotowaliśmy kompleksowy zestaw postulatów" - dodał Hołownia. Jak zaznaczył, obejmują one problemy seniorów, osób wykluczanych ze względu na tożsamość psychoseksualną czy bezdomnych.

Zapowiedział ponadto, że 3 września Polska 2050 przedstawi pierwsze założenia do - jak mówił - "spokojnego, merytorycznego i organicznego" rozwiązania problemu wynagrodzeń osób sprawujących najwyższe funkcje państwowe i sposobu finansowania partii politycznych. Zapowiedział, że program "na pierwsze 100 dni", który przedstawił kilka tygodni temu, będzie przez stowarzyszenie konsekwentnie realizowany.

Podczas konferencji przedstawiono też pierwszy z zapowiedzianych dziesięciu "kontraktów obywatelskich", które mają być podjęte w ciągu pierwszych 100 dni działania stowarzyszenia. Pierwszy kontrakt dotyczy modernizacji placu zabaw w miejscowości Kijany (woj. lubelskie).

"Jeżeli ktoś mógłby zasugerować, że to nieistotne sprawy, to powiem mu: być może dla ciebie, ale nie dla tych, których te problemy bezpośrednio dotyczą, którzy dziś się borykają z problemami związanymi z brakiem komunikacji, z problemem składowisk toksycznych odpadów. To jest ta działalność obywatelska, o której była też solidarność. Solidarność była o umiejętności organizowania się obywateli, żeby upomnieć się o swoje sprawy: i te najdrobniejsze, które są najbliżej nas, i te najpoważniejsze, które dotyczą całej społeczności. My dzisiaj chcemy organizować się na każdym poziomie" - oświadczył Hołownia. "Dzięki tym kontraktom lokalnym, których zobaczycie w naszym wykonaniu wiele, zaczniemy zmieniać Polskę centymetr po centymetrze" - dodał.

Hołownia zapowiedział też uruchomienie radia internetowego, inaugurację programu edukacyjnego z ofertą edukacji psychologicznej dla polskich uczniów oraz powstanie szkoły liderów.

Zaprezentował też nowe logo ugrupowania, przedstawiające uproszczony graficznie biały kształt Polski z napisem "Polska 2050" na żółtym tle. "Kolory i styl nawiązują do naszej komunikacji wizualnej z czasu kampanii wyborczej (Hołowni, gdy kandydował w niedawnych wyborach prezydenckich)" - zauważył.

Hołownia poinformował, że finansowanie stowarzyszenia opiera się na zbiórce publicznej. "Mamy nadzieję, że uda nam się ją rozbudować do takich rozmiarów, które pozwolą nam funkcjonować spokojnie, bezpiecznie i bez różnych zmartwień. Do tej pory, od 28 czerwca, a więc od momentu, kiedy zakończyłem kampanię wyborczą i nasz komitet wyborczy przestał działać, zebraliśmy około 830 tysięcy złotych" - powiedział.

Członkini zarządu stowarzyszenia Agnieszka Buczyńska poinformowała z kolei, że tylko w sierpniu do Polski 2050 przystąpiło ponad 3,5 tys. wolontariuszy.

Hołownia był pytany, czym jego stowarzyszenie będzie różniło od ruchu Rafała Trzaskowskiego. Jak mówił, jego ruch - w przeciwieństwie do ruchu Trzaskowskiego - wystartuje w wyborach. "Różni nas choćby struktura. My nie zaczynamy od partii, która będzie dopraszała ekspertów albo organizowała ruch obywatelski. Zaczęliśmy od ekspertów, dalej stowarzyszenie obywatelskie. Partia to pieśń przyszłości, być może już zaraz będziemy musieli zacząć ją zakładać, ale to nie jest cel naszego działania" - wyliczał. Wskazał też na jakość programu.

Podkreślił jednocześnie, że każda forma działalności obywatelskiej jest warta uwagi. "Kiedy Rafał Trzaskowski ogłosi kształt swojego ruchu, będziemy wtedy wiedzieli, jakie możemy przyjąć narzędzia współpracy, w jakich zakresach. Wydaje mi się, że nie jest to dla nas żadna konkurencja, jest to potencjalny sprzymierzeniec" - ocenił.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ itm/