Schetyna: To, co obiecuje rząd to "jedna wielka bajka, ściema"

To, co obiecuje rząd to" jedna wielka bajka, ściema i opowieść PiS"; podatki wzrastają i to jest polityka rządu - mówił w niedzielę na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Jeleniej Górze szef PO Grzegorz Schetyna.

W Katowicach premier Mateusz Morawiecki przedstawił i podpisał Pakiet dla Przedsiębiorców. To pięciopunktowy program zawierający propozycje takie jak: ulga w ZUS średnio 500 zł dla małych firm; ryczałtowy ZUS bez zmian dla firm o przychodach powyżej 10 tys. zł; podniesienie limitu przychodów dla podatku ryczałtowego i 9-proc. CIT-u oraz ponad 1 mld zł dla inwestorów.

Schetyna powiedział na niedzielnej konwencji KO, że to, co obiecuje rząd to "jedna wielka, bajka, ściema i opowieść PiS - obietnice, obietnice, obietnice, a podatki będą wzrastać, będą nazywane opłatami emisyjnymi". "Podatki wzrastają i to jest polityka rządu PiS. Tak jest i będzie" - dodał.

Według niego "czegokolwiek nie obiecają rządzący, będą mieli dzisiaj usta pełne frazesów, obietnic, otwartości, będą się uśmiechać, a po 13 października - jeżeli nie daj Boże wygrają - będzie tak samo. Zaciśnięte zęby, niechęć, nienawiść i odsuwanie tych, którzy nie są tacy, jak oni".

"My nie chcemy państwa PiS. My chcemy otwartej obywatelskiej Polski - takiej, w której wszyscy będziemy się mogli zmieścić i będziemy chcieli tutaj żyć, chcieli tutaj mieszkać, i będziemy z tego dumni" - mówił lider PO.

Schetyna podkreślał też wagę zbliżających się wyborów. "Będziemy decydować, w którą stronę pójdzie nasza ojczyzna; w jakim państwie będą żyły nasze dzieci i wnuki, jaka będzie przyszłość Polski; to jest bardzo ważny wybór, nasz wybór" - mówił.

Lider PO powiedział, że zbliżające się wybory to wybory "o wszystko". Jak mówił, wyborcy zdecydują, czy "będziemy żyć w Polsce, w której będzie normalna zachodnia demokracją, czy będziemy żyli w kraju praworządnym, demokratycznym, czy będziemy podmiotowym członkiem UE". "Czy będzie jednak tak jak dzisiaj – państwo szarpane przez PiS; tych którzy wyrywają i targają suknem Rzeczypospolitej, kłócą się o apanaże. Zrobimy wszystko, by wybór był jasny; by Polacy wybrali demokracje i praworządność" - zadeklarował Schetyna.

Otwierający listę Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w okręgu nr 1 (legnicko-jeleniogórski) Piotr Borys podkreślił, że Jelenie Góra to symboliczne miejsce. "Tutaj podobnie jak na całym Dolnym Śląsku wszyscy skądś przyjechali – ze wschodu, ze Lwowa, z Kresów Wschodnich, repatrianci z byłej Jugosławii, ludzie z Polskie centralnej. Ten region przez lata się kształtował, sklejał się, stał się jednością. Dlatego dziś kiedy słyszymy od ludzi, aby więcej podziałów w Polsce nie było; dziś musimy jasno powiedzieć panie Kaczyński nie podzieli pan Dolnoślązaków, nie podzieli pan Polaków" - mówił Borys.

Przekonywał również, że KO walczy o prawdę. "Przez osiem lat naszych rządów płaca minimalna wzrosła dwukrotnie" - powiedział. Wspomniał też o budowie dróg S3, S5, obwodnic, żłobków oraz przedszkoli. "To był okres udanych ośmiu lat dla Polski" - podkreślił polityk. Borys mówił też m.in. o równości wobec prawa, "naprawie" systemu edukacji, służby zdrowia oraz tolerancji. (PAP)

autorzy: Piotr Doczekalski, Edyta Roś, Grzegorz Bruszewski