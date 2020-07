Ranking IKE w formie konta oszczędnościowego. Spółdzielcy płacą więcej

Shutterstock

Obniżki stóp procentowych NBP sprowadziły oprocentowanie lokat niemal do zera. Niestety, miały one wpływ także na produkty o długim horyzoncie czasowym. Oprocentowanie IKE w bankach komercyjnych spadło do nienotowanych dotychczas poziomów. Nieco lepiej płacą banki spółdzielcze.

Indywidualne Konta Emerytalne to produkty stworzone z myślą o oszczędzaniu długofalowym – na emeryturę. Mogą być prowadzone pod różnymi postaciami – jako inwestycja, polisa lub jako konto oszczędnościowe. Tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej produktom prowadzonym właśnie w tej ostatniej formie. Zasada ich działania jest podobna do zwykłego rachunku oszczędnościowego, z tym że wypłata zalecana jest dopiero po uzyskaniu uprawnień emerytalnych. Klient może dopłacać do rachunku dowolne kwoty, jednak nie więcej niż ustalony limit roczny. W 2020 r. jest to 15 681 zł.

Jak się okazuje, ostatnia obniżka stopy procentowej NBP nie pozostała bez wpływu na rynek IKE prowadzonych w formie konta oszczędnościowego. Produkt taki oferuje kilka banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych. Oprocentowanie IKE spadło do nienotowanych do tej pory poziomów. W bankach komercyjnych najwyższą stawkę oferuje Bank Millennium – 1 proc. Ale tylko do czasu – od września oprocentowanie spadnie od 0,1 proc. W pozostałych bankach komercyjnych stawki są jedynie nieco wyższe od 0. Niewielkim pocieszeniem jest fakt, że od środków zgromadzonych na IKE nie trzeba odprowadzać podatku Belki (pod warunkiem wypłaty środków po uzyskaniu uprawnień emerytalnych).

Oprocentowanie IKE prowadzonych w formie konta oszczędnościowego w bankach komercyjnych Bank Millennium 1 proc. (od 4.09.2020 – 0,10 proc.) mBank 0,4 proc. BNP Paribas Stawka WIBOR 3M ogłoszona bieżącego dnia roboczego (0,24 proc.) Getin Bank 0,10 proc.



Nieco lepiej płacą banki spółdzielcze. Większość z nich działa jednak lokalnie, więc do założenia IKE może być konieczna wizyta w placówce danej instytucji, co z kolei wiąże się z koniecznością odbycia wycieczki w inny rejon Polski. Jednym z najwyżej oprocentowanych IKE w BS-ach jest konto w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy, który oferuje „aż” 2,7 proc. Bank działa w okolicach Wrocławia. Wrocławianie mogą też skorzystać z oferty BS w Miliczu, który oferuje 2 proc. Tyle samo płaci Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, ale tu stawka spadnie we wrześniu do 1,25 proc. Całkiem przyzwoitą na tle rynku komercyjnego ofertę ma też Bank BPS, który oferuje 1,72 proc. Obecnie, bo tu też planowana jest obniżka do 0,92 proc.

Oprocentowanie IKE prowadzonych w formie konta oszczędnościowego w wybranych bankach spółdzielczych BS w Oleśnicy 2,7 proc. BS Milicz 2 proc. Powiślański BS w Kwidzynie 2 proc. (od 1.09.2020 r. – 1,25 proc.) Bank BPS 1,72 proc. (od 15.09.2020 r. – 0,92 proc.) BS w Czarnym Dunajcu 1,5 proc. Warszawski BS 1,5 proc. Silesia Bank 1,5 proc. BS w Brańsku 1,5 proc. Powiatowy BS w Sokołowie Podlaskim 1,5 proc. (od 6.08.2020 r. – 1,1 proc.) BS Nałęczów 0,8 proc. SGB 0,68-0,72 proc. (zależy od długości trwania IKE) Krakowski BS 0,3 proc.

IKE można posiadać tylko jedno, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by przenieść lokatę z jednego banku do drugiego. Wówczas dokonywana jest tzw. wypłata transferowa i środki przenoszone są między bankami. Z ulgi podatkowej, czyli możliwości ominięcia podatku Belki, mogą skorzystać osoby, które dokonają wypłaty zgromadzonych oszczędności dopiero po 60 roku życia. Osoby, które nabędą przed 60 rokiem życia uprawnienia emerytalne będą mogły dokonać wypłaty, jeżeli ukończyły 55 lat. IKE można też zlikwidować wcześniej - wówczas jednak naliczony zostanie podatek.