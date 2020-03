Santander, ING, mBank i Toyota Bank - utrudnienia przez weekend

Utrudnienia w bankowości szykują się w ten weekend dla klientów banków: Santander, ING, mBank i Toyota. Na Bankier.pl jak co tydzień sprawdzamy, które banki zapowiedziały przerwy techniczne, prace serwisowe lub inne problemy w korzystaniu z bankowości internetowej, kart debetowych oraz bankomatów.

Santander Bank Polska

W niedzielę (29 marca br.) klienci Santander Bank Polska od północy do 5:00 nie będą mogli skorzystać z bankowości internetowej oraz mobilnej. W tym czasie niemożliwe będzie wykonanie przelewów, płatności mobilnych oraz używanie Blika. Bankomaty i wpłatomaty banku będą również niedostępne.

ING Bank Śląski

Przerwę techniczną z soboty na niedzielę (28/29 marca) zapowiedział ING Bank Śląski. Od 00:00 do 05:30 mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu z bankowości internetowej i mobilnej oraz bankomatów i wpłatomatów. Mogą również wystąpić trudności w logowaniu się do bankowości internetowej oraz mobilnej. W tym czasie niedostępna będzie obsługa i korzystanie z kart płatniczych.

W sobotę (28 marca br.) od 14:00 klienci banku nie będą mieć możliwości natychmiastowego rozliczenia wymiany walut w Kantorze oraz zostanie wyłączona możliwość wykonywania operacji księgowych w trybie online.

mBank

Prace modernizacyjne na niedzielę (29 marca br.) zapowiedział również mBank. Między 3:30 a 8:00 klienci banku nie będą mogli skorzystać z płatności kartą, z wypłat gotówki z bankomatów oraz wpłat do wpłatomatów. Pomiędzy 3:30 a 10:00 nie będzie można zalogować się do bankowości internetowej oraz mobilnej. Osoby chcące złożyć wniosek będą musiały poczekać do 11:00. W czasie przerwy technicznej klienci nie będą mogli skontaktować się z infolinią.

Toyota Bank

Prace serwisowe w Toyota Banku potrwają od 8:00 do 20:00 w niedzielę (29 marca br.). W tym czasie klienci mogą spodziewać się utrudnień w dostępie do bankowości internetowej, telefonicznej, szybkich płatności oraz autoryzacji płatności - informuje bank.