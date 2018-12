Praca w Wigilię - do której pracujemy 24 grudnia, a kto ma wolne?

Wieczór wigilijny rozpoczyna świętowanie Bożego Narodzenia. Jednak co do zasady nie jest wolny od pracy – krócej 24 grudnia będą otwarte markety, a pracownicy administracji rządowej nie będą pracować w przedświąteczny poniedziałek.

Wigilia Bożego Narodzenia nie jest dniem wolnym od pracy, co nie oznacza, że pracodawca nie może skrócić wtedy godzin pracy albo taki dzień zarządzić. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, markety tego dnia mogą być otwarte maksymalnie do 14:00.

Praca w Wigilię

24 grudnia co do zasady jest dniem pracującym. Więc o ile pracodawca nie zarządzi inaczej, należy go traktować jako typowy dzień, w trakcie którego wykonujemy swoje obowiązki.

Jeśli zatrudniony chce Wigilię Bożego Narodzenia spędzić w całości z rodziną, może zawnioskować do pracodawcy o udzielenie mu urlopu wypoczynkowego. Po wyrażeniu zgody i zaakceptowaniu wniosku pracownik może tego dnia nie przyjść do pracy. Innym wyjściem z sytuacji jest wzięcie urlopu na żądanie, każdy zatrudniony ma do wykorzystania 4 dni w roku, kiedy może wyłącznie powiadomić pracodawcę, że danego dnia nie przyjdzie do pracy.

W zależności od woli zatrudniającego może on zarządzić 24 grudnia krótsze godziny pracy. Z przepisów wynika, że pracodawca może wprowadzić zmiany w czasie pracy.

Mimo że 24 grudnia jest dniem pracującym, sieci marketów skróciły godziny otwarcia w tym dniu. Regulacje w tej kwestii związane są z ustawą o ograniczeniu handlu. W art. 8 wspomnianego dokumentu czytamy, że w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy w placówkach handlowych:

handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem oraz powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem po godzinie 14.00 są zakazane.

Natomiast artykuł 9. mówi o tym, że pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru jego czasu pracy z powodu wykonywania pracy w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy do godziny 14.00.

Jeśli chodzi o najpopularniejsze supermarkety i dyskonty, to będą one otwarte w następujących godzinach:

Biedronka – będzie otwarta do 13:00

– będzie otwarta do 13:00 Lidl – będzie otwarty do 12:30

– będzie otwarty do 12:30 Kaufland – będzie otwarty do 13:00

– będzie otwarty do 13:00 Tesco – będzie otwarte do 13:00

– będzie otwarte do 13:00 Auchan – będzie otwarte do 13:00.

Wigilia Bożego Narodzenia a urzędy

Planując sprawy urzędowe, warto pamiętać o tym, że 24 grudnia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji skarbowej. Taka decyzja wynika z zarządzenia szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 31 sierpnia 2018 roku.

Według jego treści dla pracowników urzędów wyznaczono Wigilię Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy, jednak urzędnicy opracowali ten dzień w sobotę 15 grudnia 2018 roku, kiedy to musieli stawić się w pracy.

Być może od przyszłego roku problem wielu pracowników rozwiąże się sam. Do Sejmu wpłynął projekt zmiany ustawy o dniach wolnych od pracy. Według noweli do listy dni wolnych dołączyłyby Wielki Piątek oraz 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia. Ustawa weszłaby w życie z początkiem 2019 roku, jednak nadal tkwi w procesie legislacyjnym.

Projektodawcy napisali w uzasadnieniu do ustawy, że Wigilia to dzień poprzedzający święto Bożego Narodzenia oraz że istotą Wigilii Bożego Narodzenia jest przyjście na świat Chrystusa jako człowieka, dlatego też mocno akcentowany jest element rodzinny. „Należy zauważyć, że szczególnie w odniesieniu do Wigilii niektórzy pracodawcy wprowadzają skrócony dzień pracy, umożliwiając odpowiednie przygotowanie osób do obchodzenia tego święta. Wigilia Bożego Narodzenia jest ustawowo dniem wolnym od pracy w Bułgarii, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Słowacji, oraz na Węgrzech”. W uzasadnieniu czytamy również, że możliwe jest wystąpienie zmniejszenia wartości z podatku VAT o około 600 mln złotych.

Weronika Szkwarek