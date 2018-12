Dni wolne od pracy w 2019 roku. Jak zaplanować urlop?

Przy odpowiednim zaplanowaniu przyszłorocznego urlopu czeka nas długa majówka czy kilka dodatkowych dni wolnych po Bożym Narodzeniu. Przed pracownikami dwie wolne od pracy środy, dwa piątki, dwa poniedziałki i trzy czwartki, dzięki którym można przedłużyć sobie świąteczny odpoczynek.

Nadchodzący rok będzie sprzyjał tym, którzy będą chcieli wydłużyć sobie wolne od pracy przy okazji świąt. Tylko Trzech Króli, szóstego stycznia, wypada w niedzielę, podobnie jak tzw. Zielone Świątki czy Wielkanoc. Jak zaplanować urlop w 2019 roku? Kiedy wypadają długie weekendy? Wyjaśniamy w artykule.

Dni wolne od pracy w 2019 roku

Nowy Rok, czyli pierwszy stycznia, wypada w nadchodzącym 2019 we wtorek. Kolejnym świętem ustalonym jako wolny od pracy jest święto Trzech Króli, czyli Święto Objawienia Pańskiego, które obchodzić będziemy w niedzielę. Warto w tym miejscu nadmienić, że świąt wypadających w niedzielę nie „odbiera się” w inny dzień roboczy. Do tego grona należy włączyć również Wielkanoc (21 kwietnia 2019) oraz Zielone Świątki, czyli Święto Zesłania Ducha Świętego (9 czerwca 2019).

Dni wolne od pracy w 2019 roku Data Dzień tygodnia Święto 1 stycznia Wtorek Nowy Rok 6 stycznia Niedziela Trzech Króli 21 kwietnia Niedziela Wielkanoc 22 kwietnia Poniedziałek Poniedziałek Wielkanocny 1 maja Środa Święto Pracy 3 maja Piątek Święto Konstytucji 3 Maja 9 czerwca Niedziela Zesłanie Ducha Świętego 20 czerwca Czwartek Boże Ciało 15 sierpnia Czwartek Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 1 listopada Piątek Wszystkich Świętych 11 listopada Poniedziałek Święto Niepodległości 25 grudnia Środa Boże narodzenie 26 grudnia Czwartek Boże Narodzenie – drugi dzień Źródło: Bankier.pl

Jak wynika z powyższej listy, żadne święto w 2019 r. nie wypada w sobotę, co oznacza, że pracownicy i pracodawcy nie będą mieli problemu z ustaleniem odbioru dodatkowego dnia wolnego.

Długie weekendy w 2019 roku

Biorąc pod uwagę rozkład nadchodzących świąt, można zawczasu zaplanować długie weekendy. Pierwsza okazja nadarzy się już na początku roku przy założeniu, że pracownikowi pozostałe jeszcze wolne dni urlopowe. Jeśli zatrudniony zdecyduje się wziąć urlop 31 grudnia - będzie mógł cieszyć się czterema dniami wolnymi, ponieważ 1 stycznia, czyli Nowy Rok, wypada we wtorek, co razem z poprzedzającymi go weekendem i Sylwestrem da szansę na dwukrotnie dłuższe wolne niż tylko sobota i niedziela.

Długi weekend z pomocą dodatkowego dnia wolnego urlopu będzie można sobie zorganizować także planując urlop drugiego maja, po Święcie Pracy, 21 czerwca po Bożym Ciele, 16 sierpnia po Święcie Wojska Polskiego i 27 grudnia po Bożym Narodzeniu.

Dla tych pracowników, którzy nie będą z okazji dni wolnych dodatkowo brać urlopu, najbliższy długi weekend rozpocznie się 20 kwietnia – w sobotę przed Wielkanocą, a skończy w wielkanocny poniedziałek 22 kwietnia. Następnie wolne od piątku włącznie do niedzieli będzie miało miejsce przy okazji Święta Konstytucji 3 Maja (wypada w piątek), a później – w związku ze Wszystkimi Świętymi (1 listopada w 2019 roku wypada w piątek). Do poniedziałku włącznie będzie można odpocząć z okazji Święta Niepodległości, które wypada właśnie pierwszego dnia tygodnia.

Długie weekendy 2019 r. Jak zaplanować urlop? Dni, na które należy wziąć urlop Dni świąteczne Łączna liczba dni wolnych od pracy 31 grudnia 2018, 2,3,4 stycznia 2019 Nowy Rok 9 dni (od soboty do niedzieli) 29, 30 kwietnia

2 maja 2019 Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 Maja 9 dni (od soboty do niedzieli) 21 czerwca 2019 Boże Ciało 4 dni (od czwartku do niedzieli) 16 sierpnia 2019 Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie NMP 4 dni (od czwartku do niedzieli) 23, 24, 27 grudnia 2019 Boże Narodzenie 9 dni (od soboty do niedzieli) Źródło: Bankier.pl



Dzięki rozważnemu zaplanowaniu urlopów na nadchodzący rok będzie można zyskać nawet 9 dni wolnego z rzędu – taka okazja nadarzy się między innymi w pierwszym tygodniu maja oraz w ostatnim tygodniu grudnia.

Wigilia i Wielki Piątek dniami wolnymi?

W tym roku w tempie ekspresowym wprowadzono dodatkowy dzień wolny od pracy 12 listopada, aby obywatele mogli świętować stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Do Sejmu trafił kolejny projekt, który wprowadzałby następne dwa dni wolne od pracy – jeden w wigilię Bożego Narodzenia, a drugi w Wielki Piątek.

– W uzasadnieniu posłowie argumentują, że Polakom należy się możliwość odpowiedniego przygotowania do okresu świątecznego. Nie każdy z pracowników ma możliwość wzięcia urlopu na ten dzień. I choć niektóre zakłady pracy decydują się na skrócenie dnia pracy 24 grudnia, to dotyczy to tylko części zatrudnionych – podaje Katarzyna Sudaj w artykule na łamach PIT.pl.

Taka zmiana spowodowałaby zmniejszenie wartości wpływów z podatku VAT o około 600 mln złotych. Autorami projektu jest grupa PSL-UED i po zasięgnięciu opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu i Biura Analiz Sejmowych w kwestii zgodności z prawem UE, 11 grudnia projekt ten został skierowany do konsultacji społecznych.

Zmiany miałyby wejść w życie w 2019 roku.

Niedziele handlowe w 2019 roku

– W 2019 r., po wejściu w życie ustawy o zakazie handlu w niedziele, zakupy będzie można zrobić tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Włączając to dni świąteczne objęte zakazem handlu, za dwa lata sklepy będą zamknięte przez łącznie 48 dni – pisaliśmy na łamach Bankier.pl.

Niedziele, w których handel będzie zakazany lub dozwolony - 2019 r. data handel zakazany czy dozwolony? 13 stycznia zakaz handlu 20 stycznia zakaz handlu 27 stycznia handel dozwolony 3 lutego zakaz handlu 10 lutego zakaz handlu 17 lutego zakaz handlu 24 lutego handel dozwolony 3 marca zakaz handlu 10 marca zakaz handlu 17 marca zakaz handlu 24 marca zakaz handlu 31 marca handel dozwolony 7 kwietnia zakaz handlu 14 kwietnia handel dozwolony 21 kwietnia Wielkanoc, zakaz handlu 28 kwietnia handel dozwolony 5 maja zakaz handlu 12 maja zakaz handlu 19 maja zakaz handlu 26 maja handel dozwolony 2 czerwca zakaz handlu 9 czerwca Zielone Świątki, zakaz handlu 16 czerwca zakaz handlu 23 czerwca zakaz handlu 30 czerwca handel dozwolony 7 lipca zakaz handlu 14 lipca zakaz handlu 21 lipca zakaz handlu 28 lipca handel dozwolony 4 sierpnia zakaz handlu 11 sierpnia zakaz handlu 18 sierpnia zakaz handlu 25 sierpnia handel dozwolony 1 września zakaz handlu 8 września zakaz handlu 15 września zakaz handlu 22 września zakaz handlu 29 września handel dozwolony 6 października zakaz handlu 13 października zakaz handlu 20 października zakaz handlu 27 października handel dozwolony 3 listopada zakaz handlu 10 listopada zakaz handlu 17 listopada zakaz handlu 24 listopada handel dozwolony 1 grudnia zakaz handlu 8 grudnia zakaz handlu 15 grudnia handel dozwolony 22 grudnia handel dozwolony 29 grudnia handel dozwolony Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Od 2020 r. będzie obowiązywał całkowity zakaz handlu w niedziele.

Weronika Szkwarek