Pożyczka hipoteczna – kiedy i komu się opłaca?

Pożyczka hipoteczna to znacznie korzystniejsze rozwiązanie dla klienta, który potrzebuje większej gotówki, niż tradycyjny kredyt konsumpcyjny. Minusem tego produktu jest natomiast konieczność posiadania „wolnej” nieruchomości, która może stanowić zabezpieczenie.





Być może z racji tego faktu pożyczki hipoteczne są czasem mylone z kredytami mieszkaniowymi, gdzie wpis hipoteki na nieruchomości również stanowi główne zabezpieczenie. Istnieją jednak podstawowe różnice między tymi dwoma produktami bankowymi. Na początek – zanim powiemy, dlaczego pożyczka hipoteczna to lepsze wyjście od zwykłego kredytu konsumpcyjnego, wyjaśnijmy więc, na czym polega różnica między kredytem mieszkaniowym a właśnie pożyczką hipoteczną.

Otóż – główna, podstawowa różnica to przeznaczenie kredytu. Wg ekspertów portalu RynekPierwotny.pl w pierwszym przypadku pieniądze muszą zostać wydane na mieszkanie, ewentualnie na inny cel mieszkaniowy (np. remont , budowa, wykończenie). Pożyczka hipoteczna natomiast może być przeznaczona na dowolny cel. Może być to np. telewizor, samochód, wycieczka dookoła świata, czy spłata innych długów. Bank nie będzie tego w żaden sposób weryfikował ani kwestionował.

Pożyczki hipoteczne są wyżej oprocentowane niż kredyt mieszkaniowy i – najczęściej – udzielane w mniejszej wysokości – zazwyczaj do 60 – 80 proc. wartości nieruchomości. Wynika to z faktu, że nie musimy dysponować żadnym wkładem własnym, by taką pożyczkę uzyskać. Z punktu widzenia banku jest to więc bardziej ryzykowny instrument niż kredyt mieszkaniowy. Pożyczki są też – zazwyczaj – udzielane na krótszy czas.

Przykład:

W mBanku maksymalny okres na spłatę to 240 miesięcy, a więc 20 lat. Oprocentowanie nominalne wynosi 5,51 proc. Maksymalna kwota pożyczki to 500 tys. zł, a minimalna 20 tysięcy. W PKO BP również uzyskamy pożyczkę na 20 lat, w wysokości do 60 proc. wartości nieruchomości, z oprocentowaniem wynoszącym niecałe 6 proc. Bank Millenium pożyczy nam równowartość 70 proc. wartości nieruchomości, natomiast rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,51 proc. W ING Banku Śląskim możemy uzyskać do 80 proc. wartości nieruchomości, od kwoty 70 tys. zł. W ofercie standardowej RRSO wynosi niecałe 7 proc. (okres kredytowania 22 lata, całkowita kwota pożyczki zabezpieczonej hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 192 tys. zł).

Podobne warunki oferuje większość banków. Aktualnie rzeczywista roczna stopa oprocentowania większości ofert mieści się w przedziale około 5,5 – 6,5 proc. Banki – w zależności od przyjętej polityki – pobierają również prowizję za udzielenie pożyczki – zazwyczaj do 3 proc.

Koszt pożyczek hipotecznych jest zdecydowanie wyższy od kredytów hipotecznych. Obecnie przeciętne oprocentowanie (RRSO) kredytów w ofertach banków mieści się w przedziale około 3,70 – 4,30 proc.

Pożyczka a kredyt gotówkowy

Pożyczka hipoteczna jest natomiast znacznie tańsza niż zwykły kredyt gotówkowy. Dlatego stanowi lepsze wyjście – o ile dysponujemy nieruchomością pod zastaw. Coraz przystępniejsze warunki takich pożyczek sprawiają, że – choć nie kupimy za nie telewizora, bo kwota będzie za mała, to jednak taką pożyczką ciągle sfinansujemy stosunkowo „drobne” zakupy, bo minimalna wartość w wielu ofertach wynosi nawet już 20 tys. zł. Znacznie niższe oprocentowanie w porównaniu do kredytu gotówkowego i długi czas na spłatę mogą sprawić, że takie zobowiązanie będzie nieodczuwalne w domowych finansach. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania kredytów gotówkowych aktualnie wynosi przeciętnie od około 8 do 12 proc., jest on więc wyraźnie droższy niż pożyczka hipoteczna.

Inną przewagą pożyczki, w porównaniu do kredytu gotówkowego jest również większa możliwa kwota do dostania. Dzieje się tak oczywiście dlatego, że zabezpieczenie stanowi tu nieruchomość. W przypadku kredytów gotówkowych – zwłaszcza tych o niższych kwotach – banki często nie wymagają żadnego zabezpieczenia, badając jedynie nasze domowe finanse, potwierdzone zaświadczeniem o zarobkach. Najczęściej górna granica wysokości kredytów gotówkowych nie przekracza 200 tys. zł. Czas udzielenia takiego kredytu to z reguły nie więcej niż 10 lat.

Jak więc widzimy – parametry pożyczki i parametry możliwego kredytu konsumpcyjnego wskazują na większą korzyść pierwszego rozwiązania. Oczywiście nie jest tak, że pożyczki hipoteczne są pozbawione wad. Przede wszystkim, by w ogóle o niej myśleć, trzeba dysponować „wolną” tzn. nieobciążoną hipoteką, nieruchomością. Decydując się na taki kredyt, musimy też pamiętać, że niejako „zamrażamy” tę nieruchomość do czasu spłaty. Nie będzie ona już zabezpieczeniem innego zobowiązania – np. kredytu mieszkaniowego.

Inna wada to formalności. Uzyskanie kredytu gotówkowego jest znacznie szybsze i prostsze. W przypadku pożyczki przechodzimy podobną drogę, jak starając się o kredyt mieszkaniowy. Szczegółowo badana jest nasza zdolność kredytowa, nieruchomość będącą zabezpieczeniem bank poddaje wycenie rzeczoznawcy itp. Banki, oprócz wpisu hipoteki, wymagają też często ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Mogą też chcieć cesji praw z polisy na życie ze wskazaniem siebie jako uprawnionego do otrzymania świadczenia. Z kolei do czasu dokonania wpisu hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości wymagane będzie ubezpieczenie pomostowe.

Generalnie jednak, zwłaszcza jeśli nie chodzi o drobne sumy, a o większe kwoty, gra jest warta świeczki, bo i tak wyjdziemy na tym korzystniej. W takiej sytuacji pożyczka hipoteczna będzie lepszym i tańszym rozwiązaniem niż standardowy kredyt konsumpcyjny.

Autor: RynekPierwotny.pl