Polacy skarżą się na niemieckich przedsiębiorców

W 2017 r. polscy konsumenci najczęściej skarżyli się na usługi niemieckich przedsiębiorców, wynika z danych Europejskiego Centrum Konsumenckiego. O pomoc zgłosiło się blisko 5 tys. osób, czyli o ok. 100 więcej niż w 2016 r.

Jak wskazuje ECK, roszczenia największej grupy niezadowolonych konsumentów dotyczą najczęściej kwot w wysokości od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. W związku z tym, po nieuznanej reklamacji, konsumenci zamiast wybierać drogę sądową, która wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, w celu rozstrzygnięcia sporu zwracają się do ECK. Urząd udziela bowiem bezpłatnej pomocy oraz dąży do polubownego rozwiązania sporu. Taką drogę w ubiegłym roku wybrało 4846 konsumentów niezadowolonych z usług zagranicznych firm, czyli o ok. 100 więcej niż w 2016 r.

Jak się okazuje, polscy konsumenci najczęściej skarżą się na niemieckich przedsiębiorców (24 proc.), na kolejnym miejscu znalazły się firmy z Wielkiej Brytanii (17 proc.) oraz Irlandii (7 proc.). Wśród klientów składających skargę na niemieckie firmy przeważały sprawy dotyczące zakupów w internecie, wynika z danych ECK. Natomiast do obszarów, które są przedmiotem największej liczby skarg, należą:

transport - 40 proc. (z czego 71 proc. to sprawy lotnicze dotyczące opóźnionych oraz odwołanych lotów),

ubrania i buty - 15 proc.,

różne dobra i usługi (m.in. portale randkowe) - 12 proc.,

rekreacja i kultura (np. sprzęt audiowizualny, zwierzęta, ogród, książki, wycieczki z biurem podróży) - 11 proc.,

restauracje, hotele, zakwaterowanie - 6 proc.

Do ECK wpływają również skargi zagranicznych konsumentów na usługi polskich przedsiębiorców. W 2017 r. najwięcej spraw wpłynęło od klientów z Wielkiej Brytanii (13 proc.), Finlandii (12 proc.) oraz Rumunii (9 proc.). Reklamacje dotyczyły najczęściej usług przewozowych oraz zakup sprzętu gospodarstwa domowego.

KR