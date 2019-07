Wypłaty w sklepach tańsze niż w bankomatach, a i tak nie korzystamy

Wypłata gotówki za pomocą karty podczas płacenia za zakupy przy kasie nie upowszechniła się w Polsce. Wciąż chętniej wypłacamy gotówkę w bankomatach, choć jest ich dziesięć razy mniej i bywają droższe.

Jak i gdzie skorzystać z cashbacku?

Cashback, znany także pod nazwą „Płać kartą i wypłacaj”, jest obecnie dostępny w ponad 210 tysiącach placówek – na stacjach paliw, w supermarketach czy zwykłych punktach handlowo-usługowych.

Usługa cashback może okazać się szczególnie przydatna wszędzie tam, gdzie dostępność bankomatów jest ograniczona, np. w niektórych mniejszych miejscowościach turystycznych. Skorzystanie z niej jej bardzo proste. Wystarczy podczas dokonywania zakupów poprosić kasjera o wypłatę gotówki. Nie ma przy tym znaczenia kwota zakupów (można kupić drobiazg, np. paczkę gum do żucia).

Górny limit jednorazowej wypłaty jest ograniczony - do 500 zł w kartach Mastercard i do 300 zł w kartach Visa. Można jednak realizować dowolną liczbę wypłat w ciągu dnia. Oczywiście pod warunkiem, że w kasie sklepowej jest wystarczająca ilość gotówki.

Powszechne, ale mało popularne

Z cashbacku można skorzystać m.in. na stacjach paliw Orlen, Lukoil, Bliska w marketach Alma, Carrefour, Dino, E.Leclerk, Fresh Market, Polo Market, Żabka, a także w kioskach Ruchu czy sklepach z elektroniką – Media Markt i Media Expert. Do tego dochodzą tysiące mniejszych punktów handlowo-usługowych.

Na koniec I kwartału 2019 roku usługę cashback udostępniało 211,4 tys. placówek handlowych, które łącznie miały zainstalowanych 277 tys. terminali. Dla porównania na rynku dostępnych jest „tylko” 22,7 tys. bankomatów. Dostępność usługi „Płać kartą i wypłacaj” jest zatem znacznie szersza.

Liczba (w mln) wypłat sklepowych (cash back) w kolejnych kwartałach od I kwartału 2017 r (Źródło: NBP)

Korzystniejsze są także opłaty – w większości banków wypłata w sklepowej kasie nie jest obciążona prowizją. Jeśli pojawia się opłata, to jest to kwota nie przekraczająca 1,5 zł.

Opłaty za usługę cashback Bank Nazwa konta Opłata za skorzystanie z cashback Alior Bank Konto Jakże Osobiste 0,00 zł Bank Millennium Konto 360 0,00 zł Bank Pekao Konto Przekorzystne 0,99 zł BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie 1,00 zł Citi Handlowy Konto Internetowe 0,00 zł Credit Agricole Konto dla Ciebie 0,00 zł Eurobank Konto w Pełni 0,00 zł Getin Bank Konto Proste Zasady 0,00 zł ING Bank Śląski Konto Direct 0,00 zł mBank Konto osobiste 0,00 zł Nest Bank Nest Konto 0,00 zł PKO BP Konto za Zero 1,00 zł Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 1,50 zł TMUB Konto Freemium 0,00 zł Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie cenników bankowych

Jak podaje Narodowy Bank Polski, na przestrzeni I kwartału 2019 r. dokonano 4,46 mln wypłat sklepowych i było ich o 73 tys. więcej niż poprzednim kwartale, co stanowiło wzrost o… 1,7 proc. Wartość wypłat sklepowych wyniosła 535,5 mln zł, tj. o 6,2 mln zł więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału, co stanowi wzrost o 1 proc. Dla porównania dwa lata temu w analogicznym okresie liczba wypłat sklepowych wynosiła 3,1 mln, a wartość 334 mln zł.

Cashback – chcesz, ale nie możesz

Wypłat co prawda przybywa, ale nadal w umiarkowanym tempie. Wciąż znacznie większą popularnością cieszą się tradycyjne bankomaty.

Otrzymujemy też sygnały od czytelników, że nie wszędzie – mimo informacji o dostępności usługi – udaje się w praktyce dokonać wypłaty przy kasie. Z problemem można się spotkać w niektórych mniejszych miejscowościach. Sklepy odmawiają realizacji wypłaty, bo same mają problem z dostępnością gotówki. Szerzej na ten temat pisałem w tekście „Rzuć wszystko i jedź w Bieszczady. Tylko sprawdź, gdzie są bankomaty”.

Wojciech Boczoń