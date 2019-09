Polacy chcą jawnych płac, ale sami niechętnie mówią o zarobkach

Polacy chcą znać wysokość pensji na stanowiskach, ale sami niechętnie dzielą się taką wiedzą. Połowa z nich w ostatnich dwóch latach negocjowała swoje wynagrodzenie, co czwarty uważa, że w jego firmie warunki podwyżek są niejasne.

– Rozmowy o zarobkach w Polsce wciąż znajdują się często w sferze tabu. To postawa, która dotyczy zarówno wielu pracowników, jak i pracodawców. Wbrew częstym zarzutom wiele firm, które nie ujawniają wynagrodzeń, nie kieruje się np. małą konkurencyjnością płac. Jawność wynagrodzeń może też zależeć np. od skomplikowanej specjalizacji firmy, dużej różnorodności stanowisk, nietypowej polityki premiowej. To delikatny obszar i szanujemy postawy firm, ale widzimy trend rosnącej jawności – wyjaśnia Radosław Żemło, dyrektor sprzedaży w Grupie Pracuj.

Ile zarabiamy? Za mało

Jak wynika z badania Pracuj.pl, 39 proc. Polaków jest niezadowolonych z obecnego poziomu wynagrodzenia, co trzeci myśli o nich pozytywnie. Zaledwie 33 proc. respondentów wskazało również, że ich pensja jest adekwatna do posiadanych umiejętności i doświadczenia, a 37 proc. uważa ją za nieodpowiednią. Największymi optymistami, jak wynika z badania, są najmłodsi na rynku pracy – osoby w wieku od 18 do 24 lat.

Chcemy jawnych płac

Podobne wnioski płyną z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, o którym pisaliśmy na łamach Bankier.pl . Osoby należące do klas niższej i średniej odczuwają niesprawiedliwość dotyczącą wysokości zarobków w porównaniu do innych pracowników z tymi samymi kwalifikacjami. 14 proc. członków klasy średniej twierdziło, że ich własne zarobki są wyższe od innych, a 40 proc. uznawało je za niższe. Deklarowały one również mniejsze zadowolenie z własnej sytuacji finansowej. Zaledwie 10 proc. uważało, że ma satysfakcjonujący poziom zarobków, a 68 proc. uznaje je za poziom wystarczający.

Polacy pytani przez Pracuj.pl deklarują, że wiedzą, jakie zarobki są odpowiednie w ich branży, jednak mniej niż połowa dobrze ocenia zrozumiałość polityki wynagrodzeń we własnej firmie.

Respondenci deklarowali chęć poznania wysokości płac, jakie oferują pracodawcy, ale sami niechętnie dzielili się własnymi doświadczeniami. 3 na 4 pracowników uważa, że widełki płacowe powinny znajdować się w wynagrodzeniach o pracę, zaledwie 6 proc. jest odmiennego zdania.

„Z drugiej jednak strony rzadko kiedy badani sami są źródłem jawnych danych o zarobkach. Tylko co czwarty respondent chętnie dzieli się informacją na temat swojej pensji z innymi osobami, co trzeci – nie ma określonego zdania w tej kwestii, a aż 42 proc. robi to niechętnie” – czytamy w raporcie.

, która zakłada, że każda firma publikująca ogłoszenie musiałaby w nim zamieścić proponowaną kwotę zasadniczego wynagrodzenia brutto w postaci konkretnej stawki lub widełek płacowych. W projekcie podana została również informacja o karach za nieprzestrzeganie tego przepisy – od 1 do 30 tys. zł grzywny.

Pomysł ten został poparty wówczas na posiedzeniu Sejmu. – Nie ma stanowiska rządu do tego projektu, ale opinia naszego resortu jest pozytywna. Wymaga on jednak prac legislacyjnych – komentował Stanisław Szwed, sekretarz stanu w MRPiPS.

