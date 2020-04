Pekao ciężarem, WIG20 jednak wyraźnie odbija

Po słabym początku tygodnia na GPW w końcu pojawiło się więcej zieleni. W składzie GPW spadki zanotował jedynie bank Pekao.

Przed dzisiejszą sesją nastroje na GPW nie były zbyt najlepsze. Po świętach zatrzymał się proces odrabiania strat po koronawirusowym tąpnięciu. Podsumowaniem tego słabego okresu była sesja wtorkowa, gdy WIG20 stracił ponad 4 proc. Dziś w końcu nastąpiło odbicie, wyraźne, choć pozwalające odrobić tylko część strat z wtorku.

Najmocniejszym z głównych indeksów warszawskiej giełdy okazał się WIG20. Indeks urósł o 2 proc. do poziomu 1605 pkt. O 1,9 proc. w górę poszedł WIG, 1,7 proc. zyskał sWIG80, a 1,3 proc. na plusie dzień zakończył mWIG40. Obroty na szerokim rynku wyniosły 911 mln zł.

Odbicie na GPW wpisywało się w to, co widzieliśmy na innych rynkach. O 2 proc. po starcie handlu rósł S&P500, 1,3 proc. zyskiwał DAX, a 1 proc. w górę szedł CAC. Polskim indeksom we wzrostach nie przeszkodziły nawet fatalne dane z polskiej gospodarki. Potężny spadek zanotowała sprzedaż detaliczna, w kwietniu doszło też do najsilniejszego w XXI wieku załamania koniunktury gospodarczej. To pokazuje, że za dzisiejszymi ruchami stały przede wszystkim globalne nastroje (uspokojenie sytuacji na ropie), a nie kwestie wewnętrzne.

W skladzie WIG20 wzrosty były mocne i zgodne. Wzrosty powyżej 3 proc. zanotowało 11 spółek, choć żadna z nich nie zyskała więcej niż 5 proc. Najlepsze Dino urosło o 4,7 proc., ponad 4-proc. wzrosty zanotowały zaś też akcje Cyfrowego Polsatu oraz CCC. Ta ostatnia poinformowała o ponownym otwarciu 100 sklepów poza galeriami . W sumie na plusie dzień zakończyło aż 18 z 20 spółek z indeksu blue chipów. Dziewiętnasta - Play - zakończyła dzień "na zero".

Jedynym podmiotem ze składu WIG20, który zamknął dzień pod kreską, było Pekao (-2,3 proc.). To reakcja inwestorów na ostatnie wydarzenia wokół banku. Jeszcze wczoraj wiceprezes Kubiak informował, że Pekao nie zrealizuje celów ze strategii. Bank podał także, że zarekomenduje walnemu zgromadzeniu przekazanie 25 proc. zysku za 2019 rok na kapitał rezerwowy i pozostawienie 75 proc. niepodzielonymi (KNF zalecił powstrzymanie się z dywidendą). Za kluczową należy jednak chyba uznać informację o powołaniu Leszka Skiby na prezesa Pekao.

W składzie mWIG-u ponad 6-proc. notowały akcje Budimeksu, Benefitu oraz PlayWaya. Po drugiej stronie znalazł się Famur ze stratą 8,1 proc. W sWIG-u zdecydowanym liderem wzrostów był Mercator, którego notowania wzrosły o 17,5 proc. Pośród spadkowiczów najsłabiej wypadły spółki państwowe - Kogeneracja (-5,4 proc.) i Police (-3,8 proc.).

Adam Torchała