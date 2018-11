PKN Orlen złożył do KE roboczą wersję wniosku w związku z przejęciem kontroli nad Lotosem

PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej wersję roboczą wniosku o zgłoszenie koncentracji w związku z planowanym przejęciem kontroli kapitałowej przez płocką spółkę nad Grupą Lotos - poinformował PKN Orlen w komunikacie.

"Złożony dzisiaj przez spółkę wniosek inicjuje proces uzgodnienia jego ostatecznej wersji z Komisją Europejską. Po złożeniu przez spółkę ostatecznego wniosku Komisja Europejska rozpocznie formalne postępowanie w sprawie koncentracji" - napisano w komunikacie.

PKN Orlen podał, że oprócz przedstawienia stron oraz założeń transakcji, we wniosku opisano działalność stron na określonych rynkach właściwych oraz przedstawiono wstępną argumentację dotyczącą wpływu transakcji na konkurencję na tych rynkach.

Do wniosku załączono pakiet dokumentów wewnętrznych obydwu spółek, które mają pozwolić Komisji Europejskiej na zweryfikowanie trafności podnoszonej argumentacji.

"Fuzja Orlenu z Lotosem ma bardzo duże znaczenie zarówno dla obu firm, jak i polskiej gospodarki, dlatego sprawne przeprowadzenie procesu przejęcia Grupy Lotos to dla nas priorytet. Jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Europejską, klimat rozmów jest dobry. Intensywnie pracujemy, aby utrzymać zakładany harmonogram transakcji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przekazaliśmy kluczowe dokumenty w tym procesie. Stanowią one podstawę do wypracowania, wspólnie z Komisją Europejską, finalnej wersji wniosku. Będą w nim precyzyjnie określone warunki, na bazie których będziemy mogli zrealizować tę transakcję. Kontynuujemy proces prenotyfikacyjny i rozpoczynamy najważniejszy etap rozmów z Komisją" – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z zakładanym przez PKN Orlen harmonogramem zgoda Komisji Europejskiej oczekiwana jest do połowy 2019 roku. Następnie, w trzecim kwartale 2019 roku, odbędzie się procedura związana z przejmowaniem Lotosu.

Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Oren został zainicjowany w lutym 2018 r. podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w Grupie Lotos 53,19 proc. akcji. W dokumencie nakreślone zostały ramy struktury tej transakcji. W kwietniu rozpoczął się proces badania kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej Grupy Lotos, czyli tzw. due dilligence. Obecnie jest on na zaawansowanym etapie.

Zgodnie z założeniami listu intencyjnego, w pierwszym etapie PKN Orlen planuje nabyć 32,99 proc. akcji od Skarbu Państwa. W kolejnym konieczne będzie ogłoszenie wezwania na zakup akcji reprezentujących do 66 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Grupy Lotos.

Na początku listopada prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował, że w trzecim etapie Orlen przeprowadzi wymianę akcji i docelowo obejmie 100 proc. Grupy Lotos.

Prezes Obajtek mówił też ostatnio, że płocki koncern prowadzi stałe rozmowy z Komisją Europejską i chce udowodnić, że fuzja nie stanowi zagrożenia dla konkurencji na polskim rynku detalicznym. Zaznaczył, że nie wie, jakie będą ostatecznie zalecenia Komisji Europejskiej, ale jest przygotowany na różne warianty i scenariusze.

Zgodnie z początkowymi założeniami, celem transakcji jest stworzenie silnego, zintegrowanego koncernu zdolnego do lepszego konkurowania w wymiarze międzynarodowym, odpornego na wahania rynkowe.

"Synergie uzyskane w wyniku konsolidacji zwiększą potencjał połączonego koncernu w wielu obszarach działalności. To umożliwi dalszą, znaczącą ekspansję zarówno w kraju, regionie jak i w perspektywie globalnej. Dodatkowo połączony koncern zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju, zwłaszcza w sytuacji niekorzystnej koniunktury na rynku. Wspólne zakupy pozwolą nie tylko obniżyć ceny sprowadzanego surowca, ale również otworzyć się w większym stopniu na inne regiony świata" - napisano w piątkowym komunikacie prasowym Orlenu. (PAP Biznes)

